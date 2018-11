In de tijd dat ik nog verkoper was bij een niet nader te benoemen partij kwam ik vrijwel wekelijks in aanraking met NAS-systemen. Sterker nog, ze gingen vaak erg gemakkelijk over de toonbank als geavanceerde optie om bestanden wereldwijd te kunnen benaderen. Er een zelf uitproberen leek mij niks toentertijd, wat moest ik ermee? Verder uit huis dan de winkel waar ik werkte, kwam ik dan ook niet; en zelfs als ik daar was, had ik de bestanden niet nodig. Bij het switchen van baan is dit echter wel grotendeels veranderd. Inmiddels reis ik eenmaal per week van Nederland naar België en begon het tot mij door te dringen dat een NAS misschien ook wel gewoon erg handig zou zijn. Zo gezegd, zo gedaan, staat er nu een NAS op kantoor in België, die ik elke dag, zeven dagen per week vanuit de luie stoel kan bereiken. Is het nu waar ik op gehoopt had?

Die vraag is niet in een zin te beantwoorden en zal nogal per NAS verschillen. Om duidelijk te maken welke NAS er momenteel staat, het gaat om de Synology DS218+. Deze heeft twee ruimtes om harde schijven in te verbergen. Installatie gaat enorm gemakkelijk, Synology heeft daarbij gekozen voor een screwless design. Daarna plug je een ethernetkabel in en volg je de instructies om de installatie te voltooien. Oh, een dingetje: schrijf voor nu even alles wat je invult op, zodat je weet waarmee je moet inloggen. Ik was na de installatie (per ongeluk) al het een en ander vergeten. Gelukkig doet het niet af aan de ervaring die erop volgt.

Bestandsmanager

Toen eenmaal alles juist was ingesteld (bijna…) voor de NAS, kon mijn geluk niet op toen er 6 TB beschikbaar was om bestanden op te slaan. Nu is het wel zo dat dit afhankelijk van je instellingen niet altijd zo zal zijn. Het liefst speel ik op veilig en zet ik de NAS op een raid-instelling. Hoe dat in zijn werk ging op een NAS had ik echter nog nooit uitgeprobeerd, zelfs al had ik klanten al meer dan genoeg ingelicht over de mogelijkheden die het biedt. Eigenlijk verliep het instellen daarvan soepeler dan verwacht en was dat dan ook snel klaar voor gebruik. Naderhand waren er weliswaar minder TB’s beschikbaar, maar zoveel bestanden heb ik nu ook niet om op te slaan.

Na het overzetten van de bestanden kwam ik erachter dat ik niet eens een gigabyte aan opslagruimte kan vullen op de NAS. Nu is dat eigenlijk ook wel prima, voldoende tijd in de toekomst om mijn mediabestanden uit te laten groeien. Eenmaal op het werk aangekomen, geniet je van ongekend gemak, je kan immers zonder rompslomp alle bestanden uit de cloud plukken. Een ervaring die ik nog niet eerder gehad, maar waarop ik wel verliefd kan raken. Daar komt nog bij dat het enorm gemakkelijk in gebruik is; de NAS kan wel geavanceerde taken aan, maar ziet er in elk geval niet direct zo uit. Toen ik het dashboard van de NAS voor de eerste keer zag, leek het enorm veel op een Ubuntu desktopomgeving. Nu is dat voor mij bekend terrein, maar zelfs voor de minder begane gebruikers zal dit geen probleem moeten vormen.

Mailserver

Dat een NAS uitgebreid kon zijn had ik op voorhand wel begrepen, maar niet elke NAS kan dezelfde taken uitvoeren. Van de goedkoopste NAS-systemen wil je soms dan ook gewoon niet meer vragen dan het opslaan van bestanden en het streamen van video zo nu en dan. De DS218+ is zeker geen monster op het gebied van rekenkracht, maar dat is dan ook af te lezen aan de prijs. Een mailserver draaien op de NAS; of constant een back-up uit laten voeren van je cloudservices en/of Windows-machines zal zeker geen probleem zijn. Bij de installatie van een Virtual Machine werd echter wel duidelijk dat het vrijwel onmogelijk zal zijn om dat op mijn uitgekozen machine te draaien.

Ook nog leuk aan de NAS is de mogelijkheid om een back-up te maken wat voor mij in feite al een back-up was. De bestanden staan bij mij thuis al op de computer, zelfs al staan de bestanden op de NAS. Eenmaal als de bestanden op de NAS staan, is er meer mogelijk (zo blijkt na een duik in de instellingen). Zo kan je een snapshot laten maken van de NAS van specifieke mappen op dezelfde NAS of een extern medium.

Een NAS voor iedereen

Het belangrijkste wat je leert is dat er werkelijk voor iedereen een soort NAS is, of om het zo neer te zetten: een doel waar een NAS voor gebruikt zou kunnen worden. Of het nu films streamen is, foto’s veilig wegzetten of bestanden op je computers veiligstellen, het is mogelijk. De ervaring leert mij echter dat NAS-systemen niet populair genoeg zijn tussen consumenten. Dit terwijl er niks mis is met het gebruik van een NAS, WD biedt zelfs een optie aan die grofweg hetzelfde gebruiksdoel heeft als een NAS, zonder het zakelijke aspect. Dat is een van de grote keerzijden van een NAS, het klinkt ingewikkeld. Waarom zou je immers niet gewoon een harde schijf met je meedragen, gewicht is het in elk geval niet. Daar is een NAS ook echt niet voor. Een NAS staat, voor wat ik heb mogen merken, voor gebruiksgemak en zekerheid.

Waar een conventionele externe harde schijf vergeten kan worden, is dat simpelweg niet mogelijk met Network Attached Storage. Ook zal je geen versplintering krijgen tussen verschillende harde schijven, mits je alles online plaatst. Dat is nu ook iets wat de NAS zo mooi maakt, je kan deze upgraden voor zover je dit nodig acht. Is er niet voldoende opslag meer beschikbaar, plug er een grotere harde schijf in en je bent weer klaar om verder te gaan.

In conclusie, ik heb genoten van het gebruiken van Network Attached Storage. De NAS is helaas niet mijn eigendom, maar daar gaat waarschijnlijk snel verandering in komen: het is wat mij betreft een onderdeel van de weg naar de online-only toekomst.