Op 31 maart vindt wederom de World Backup Day plaats. Deze dag is het perfecte moment om je back-upstrategie onder de loep te nemen. Een schijf die valt, of ransomware die je gehele partitie versleutelt: er bestaan verschillende redenen waarom je bestanden kan kwijtraken. Om te voorkomen dat je op zo’n moment je favoriete foto’s kwijtraakt, of geld moet betalen aan een hacker, maak je best regelmatig een back-up. Met volgende tips ben je alvast voorbereid op ieder doemscenario.

1. Een kopie op dezelfde schijf is geen back-up

De eenvoudigste manier om een back-up te maken, is door je bestanden te kopiëren. Zet je je kopieën op dezelfde schijf als het origineel, dan spreken we evenwel niet van een back-up. Wanneer je harde schijf beschadigd raakt, ben je immers nog steeds je bestanden kwijt, zelfs wanneer de documenten op een andere partitie stonden. Indien je computer over twee schijven beschikt, kan je de tweede gebruiken voor back-ups. Anders moet je een externe harde schijf aanschaffen.

2. Kies de back-upmethode die bij je past

Er bestaan ruwweg twee back-upmethodes. Je kan je bestanden – al dan niet met behulp van software – kopiëren naar een andere harde schijf. Crasht je computer dan ben je je foto’s, muziek en andere documenten niet kwijt, maar moet je wel je gehele besturingssysteem opnieuw installeren. Maak je een image van je computer dan bespaar je jezelf extra werk. Een image is immers een kopie van je gehele besturingssysteem en bestanden. Plaats je zo’n image terug, dan staan zelfs je snelkoppelingen weer automatisch op de juiste plaats. Een image neemt evenwel meer plaats in beslag.

3. Archiveer je foto’s

Regelmatig een back-up maken van je harde schijf is essentieel om te voorkomen dat je aanpassingen aan bestanden kwijtraakt. Foto’s, muziek en video’s veranderen echter niet meer nadat je ze op je computer hebt geplaatst. Dit type documenten archiveer je dan ook best. Je maakt af en toe een kopie van de nieuwe bestanden en plaatst deze op een externe harde schijf. In geval van nood heb je nog steeds je favoriete foto’s en filmpjes.

4. Koppel je harde schijf los

Wanneer ransomware op je computer belandt, gaat de malware op zoek naar alle harde schijven die hij kan versleutelen. Hierbij maakt de kwaadaardige software geen onderscheid tussen interne en externe opslag. Nadat je een back-up hebt gemaakt, koppel je je externe harde schijf dan ook best los. Op deze manier voorkom je dat je back-up eveneens wordt versleuteld.

5. Bewaar je back-up op een andere locatie

Eén van de manieren waarop je bestanden kan kwijtraken, is door een overstroming. Op zo’n momenten is het belangrijk dat je harde schijf met back-ups niet op dezelfde plaats staat als je computer. Beide opslagplaatsen zouden immers onbruikbaar worden door het water. Bewaar daarom je externe harde schijf bij familie, of maak gebruik van de cloud.

Previous | Next Image 1 of 4 Doordeweekse gebruiker Voor de doordeweekse computergebruiker is de Seagate Backup Plus Slim ideaal. Deze harde schijf bestaat in een 1 TB- en 2 TB-variant en kan je in vier verschillende kleuren kopen. De harde schijf beschikt over een USB 3.0-poort die snelheden tot 120 MB/s toelaat. Je kan de Seagate Backup Plus Slim gebruiken om een pc of Mac te back-uppen. Seagate levert bij zijn schijf handige back-upsoftware. Ook de Seagate Backup Plus Hub is geschikt voor een doordeweekse gebruiker. Deze harde schijf heeft tot 10 TB opslagruimte en twee USB 3.0-poorten, waardoor je een back-up van je computer kan maken en gelijktijdig je smartphone kan opladen.

Videofanaten De LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 plaats je als een centrale hub op je bureau en is voorzien van meerdere USB-poorten, een slot voor SD-kaarten en een CompactFlash-connectie. Je video’s kan je hierdoor op allerhande manieren back-uppen. Bovendien zorgt de snelheid van 440 MB/s ervoor dat je één uur aan 4K-opnames in amper één minuut kan overzetten. De LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 heeft een maximale opslagruimte van 20 TB. Voor op stap kunnen videoliefhebbers het professionele Rugged-gamma van LaCie overwegen, bijvoorbeeld met Thunderboltconnectie of RAID-capaciteit.

Reiziger De Seagate Backup Plus Ultra Slim is slechts 9,6 millimeter dik en kan tot 1 of 2 TB aan data bevatten. Je krijgt dus veel opslagruimte in een erg kleine vormfactor, wat deze harde schijf ideaal maakt voor reizigers. Je kan je vakantiefoto’s en –filmpjes aan 120 MB/s op de harde schijf opslaan met behulp van de bijgeleverde back-upsoftware. Een andere aanwinst voor reisliefhebbers is de LaCie Rugged USB-C. Deze schijf van maximum 5 TB groot is voorzien van een stevige behuizing, waardoor hij tegen een stootje kan.

Fotografen Ben je een (hobby) fotograaf, dan komt de LaCie d2 Thunderbolt 3 goed van pas. Deze harde schijf heeft een maximumcapaciteit van 10 TB en is uitgerust met Thunderbolt 3- en USB 3.1-snelheden via een USB-C-poort. Dat vertaalt zich naar een overdrachtssnelheid van 240 MB/s. Deze snelheid komt niet alleen van pas wanneer je je foto’s back-upt, maar kan je eveneens gebruiken om twee 4K-schermen aan te sturen. Hierdoor kan je je favoriete foto’s zonder problemen tonen aan vrienden en familie. Wil je je foto’s onderweg back-uppen, dan komt het Rugged-gamma van LaCie wederom van pas.





