Met Android One pakt Google een van de grootste struikelpunten van Android aan. Gedaan met smartphones die na een jaar alweer gedateerd zijn of die na lancering verstoken blijven van veiligheidsupdates. Wie een toestel met Android One koopt, krijgt de garantie dat de smartphone minstens drie jaar lang regelmatig patches voor bugs ontvangt, en twee jaar lang updates voor Android.

Houdbaarheidsdatum

De updategarantie is een potentiële gamechanger voor Android. Op dit moment ben je als consument grotendeels overgeleverd aan de goodwill van een fabrikant wanneer je een Androidtoestel aankoopt. Of je updates ontvangt of niet, hangt meestal af van hoeveel geld je wil neertellen voor je toestel. Bij budgettoestellen is het vaak huilen met de pet op en wordt je smartphone aan zijn lot over gelaten eens deze in je handen belandt. Duurdere Androidtoestellen krijgen in de regel wel ondersteuning, maar de duurtijd daarvan verschilt sterk tussen fabrikanten.

In de regel kan je bij een vlaggenschip op ten minste één upgrade rekenen naar een nieuwe versie van Android. Met dat in het achterhoofd is Android One sowieso al een verbetering: met de belofte dat je twee jaar updates voor het OS krijgt, kan je er van uitgaan dat je telefoon minsten twee keer een nieuwe versie van Android zal ontvangen.

Versplintering

Een stabiele stroom van updates voor Android is niet alleen een stap vooruit voor gebruikers, ook het ecosysteem kan daar alleen maar beter van worden. Momenteel zijn er globaal vijftien verschillende versies van Android in roulatie met een aandeel van meer dan 0,1 procent: van Android 2.3 Gingerbread tot Android 8.1 Oreo. Android Lollipop, dat ondertussen drie jaar oud is, maakt nog een kwart van alle gebruikte Androidtoestellen uit.

Verontrustend is het feit dat Android Oreo, dat meer dan een half jaar geleden werd uitgerold, tot nu toe nog maar amper door 1,3 procent van alle Android-eigenaars wordt gebruikt. De uitrol van Android verloopt altijd erg langzaam in de eerste maanden, maar bij Oreo is de adoptie van het systeem opmerkelijk traag. Nu is bij de situatie wel een voetnoot bij te plaatsen: de officiële cijfers van Google lopen maar tot 5 februari 2018. Vaak krijgt een nieuwe versie van Android in februari en maart een boost door de lanceringen van nieuwe smartphonemodellen die doorgaans rond deze tijd plaatsvinden. We kijken dus met een gezonde nieuwsgierigheid uit naar de volgende update van Googles cijfers en hoe Android Oreo er dan voor zal staan.

De versplintering van Androidversies maakt het voor ontwikkelaars moeilijker om hun apps aan iedereen aan te bieden. Het ondersteunen van vijftien Androidversies is voor velen niet haalbaar, waardoor oudere smartphones uit de boot vallen wanneer nieuwe functies worden uitgerold.

Stockversie

Android One moet die versplintering van Android tegengaan. Aan de bron van die grote diversiteit liggen verschillende oorzaken, maar de belangrijkste is het feit dat de meeste fabrikanten het OS naar hun eigen hand willen zetten. Ze voeren elk hun aanpassingen door aan het systeem, waardoor de integratie van Android-updates ook altijd tijd en extra werk vraagt. Bij Android One is een eigenzinnige interpretatie van het OS niet mogelijk: het systeem blijft altijd hetzelfde. Je krijgt ‘stock’ Android, een term waarmee men een zuivere versie van het besturingssysteem bedoelt die door Google wordt aangeleverd. Bloatware wordt expliciet geweerd van Android One.

De beloftes klinken goed, maar de fabrikanten moeten uiteraard nog volgen. Google heeft verschillende grote spelers gerekruteerd voor zijn initiatief, waaronder HTC, HMD Global, Lenovo en Xiaomi. Voor onze contreien zijn HTC en HMD Global relevant, om dat zij als eersten in Europa Android One-toestellen lanceren. HTC testte het water al met één toestel, de HTC U11 Life, wat onze redactie een verrassend leuk toestel vond. HMD Global gaat meteen all-in en biedt op nagenoeg al zijn nieuwe toestellen Android One aan. De Nokia 8 Sirocco, de Nokia 7 Plus en de vernieuwde Nokia 6 pakken uit met het besturingssysteem. De toekomst zal uitmaken of Android One een levenslijn zal blijken te zijn, of opnieuw een slag in het water.