Nu ben ik naast een man ook nogal lui van karakter. Ik lees geen handleidingen totdat deze echt noodzakelijk blijken te zijn bij het installeren van een nieuw huishoudtoestel, want ik ben een man en denk dat ik deze vervelende boekjes niet nodig heb. Het liever lui dan moe zijn, versterkt deze ingesteldheid vaak nog. Toch ondervond ik bij het aansluiten en instellen van de Neato D3-robotstofzuiger geen grote problemen. Het instellen van de robotstofzuiger verliep zelfs vrij eenvoudig dankzij de gebruiksvriendelijke smartphone app van Neato. Deze app loodst je door de verschillende stappen van de installatie en zorgt dat je zonder veel tijd te verliezen aan de slag kan met je nieuwe toestel. Met de Neato-app maakt je robot verbinding met het wifi-netwerk in je huis en geef je een naam aan je huishoudrobot. Voor wie het absoluut wil weten, mijn robot heet Rikkert. Rikkert en ik zijn inmiddels goede vrienden.

Eerste dagen

Om je een idee te geven van de omgeving waar Rikkert in terecht is gekomen, zal ik beschrijven hoe mijn huis er van binnen uitziet. Ik woon in een tussenwoning en het gelijkvloers bestaat uit een hal en een woonkamer met keuken. Tussen deze twee ruimtes bevindt zich een deur. Op mijn gehele benedenverdieping ligt laminaat en in de zithoek ligt daarnaast ook nog een hoogpolig tapijt. In deze omgeving kon het avontuur van Rikkert beginnen.

De eerste keer dat ik Rikkert liet stofzuigen was ik zelf aanwezig in de ruimte. Trots als een vader die zijn zoon leerde fietsen liep ik achter kleine Rikkert aan en hield ik hem nauwlettend in de gaten. Hij was de gehele ruimte in zich aan het opnemen en reed de kamer rond op zoek naar stof en kruimels. Het verliep allemaal verrassend goed voor een eerste oriëntatie, totdat Rikkert bij het tapijt aankwam. Het stofzuigen van het tapijt werd Rikkert iets teveel en via de app kreeg ik de melding dat de kleine robotstofzuiger vastgelopen was. Zoals het een goede vader beaamt, pakte ik hem op en zette hem, zoals aangegeven in de app, een stukje verder opnieuw neer op de grond. Daar ging Rikkert opnieuw vrolijk verder stofzuigen. Tot zover geen grote problemen.

Huisvriend

Na een eerste keer samen te hebben geoefend, vond ik het tijd dat Rikkert leerde om op zijn eigen benen te staan. Ik stelde met behulp van de app in dat hij iedere twee dagen om 10 uur ’s ochtends aan de slag moet gaan. Maandagochtend om kwart over zeven zei ik Rikkert gedag en vertrok ik naar mijn werk. Rond half 11 kreeg ik een verontrustend bericht van Rikkert. Hij was vastgelopen op het tapijt en vroeg of ik hem even wilde verzetten. Dat ging dus nogal lastig aangezien ik op het werk was. Bij mijn thuiskomst stond Rikkert moederziel alleen op het tapijt te wachten. Ik hielp hem uit de benarde situatie door hem te bevrijden en een aantal meter verder neer te zetten. Opnieuw ging hij weer vrolijk verder aan de slag met stofzuigen. Ik neem het Rikkert uiteraard niet kwalijk, maar ik had natuurlijk wel een schoon huis verwacht toen ik ’s avonds opnieuw de deur binnenwandelde.

Intelligente Rikkert

Nadat Rikkert een aantal keer mijn woonkamer, keuken en hal had gestofzuigd, toonde hij als een trotste jongen zijn eerste schoolresultaten. Op een kaart liet hij zien op welke plaatsen in huis hij de vloer had schoongemaakt. Dat is een handige functie, want zo kon ik controleren waar in de kamers deze kleine robot wel en niet heeft staan stofzuigen. In enkele minuten kan ik dan de plekjes die Rikkert over het hoofd heeft gezien proper maken. Teamwork.

Na een week ontdekte ik een tweede handige functie toen ik gezamenlijk met Rikkert op pad ging in huis. Zodra zijn batterij leeg is, rijdt Rikkert zelfstandig als een grote jongen naar zijn oplaadstation om, nu ja, op te laden. Van zodra hij weer volledig bijgetankt is met energie, maakt hij zijn schoonmaakklus verder af.

Al met al hebben Rikkert en ik binnen een aantal weken een diepgaande band opgebouwd en ben ik blij met al het zware werk dat hij verzet. Wel heeft hij net als ieder klein kind dat net leert fietsen wat opstartproblemen en kan je best, en zeker in het begin, een oogje in het zeil houden. Na een aantal keer oefenen kan hij zo goed als op eigen benen, in Rikkert zijn geval op eigen wieltjes, staan. Nu ik een tijd een robotstofzuiger als huisgenoot en vriend heb gehad, kan ik me eigenlijk niet meer voorstellen hoe het leven was zonder zo’n handig apparaat. Toegegeven, robotstofzuigers zijn prijzig, maar voor een lui persoon zoals ik is het absoluut de investering waard.