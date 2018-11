Dat gamers fanatieke mensen zijn, hoeven we je vast niet meer te vertellen. Ze gaan dan ook met veel strijdkracht tot het uiterste om hun favoriete gameplatform te verdedigen. Consolegamer Thibault en pc-gamer Jeffrey nemen plaats tegenover mekaar. Wie komt met de sterkste argumenten?

Thibault: Hey Jeffrey, leuk weekend gehad? Ik heb het hele weekend Spider-Man gespeeld, dé game van dit moment. Heb je die al gespeeld?

Jeffrey: Hi Thibault, mijn weekend was prima! Dat van jou klinkt in elk geval al goed. Nee, geen Spider-Man gespeeld, die game is helaas niet voor computer beschikbaar. Ik heb wel bij mijn familie GTA V gespeeld samen met mijn neefjes op mijn gaminglaptop.

Thibault: Oei, ik wist niet dat je een pc-gamer bent… ongemakkelijk. Euh, waarom ben je zo? Waarom geen consolegamer? Dan zou je GTA V, een game die pas twee jaar na de oorspronkelijke release op PS3 ook op pc verscheen, al veel vroeger kunnen spelen bijvoorbeeld. Vergeet ook niet dat vele exclusieve games (zoals Uncharted en Halo 5) niet beschikbaar zijn voor pc en enkel op console te spelen zijn.

Jeffrey: Ongemakkelijk, zo zou jij het als consolegamer zeker noemen… Dat begrijp ik dus nooit, maar dat zal wel aan mezelf liggen. Waarom? Nou, eigenlijk vind ik het gemakkelijk om mijn gaminglaptop doordeweeks te gebruiken als mijn werklaptop thuis. Dus je krijgt twee vliegen in een klap, je kan ermee gamen en doordeweeks ook alle andere taken erop uitvoeren. Wat betreft de latere release van games, daar heb ik geen last van. Zou de veel te hoge prijzen die er voor nieuwe consolegames worden gevraagd toch niet willen betalen.

Thibault: Wat vreemd, klagen over de veel te hoge prijzen voor games wanneer deze net verschenen zijn, maar wel een arm en een been spenderen aan een gaming pc en ook nog geregeld betalen voor upgrades om ervoor te zorgen dat je de laatste nieuwe games überhaupt kán spelen. Bovendien koop ik nieuwe games geregeld samen met een vriend, we kunnen het schijfje namelijk steeds doorgeven en de game (een maandje later) opnieuw verkopen. Zo hoeft gamen helemaal geen dure hobby te zijn.

Jeffrey: Het is maar net hoe je het wil zien, klagen vind ik het zelf niet, de prijzen liggen echt verrassend hoog. Vooral gezien ik mijn spellen vaak via Steam of zelfs Kinguin aanschaf zijn de verschillen tussen beide enorm. Oh, en over de hardwareprijzen: let wel dat het niet enkel een machine is waarop je zou kunnen gamen. Naast het gamen kan je er ook met gemak video’s en foto’s op bewerken, evenals alle andere activiteiten die op een Windows-computer mogelijk zijn. Heb ik nog niet op een console gezien, of wel?

Thibault: Je hebt dan inderdaad een krachtig systeem dat je kan inzetten voor een veelvoud aan veeleisende taken, maar voor velen is het niet wenselijk om steeds een gaming laptop te moeten meesleuren. Ik ben bijvoorbeeld ook een Mac-gebruiker dus dan zou ik al een Mac en een gaming systeem nodig hebben (en nee, ik ben niet bereid mijn Mac te dumpen). Het klopt dan wel weer dat het een extra comfort is om toegang te hebben tot een volwaardige Windows-installatie tijdens het gamen. Zo kan je snel nog even switchen tussen je game en een browser, chat, playlist… Toch zijn er nog meer dan genoeg nadelen. Na een lange werkdag heb ik geen zin om nog te prutsen aan een pc om een nieuwe game werkende te krijgen. Dan wil ik gewoon het schijfje in mijn console steken, de controller nemen en achteruit leunen in mijn zetel. Geen kopzorgen, geen frustratie.

Jeffrey: Aan de ene kant is het begrijpelijk dat je niet constant een gaminglaptop mee wil nemen, maar aangezien een console al helemaal niet gemakkelijk meegenomen kan worden bij het reizen, heeft een gaming laptop daar een stapje voor. Als je dus onderweg wilt gamen, maar je hebt overdag ook gewoon een computer nodig, dan werkt een gamingsysteem prima. Daar komt bij dat laptops zoals de MSI GS65 Stealth steeds dunner en lichter worden – het gevoel dat je een betonblok mee moet zeulen is er al niet meer. Wil je daarnaast enkel thuis gamen, dan is een gamingdesktop net zo gemakkelijk, al wil je je Mac natuurlijk niet weg doen… Het prutsen met de computer is maar hoe je het ziet. Eenmaal alle games geïnstalleerd zijn, heb je geen kopzorgen meer, dan is het namelijk opstarten en klaar. Geen gedoe met het zoeken naar de stomme schijfjes die ik vervolgens kwijt zou kunnen raken. Oh, en het installeren van een game kan je ‘s ochtends gewoon starten waarna de installatie ‘s avonds gewoon klaar is.

Thibault: Afgelopen week kon ik een gamingdesktop uittesten. Het eerste wat ik deed was Steam installeren en vervolgens Crysis 2 downloaden. Bij het opstarten van Crysis 2 kreeg ik een foutmelding. Ik heb er uren op gezocht, maar heb de game niet aan de praat gekregen. Zo’n scenario’s bestaan niet op een console. It just works. Bovendien heb je de garantie dat je de nieuwste games steeds gaat kunnen draaien, zolang de levenscyclus van het systeem duurt. Het verleden leert ons dat dit zo’n 7-tal jaar is.

Jeffrey: Daar kan ik niks tegenin brengen, al heb ik niet kunnen zien wat de fout precies was. Dat is mogelijk het grootste nadeel met Windows, dat soort fouten zijn nooit uit te sluiten. Wel kan ik zeggen dat, na een enorm lange tijd games te hebben gespeeld op de computer, dit geen vast stramien is. De meeste games installeren zonder enige problemen en zijn daarna ook direct te spelen. De hardwaregarantie krijg je ook nooit bij het in elkaar steken van een computer, al maakt dat het wel mogelijk om eenvoudig je computer te onderhouden. Zelfs na 7 jaar kan je bij een desktopcomputer een nieuwe GPU installeren waarna alles weer op volle kracht zou moeten werken. Als je de computer ook gebruikt naast het gamen is dat geen probleem – een investering in een stevige gaming computer is na zeven jaar wel op zijn plaats. Trouwens, veel games zijn op de desktop na een aantal jaar nog wel te spelen, al liggen de framerates wel wat lager. Want, weet je console mijn 144 Hz paneel ten volste te benutten? Een Nvidia Geforce GTX 1070/1080 weet dat op Full-HD bij vrijwel elke game met gemak te behalen.

Thibault: Daar zijn consolegamers simpelweg niet naar op zoek. Wij willen gewoon languit in onze zetel liggen om ons te focussen op de games en niet de hardware erachter. Bovendien is het bij een console ook veel praktischer om vrienden uit te nodigen en samen een couch co-op- of multiplayergame te kunnen spelen. Ik zie een gaming-pc niet in staat om voor zo’n gezellige avonden met vrienden te zorgen, behalve dan LAN-party’s maar daar heb je dan weer de infrastructuur (en plaats) voor nodig.

Jeffrey: Je zou dus willen zeggen dat consolegamers niet op zoek zijn naar de hoogste framerates om de snelste en vloeiende gamingervaring te verkrijgen? Pc-gamers willen ook met liefde op een zetel zitten, maar gaan dan toch liever achter hun desktop zitten op een heerlijke bureaustoel. Wie zegt overigens dat je ouders het toestaan dat je de gehele dag gaat gamen in de woonkamer bij een televisie – mits je nog thuis woont, of als je geen televisie in je slaapkamer hebt? Het is waar dat de gamingcomputer een geheel andere doelgroep aan weet te spreken; mogelijk de wat professionelere doelgroep? Maar, nu ik toch vragen aan het stellen ben, is er dan helemaal niets dat je bevalt aan een gamingcomputer of -laptop?

Thibault: Ik moet toegeven dat pc-gaming wel een bepaald charme heeft. Het kunnen sleutelen aan een pc doet me altijd denken aan mensen die met open garagepoort sleutelen aan hun wagen. Soms wou ik dat ik ook een gaming-pc had zodat ik meer begaan was met de nieuwe componenten die verschijnen, waar ik dan steeds potentieel in zie om mijn huidige systeem beter te maken. Maar kijk, uiteindelijk is het allemaal afhankelijk van de context, wat voor games je wil spelen, wat je belangrijk vindt in gaming en vooral, wat voor gamers je vrienden zijn. Wanneer al je vrienden pc-gamers zijn, ga je minder snel zelf een console kopen, aangezien dit je zou uitsluiten van samenspelen met vrienden.

Jeffrey: De context is inderdaad het belangrijkste. Als je de games als eerste wilt spelen en het niet erg vindt om wat extra te betalen, is ook de console een betere keuze. Ook moet er een keuze gemaakt worden op het gebied van kosten: een gaming computer is namelijk al snel veel duurder in vergelijking met een console. Moet je echter nog een nieuwe desktopcomputer kopen en heb je geen console, neem dan zeker een kijkje bij een desktopcomputer, mits je vrienden dat ook gebruiken indien je wil samenspelen. Een Lenovo T530 desktop gaming computer is namelijk niet zoveel duurder dan de ‘standaard’ desktopcomputer.

Thibault: Dat is een mooie, nuchtere nuancering inderdaad. Maar tijd om af te ronden, want iemand moet door de straten van New York slingeren om ze misdaadvrij te houden.