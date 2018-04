Nokia is terug op de kaart gezet. De merknaam is opnieuw relevant op de telefoniemarkt en dat is allemaal aan het Finse HMD Global te danken. Het bedrijf werd pas in december 2016 opgericht, maar heeft sindsdien al 18 nieuwe Nokia-toestellen op de markt gebracht: 7 feature phones en 11 smartphones.

Een straffe prestatie voor een jong bedrijf met ongeveer 500 werknemers. Volgens Jon French, vice-president voor West-Europa, is dat helemaal te danken aan de visie van HMD Global om een modern smartphonebedrijf van de 21ste eeuw te zijn. “Neem een traditioneel smartphonebedrijf, of eender welk bedrijf, en je kan dit niet bereiken met de hoeveelheid mensen die wij hebben. We willen een snelle, dynamische onderneming zijn met een focus op de consument”, vertelt hij me tijdens een persoonlijk interview. ”Er is een opportuniteit in de markt en we moeten snel bewegen om die kans te grijpen. We willen een belangrijke speler worden.”

70 miljoen

Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. HMD Global verkocht in het afgelopen jaar meer dan 70 miljoen mobiele telefoons. Momenteel is het de grootste fabrikant van feature phones met een marktaandeel van 51 procent, en de vijfde grootste smartphonefabrikant. Het Finse bedrijf is daarmee op 12 maanden tijd fabrikanten als HTC, Sony, Google, Alcatel en OnePlus voorbijgestoken.

“Er zijn heel wat spelers die een goed marktaandeel hebben, maar niet noodzakelijk succesvol zijn.”

Volgens French is marktaandeel evenwel niet de belangrijkste motivatie. “Er zijn heel wat spelers die een goed marktaandeel hebben, maar niet noodzakelijk succesvol zijn. Je mag niet beginnen met die ambitie in het achterhoofd. Ik wil de kansen grijpen en snel groeien, maar wel op een gezonde en duurzame manier. We zitten nog op een punt waar we gefocust zijn op onszelf en niet op onze concurrenten.”

Nokia-liefde

Hoewel French tijdens ons gesprek graag benadrukt dat HMD Global een nieuw bedrijf is, en zich zo distantieert van het gefaalde Windows Phone-avontuur met Microsoft, valt de link met het ‘oud Nokia’ niet te ontkennen. Het DNA van de Finse telecomreus stroomt ook door de aders van HMD en gaat verder dan het gebruik van de merknaam alleen. Tot het management behoren heel wat ex-Nokia-medewerkers, waaronder Jon French zelf, en de toestellen zijn bewust gebouwd met dezelfde productfilosofie in het achterhoofd die Nokia ooit zo populair maakte.

“Het Nokia-merk is enorm. We proberen dat merk en wat het betekent voor mensen echt te beschermen”, legt French uit. “Het maakt niet uit met wie je praat, mensen hebben altijd een emotionele band met het merk. Zelfs de mensen die een Nokia-telefoon hadden toen ze vijftien waren en hem van de trap lieten vallen, waarna hij nog altijd werkte. Iedereen heeft wel een verhaal. Wij proberen die verhalen nu opnieuw te creëren.”

“Het maakt niet uit met wie je praat, mensen hebben altijd een emotionele band met het merk.”

French onderscheidt vier eigenschappen die mensen verwachten van een Nokia-telefoon: kwaliteit, eenvoud, betrouwbaarheid en waar voor je geld. “Het is erg belangrijk voor ons om aan die verwachtingen van onze klanten te voldoen en ik denk dat we dat met onze producten zeker bereikt hebben.” Het productgamma van HMD Global strekt zich over het hele spectrum uit, van de 89 euro euro kostende Nokia 1 tot de premium Nokia 8 Sirocco.

Innovatie

“We hebben een merk dat werkt voor iemand in India met een toestel van 10 dollar, tot iemand die het gewend is om altijd de laatste nieuwe high-end smartphone te kopen. We zijn ons daar sterk van bewust en kunnen snel schakelen. Wanneer we ergens de kans zien om te innoveren of waarde toe te voegen, zijn we erbij.”

Voor die innovatie kan HMD Global steunen op de technologische bagage van Nokia, maar is het ook niet te beroerd om partners onder de arm te nemen. Met de lancering van de Nokia 8 eind vorig jaar vernieuwde het de samenwerking met lenzenspecialist Carl Zeiss. “Ze hebben meer dan 150 jaar ervaring in fotografie. Ze helpen ons met hardware en software, maar brengen ook een grote hoeveelheid gebruikersinzichten mee aan tafel. Die inzichten proberen we op onze toestellen toe te passen om te kijken waar er overeenkomsten zijn”, aldus French.

Ook het partnership met Google is volgens French een belangrijke troef. “We wisten altijd al dat er een verwachting bestond rond Android op Nokia”, legt hij uit. Vanaf het begin is het een stokpaardje van HMD Global dat op hun smartphones de stockversie van Android draait. Dat betekent geen eigen grafische schil, geen bloatware en een garantie op minstens twee jaar snelle software-updates en drie jaar beveiligingsupdates.

“Het komt allemaal neer op de persoon die je toestel koopt en hoe die het gaat gebruiken.”

Vandaag draait amper 1,1 procent van alle Android-toestellen op Android 8.0 Oreo, de meest recente versie van het besturingssysteem, maar alle Nokia-telefoons horen daar bij. “Het is een groot voordeel voor onze gebruikers en uit de feedback blijkt dat ze er wild van zijn. Het maakt de telefoon sneller, en biedt een beter batterijleven en gebruikservaring.”

Sinds eind vorig jaar biedt Google in onze contreien het Android One-programma aan. De Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus en vernieuwde Nokia 6 die eerder dit jaar tijden het Mobile World Congress in Barcelona werden voorgesteld, dragen allemaal dat label. Daarmee heeft HMD’s belofte van een pure Android-ervaring en gegarandeerde updates voortaan ook het officiële keurmerk van Google zelf.

Succesverhaal

HMD Global is er met zijn strategie in geslaagd om Nokia op korte tijd opnieuw op de kaart te zetten. De comeback van het populairste telefoonmerk ter wereld werd een succesverhaal dankzij een duidelijke visie en snuifje nostalgie. “Het komt allemaal neer op de persoon die je toestel koopt en hoe die het gaat gebruiken. Het moet een emotionele aantrekkingskracht hebben. Van daaruit vertrekken we. Het moet iets voor je betekenen, maar het moet ook kwalitatief, betrouwbaar en innovatief zijn. Al die kleine zaken helpen ons om met veel ambitie te concurreren op de smartphonemarkt”, besluit French.