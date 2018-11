Ja, dit is inderdaad een basiscursus hacken. Je leert er niet mee hoe je wachtwoorden kunt achterhalen, maar je kunt wel toegang tot een afgesloten computer mee krijgen. Hoe? Het principe is heel simpel: hoewel je geen toegang kunt krijgen tot de bestaande accounts, kunnen we wel toegang krijgen tot de schijf, zodat we nieuwe accounts kunnen toevoegen. Met die accounts kun je tenslotte alles doen wat je hartje begeert.

Stap 1) Windows Installation Tool

Zorg dat je een lege USB-stick bij de hand hebt van 8GB opslag of meer. Ga naar onderstaande URL en download de Windows Installation Tool door op de knop Hulpprogramma nu downloaden te klikken. Doanload het bestand en voer het uit. Doorloop alle stappen en maak met het hulpprogramma een opstartschijf op je USB-stick. https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10

Stap 2) USB-stick opstarten

Steek de USB-stick in de computer waar je toegang tot wil verkrijgen en verander daarna de opstartvolgorde. Druk daarvoor tijdens het opstarten op DELETE. Je kunt nu in de BIOS, een blauw scherm met zo’n beetje alle instelmogelijkheden die je maar kunt bedenken. Zoek naar Boot order in het blad Boot of Advanced. Selecteer daar de naam van je USB-stick en druk op + om hem naar boven te verplaatsen. De computer zal de stick nu als eerste gebruiken om van op te starten. Klik vervolgens op Save and Exit.

Stap 3) Extra functies

Op het inlogscherm van Windows heb je toegang tot de Utility Manager, die je wat handige functies geeft. Wij vervangen die knop door de Command Prompt. Op het installatiescherm druk je Shift+F10. Nu opent zich het Commando Prompt-venster. Daarmee heb je namelijk veel meer mogelijkheden! Voeg de volgende commando’s in, gevolgd door een Enter:

move c:windowssystem32utilman.exe c:windowssystem32utilman.exe.bak

copy c:windowssystem32cmd.exe c:windowssystem32utilman.exe

Herstart nu je computer door wpeutil reboot in te toetsen. Verwijder de USB-stick en controleer of je met het opstartscherm begint, in plaats van het setup-programma.

Stap 4) Opstartscherm

Rechts onder in het opstartscherm zie je altijd drie symbolen staan. De linker is voor je netwerkverbinding, de rechter geeft je de mogelijkheid om uit te loggen… en de middelste geeft je toegang tot de Utility Manager. Normaal gesproken dan, want wij hebben die functie veranderd naar de Command Prompt! Als je op het middelste icoon klikt, zul je dan ook het Command Prompt venster te zien krijgen.

Stap 5) Nieuwe gebruiker

Vanuit de Command Prompt heb je ontzettend veel mogelijkheden. Als je de juiste commando’s kent kun je vanuit hier vrijwel alles regelen. Zoals het aanmaken van een nieuwe gebruiker, wat we nu gaan doen. Voer het commando net user name /add in en druk op Enter. Vervang in het commando name door jouw gewenste gebruikersnaam.

Stap 6) Nieuwe administrator

Vanaf dat moment kun je al inloggen op de computer, maar wel met minimale rechten. Tijd om daar verandering in te brengen. Voer in de Command Prompt het commando net localgroup administrators name /add in. Daarmee upgrade je jouw rechten naar die van een administrator, waarmee je alles kunt aanpassen binnen Windows. Vervang name wel weer door de gebruikersnaam dje je in stap 5 hebt gekozen.

Stap 7) Opnieuw opstarten

Nu is alles goed ingesteld. Tijd om de proef op de som te nemen! Start je computer opnieuw op. In het inlogscherm kun je nu inloggen met de door jou aangemaakte gebruiker, die meteen administrator-rechten krijgt.

Stap 8) Alle bestanden

Nadat je toegang hebt gekregen tot het systeem, is het tijd om orde op zaken te stellen. Open de verkenner via het menu (of druk Windows+E). Ga naar Deze computer, dubbelklik op de Lokale schijf (C:). Daar vind je een map Gebruikers. Dubbelklik op deze map, en je ziet iedereen die een map heeft op de computer. Je kunt nu per gebruiker de bestanden bekijken en kopiëren naar een andere locatie.