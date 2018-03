High-end routers zijn toestellen voor de liefhebbers. Wie blij is met een druppel internet om te Facebooken op zijn smartphone heeft geen baat bij deze nicheproducten; wie weet wat hij wil bereiken en zijn thuisnetwerk wil omtoveren tot een bliksemsnelle datarollercoaster waarbij alle toestellen tot hun maximale potentieel verbonden zijn, zal wel bereid zijn iets dieper in zijn buidel te tasten. We legden 13 premiumrouters op de pijnbank.

Flinke investering

Dat laatste is immers de eerste en helaas meest opvallende onderscheidende factor. Een geavanceerde premiumrouter kost een aardige smak geld. Je koopt Chromebooks of zelfs lichte Windows-pc’s voor deze budgetten. De investering is dan ook vooral waardevol wanneer je woonst al voorzien is van ander high-end materiaal. Bij deze toestellen is het belangrijker dan ooit om te onthouden dat je een deel van een vergelijking koopt. Een geweldige router komt niet tot z’n recht wanneer alle verbonden elektronica op een budget gekocht is en een goedkope draadloze module bezit.

Wanneer je premiumelektronica met moderne draadloze modules in huis hebt, kan een dure router z’n geld waard zijn. In scenario’s waarbij draadloos internet flink benut wordt, komt zo’n toestel eveneens tot zijn recht. Denk bijvoorbeeld aan een gezin waar flink gestreamd en gegamed wordt door alle gezinsleden, maar ook aan een kantooromgeving. Met flink bedoelen we meerdere streamende gezinsleden in full HD en 4K, en een online gamer die niet wil verliezen door een minimum aan lag. Een krachtige dual- of tri-band-oplossing biedt dan een grote meerwaarde. Zo kan je al je low-end toestellen zoals smartphones verbinden met de 2,4 GHz-band en een 5 GHz-band vrijhouden voor je gamecomputer of spelconsole. Denk nu niet dat je een high-end router nodig hebt omdat er iemand in het huis een spel wil spelen terwijl iemand anders op YouTube zit. Budget dual-band-routers volstaan in heel veel situaties.

Softwarematig onderscheid

Omdat goedkopere routers zo goed zijn geworden, is het moeilijk voor fabrikanten om de aanschaf van duurdere toestellen te rechtvaardigen door alleen met specificaties te schermen. Software en gebruiksgemak is meer dan ooit een speerpunt voor de duurdere routers. De toestellen zijn geschikt voor geavanceerde toepassingen zoals het opzetten van een VPN-verbinding of het managen van Quality of Service (QoS). Met QoS zorg je er bijvoorbeeld voor dat de beschikbare draadloze capaciteit verdeeld wordt onder verschillende applicaties en toestellen, zodat iedereen van een fatsoenlijke verbinding kan genieten zelfs wanneer de Bittorrent-cliënt van één huisbewoner de ambitie heeft om de volledige capaciteit van het netwerk naar zich toe te trekken.

De echte techneut kan op zoek gaan naar WRT-routers. Dat zijn routers waarop DD-WRT-firmware draait: geavanceerde routersoftware die je op verschillende toestellen kan installeren.

Veiligheid en bereik

Natuurlijk bieden duurdere routers nog veel extra opties: ingebouwde beveiliging, eventuele apps waarmee je zaken vanop afstand kan bedienen of, zoals bij Synology het geval is, een gans besturingssysteem om een eventuele externe schijf vanop afstand te doorbladeren en te beheren. Tot slot hebben ze natuurlijk een potentieel steviger bereik. In de praktijk voorzie je uitdagende omgevingen met veel beton echter beter van internet met meerdere lichtere access points in de plaats van één extreme router. Zelfs ’s werelds beste en duurste router zal last hebben om een goed signaal door een betonnen steunmuur te zenden of te ontvangen.

Hoe we testen

Voor de test gaan we voor een heel grondige vergelijking gebaseerd op objectieve tests, uitgevoerd in een realistisch scenario. Wifi testen kan je wat vergelijken met zwarte magie: elk resultaat is verschillend omdat elk huis ander is. Net omdat we het belangrijk vinden dat alles in een huissituatie wordt getest, hebben we deze massatest ook specifiek in een nieuw, modern huis gedaan. Dat betekent automatisch problemen met geïsoleerde (betonnen) muren, dikke (gewapende) betonnen funderingen voor elke verdieping en aluminium ramen. Een absolute hel voor elke router, dus neem van ons aan dat de resultaten die je hier kan lezen in de meeste gevallen overeenstemmen met een ‘worst-case scenario’ en dat, afhankelijk van hoe oud je huis is, de resultaten op lange afstand beter kunnen zijn. We testen de router met drie andere 2,4 GHz wifi-signalen in de buurt, waardoor de router zelf het beste wifikanaal moet selecteren om het maximale eruit te halen.

De eenvoudigste manier om een wifisignaal te testen, is via Speedtest.net. Je voorziet een snelle internetverbinding, laat de test lopen op een toestel naar keuze, en klaar. Dat is prima een idee te hebben van de snelheid dichtbij een router, maar zeker op grote afstanden heb je preciezere metingen nodig om de juiste snelheid te weten. Daarom gebruiken we de benchmarksoftware IxChariot van Ixia. Hiermee speelt een computer (met de software geïnstalleerd) de rol van het internet en pompt die data via wifi naar de ontvangers. Dankzij verschillende type datapakketten kunnen we zowel bliksemsnelle als trage verbindingen goed analyseren op consistentie. Als wifi-ontvanger kiezen we geen exotische superantenne maar twee ‘dagelijkse’ toestellen: een Samsung Galaxy S7 Edge en een Lenovo Thinkpad Yoga met Intel Wireless-AC 8260-ontvanger. Elk testen we apart, maar ook tezamen om te zien hoe goed de router data tussen beide kan verdelen.

Previous | Next Image 1 of 13 Asus GT-AC5300 Een dominante aanwezigheid, anders kunnen we deze enorme hoekige router met z’n acht antennes niet omschrijven. De tri-band-router zendt één degelijk maar niet exceptioneel 2,4 GHz-netwerk uit, en twee extreem capabele 5 GHz-netwerken. Zeker wanneer je je toestellen verspreid over beide netwerken verbindt, kan je genieten van topsnelheden. Ieder 5 GHz-netwerk kan immers tot het uiterste gaan, ook al klimt het verbruik dan heel hoog tot 22 watt, het meeste van allemaal. Het zijn echter vooral de functies van deze router die in het oog springen. We vinden onder andere de optie om een gastnetwerk in te stellen, een tab om je verbruik te monitoren per verbonden toestel en een geavanceerd onderdeel om te sleutelen aan QoS. Zo kan je bepaalde applicaties of bepaalde types trafiek voorrang geven, of zelfs doodleuk de bandbreedte van een toestel limiteren of zelfs uitschakelen op bepaalde tijdstippen. Eén usb 2.0-poort en één usb 3.0-poort laten je toe externe opslag aan te sluiten. De firmware van de router heeft verschillende NAS-achtige functies waarmee je die opslag op je netwerk deelt als mediaserver of iTunesserver. Met de AiCloud kan je de inhoud van de usb-schijf zelfs over het internet beschikbaar maken. Verder zien we nog enkele modi die gaming ondersteunen en tekent VPN present Deze router presteert goed, maar de prijs wordt vooral gerechtvaardigd door de extreem uitgebreide softwaremogelijkheden. Score: 4/5 Pro: Uitgebreide maar gebruiksvriendelijke interface met extreem veel functies, NAS-functionaliteit, twee supersnelle 5 GHz-netwerken Contra: 2,4 GHz-netwerk doet het niet beter dan bij goedkopere routers, peperduur Prijs: 419,90 euro (bij Coolblue)

Asus RT-AC86 Wanneer je aan zo’n grote wifi-test werkt, zijn er weinig momenten dat we verbaasd zijn van een resultaat. Bij de Asus RT-AC86U hadden we zo’n moment bij de 5 GHz-band bij lange afstand. Het is ongelooflijk hoeveel snelheid deze router er nog weet uit te persen op die afstand. Met kop en schouders boven de rest, en dan nog eens aan een aanvaardbaar prijskaartje. De rest van de resultaten is uitstekend voor een dual-bandrouter, maar vergeleken met de tri-bandconcurrenten kan hij dichtbij niet winnen op de 5 GHz-band. We zijn geen fan van het design van de router omwille van de overbodige rode accenten (het is een router, geen sportwagen) en de rechtopstaande voet onderaan zorgt ervoor dat je deze router moeilijk kan ophangen aan de muur. De webinterface ziet er identiek uit aan de Asus RT-AC1200G+ uit de budgettest, maar krijgt heel wat extra functies aan boord. Er zit routerbescherming van Trend Micro die vanaf de bron malafide sites blokkeert en geïnfecteerde toestellen toegang weigert. De QoS opereert ook op een hoger niveau door adaptief te reageren en er zit een Game Boost-mode in om gamers het maximale te geven dat beschikbaar is over wifi of ethernet. Als totaalpakket een bijzonder interessante router die veel aflevert aan een interessant prijskaartje. Score: 4,5/5 Pro: Veel functies, uitstekend bereik 5 GHz-band, degelijke resultaten, ingebouwde beveiliging Contra: Geen wandmontage, lelijk design Prijs: 249,99 euro (bij Coolblue)

AVM FRITZ!Box 7490 Deze router kan je niet op dezelfde manier benaderen als alle andere modellen in deze test. Waarom niet? In de Fritz!Box 7490 zit namelijk een ADSL/VDSL-modem geïntegreerd en is er de mogelijkheid om tot drie telefoonlijnen aan te sluiten via DECT-toestellen van AVM zelf. Je koopt dus een totaalpakket dat de router van je provider overbodig maakt, zolang je geen kabelinternet hebt. Wie nog een oude modem heeft van zijn provider, doet er goed aan om de 7490 in huis te halen. De prestaties zijn uitstekend, de webinterface is uitgebreid en er zitten heel wat smart home-toepassingen in het Fritz!OS die je niet verwacht in een router. De Fritz!Box 7490 laat geen topsnelheden noteren, maar is wel consistent over de hele lijn en reikt het op één na verste van alle routers op onze twee verste testplaatsen. We zouden deze router haast durven aanraden aan kabelinternetgebruikers die hun wifi willen versterken in huis. Zeker wie wat wil experimenteren met een smart home-oplossing, neemt best eens een kijkje. Er is zelfs beta-firmware beschikbaar waarmee je deze router ineens omtovert in een mesh-oplossing met andere powerlines en wifi repeaters van AVM. Ondanks dat dit model ondertussen een opvolger heeft, blijft hij ondersteuning genieten en is de prijs naar een interessant punt gezakt. Belangrijk: de testresultaten zijn niet met de beta-firmware uitgevoerd, enkel de functionaliteiten werden bekeken. Score: 4,5/5 Pro: Uitgebreide Fritz!OS webinterface, beta-firmware met mesh, uitstekend bereik, smart home-functies Contra: Trage usb-snelheid, ADSL/VDSL niet voor iedereen nodig Prijs: 199 euro (bij Coolblue)

AVM FRITZ!Box 7590 Verrassing: vanaf de FRITZ!Box 7590 is de webinterface in het Nederlands beschikbaar. Als enige routerfabrikant in deze test een Nederlandstalige interface, dat went snel. Ook het design is eindelijk veranderd! Weg is het spuuglelijke design van de 7490 hierboven, wat hoog tijd werd. Geen idee wat AVM ooit in het oorspronkelijke design heeft gezien, maar de FRITZ!Box 7590 heeft duidelijk het licht gezien. Nieuwe taal, nieuw design, betere prestaties? De testresultaten tonen soms minimale winst, maar ook minimaal verlies. Zeker op langere afstanden wint de 7490 van zijn opvolger, wat toch frappant is. Verder geniet je van alle FRITZ!OS-functionaliteiten die in de 7490 zitten, maar kan je niet meedoen aan de mesh betatest. Vermoedelijk komt die later wel naar de 7590, maar we vermoeden dat de firmware van de 7590 nog wat extra verfijning kan gebruiken om op het niveau van de 7490 te komen qua prestaties. Wie de DSL-functionaliteit niet gebruikt, heeft er veel meer baat bij om de AVM FRITZ!Box 7490 in huis te halen. DSL-klanten kiezen daarentegen best de 7590 omwille van de laatste nieuwe technieken zoals Supervectoring (tot 300 Mb/s) van zodra de providers de techniek toelaten op ons netwerk. Score: 4/5 Pro: Strak design, Nederlandstalige interface, degelijke prestaties Contra: Testresultaten minder goed dan zijn voorganger Prijs: 289 euro (bij Coolblue)

D-Link DIR-882 De op één na goedkoopste router in de high-endtest insturen kan een risico zijn, of een heel goed idee. In het geval van D-Link hebben ze hier de juiste keuze gemaakt door een AC2600-router aan dit prijspunt aan te bieden. De resultaten liggen zelfs regelmatig hoger dan zijn duurdere broer hieronder. Het enige nadeel is dat Netgear exact hetzelfde dacht met de R7000 om een budgetrouter in te sturen, en die is net iets goedkoper en presteert gemiddeld beter. Dat neemt niet weg dat de D-Link DIR-882 uitstekende resultaten optekent, ook al meten we wel af en toe flinke dalingen op de 5 GHz-frequentie wanneer we dichtbij meten. De webinterface ziet er tegelijk overzichtelijk en chaotisch uit. Het startscherm geeft je veel info, maar onder vier knoppen bovenaan zitten alle functies. Er is ook een app waarmee je kan werken, maar ook daar kan het allemaal intuïtiever wanneer we met de concurrentie vergelijken. Extra functies zijn een QoS-functie, DynDNS en VPN-functie. Het is een relatief kale lijst, maar nog net acceptabel gezien het vriendelijke prijskaartje. Smartconnect is standaard ingeschakeld op deze router, zodat die automatisch kiest welke frequentie (2,4 GHz of 5 GHz) het best is voor jou. Wie dat niet wil, kan ook eenvoudig de functie uitschakelen om twee SSID’s te krijgen. Algemeen gezien een degelijke router, maar we missen net dat tikkeltje extra om ons te overtuigen. Score: 4/5 Pro: Degelijke prestaties, prijs, Smartconnect standaard ingeschakeld, zuinig verbruik Contra: Te eenvoudige, onoverzichtelijke webinterface, dipt soms op de 5 GHz-frequentie Prijs: 149 euro

D-Link DIR-885L Ondanks het kleine verschil in typenummer, is de DIR-885L een compleet andere router. Hij draagt het extravagante uiterlijk van de toptoestellen, maar brengt het prijspunt naar omlaag. De AC3150-technologie doet vermoeden dat hij beter moet presteren dan zijn kleinere broer hierboven, maar dat is niet helemaal waar. Hij presteert zelfs bijna overal minder goed, behalve op vlak van usb-snelheid. Daar kan je een flinke boost zien, wat deze router uitermate geschikt maakt als connectiepunt voor mediaopslag. De webinterface en functies zijn identiek aan de DIR-882 hierboven, behalve dat je met deze router verbinding kan maken buiten je thuisnetwerk dankzij de mydlink-functionaliteit. Nadat je een online account aanmaakt, is je router overal beschikbaar, inclusief de bijhorende mediaopslag. Verder blijft het wel een te eenvoudige interface voor wie zijn router fatsoenlijk wil instellen. Belangrijk bericht aan D-Link: maak hier werk van en kijk naar de concurrentie hoe zij dit aanpakken. Algemeen gezien presteert de DIR-885L niet slecht, maar zijn goedkopere broer doet het spijtig genoeg beter. Enkel wanneer snelle usb-overdracht voor mediaopslag belangrijk is, is de DIR-885L een aanrader. Score: 3,5/5 Pro: Snelle US-poort, opvallend design, mydlink cloud-account Contra: Goedkopere broer scoort beter, onoverzichtelijke webinterface, beperkt bereik 2,4 GHz-band Prijs: 239 euro

Draytek Vigor 2926ac Draytek maakt de Vigor2926ac niet om de consument aan te spreken en dat toont het droge en ingewikkelde dashboard. Wie gewoon een router zoekt zonder te veel poespas begint spontaan te schuimbekken van paniek; de professional die weet waarmee hij bezig is, ziet daarentegen een toestel met een zee van mogelijkheden. De Vigor2926ac is een zakelijke router met een focus op security. Het dashboard toont op de hoofdpagina heel wat relevante informatie over de huidige staat van de router zodat je als administrator meteen mee bent. De functies van het toestel leggen de nadruk op de firewall en de VPN-opties. Enkele wizards zijn aanwezig maar die zijn opnieuw bedoeld om de professional op weg te helpen. De focus vind je opnieuw terug in het design van de router zelf. De twee WAN- en vier gigabit-ethernetpoorten schuilen aan de voorzijde, net als twee usb-poorten. Functionaliteit staat centraal. De prestaties stellen niet teleur, zeker niet op de 5 GHz-band. De verdeling van de bandbreedte is recht uit de doos uitstekend; de snelheid wordt gelijk over de verschillende toestellen verdeeld tot jij zelf kiest welke prioriteit moet krijgen. Er is echter één groot probleem: de 2,4 GHz-band scoort erbarmelijk op lange afstand. Zelfs de 5 GHz-band doet het beter, wat natuurlijk nooit zou mogen. Hopelijk kan Draytek dit oplossen met een firmware update in de toekomst, want de Vigor 2925ac van vorig jaar had dit probleem niet en toonde zelfs knappe resultaten op grote afstanden. De Vigor 2925ac heeft zijn zakelijke focus als troef en presteert verder naar behoren. Ben je op zoek naar geavanceerde VPN-functies of een professionele firewall, dan raden we de Vigor 2925ac zeker aan. Zoek je gewoon een krachtige router met veel functies die ook als consument interessant zijn, dan kan de router minder goed verder helpen. Score: 2,5/5 Pro: Goede 5 GHz-snelheid, uitgebreide professionele functies, veel VPN-mogelijkheden, poorten handig bereikbaar vooraan Contra: Slecht wifi-bereik, ook professionals kunnen een overzichtelijke interface smaken Prijs: 376,30 euro (bij Coolblue)

Linksys EA9500 Routers worden elk jaar indrukwekkender, maar de Linksys EA 9500 schiet de hoofdvogel af wat betreft formaat. Dat heeft vooral te maken dankzij acht beschikbare gigabit-ethernetaansluitingen. Eindelijk begrijpt een routerfabrikant dat vier niet genoeg is vandaag de dag, en dat een switch bijkopen voor twee extra aansluitingen niet altijd interessant is. Qua resultaten ligt de Linksys EA9500 binnen de lijn van AC5400-routers, maar springt er geen enkele waarde bovenuit. Vorig jaar hadden we last van heel wat random snelheidsdips tijdens metingen. Gelukkig is dat nu helemaal van de baan met de nieuwste firmware, waardoor de EA9500 een pak beter presteert dan vorig jaar. Qua installatiegemak hebben meeste routers Linksys ondertussen bijgebeend, maar de meegeleverde app op Android en iOS is een absolute troef. Hierop kan je gemakkelijk toestellen binnen je netwerk blokkeren, websites blokkeren per toestel, QoS instellen en gemakkelijk je bezoekerswifi-wachtwoord delen met vrienden via sms. De app ziet er sexy uit en voegt heel wat extra toe aan de router. Hiermee trekt Linksys net genoeg op om uit de grijze middenmoot te komen. De EA9500 heeft band steering aan boord waarmee hij automatisch de beste 5 GHz-band kiest voor je toestel en maar één 5 GHz-SSID uitzendt. Vorig jaar veel te duur geprijsd; dit jaar veel interessanter en zelfs goedkoper dan de TP-Link Archer C5400 wat de Linksys EA9500 de goedkoopste AC5400-router maakt uit de test. Score: 4,5/5 Pro: 8 gigabitaansluitingen, mooie interface, handige app, prima testresultaten Contra: Weinig extra functies, usb-prestaties kunnen beter Prijs: 279 euro

Linksys WRT3200ACM De installatie en configuratie gaat bijzonder vlot in de webinterface die eenvoudig oogt, maar toch genoeg diepgang geeft voor zowat elke functie denkbaar. Het is wel leuk dat de router compatibel is met de Linksys app om snel thuis de QoS naar wens aan te passen, of om ouderlijke toegang wat bij te sturen. Of je kan ook gewoon een toestel uit je netwerk gooien wanneer die daar niet hoort te zijn. De app zelf ziet er bijzonder sexy uit voor een router-app. De belangrijkste innovatie voor Linksys is de tri-streamtechnologie waar het aantal beschikbare kanalen op 80 MHz verdrievoudigt. Dat zorgt ervoor dat deze router in een frequentiegebied kan werken waar andere routers niet zitten, maar je moet daarvoor wel een compatibel toestel in huis hebben. Het aantal apparaten dat de technologie ondersteunt is uiterst beperkt; daarom hebben we er ook geen rekening mee gehouden in onze testresultaten. Zijn iconische voorgevel zal menig computerliefhebber charmeren, maar in de praktijk valt het resultaat ietwat tegen. De 5 GHz-prestaties zijn prima, maar niet uitmuntend, terwijl de 2,4 Ghz-prestaties ondermaats zijn. In combinatie met het slechte wifibereik moeten we voorbij het design kijken en hopen dat Linksys voor de volgende WRT echt alles uit de kast haalt. Score: 3,5/5 Pro: Degelijke 5 GHz-output, bliksemsnelle usb-poort, tri-stream Contra: Beperkte 2,4 GHz-prestaties, wifibereik Prijs: 219 euro (bij Coolblue)

Netgear R7000 Netgear zorgt voor twee verrassingen: ze doen maar mee met één toestel in de high-end test, en ze leveren bovendien de goedkoopste van de test in deze categorie. Gelukkig hebben ze de R7000 ingestuurd, een degelijke router met een sterk prijskaartje. Hij doet het prima bij lange afstanden en kan degelijk de snelheid tussen verschillende toestellen verdelen op die afstand. Het uitstekende wifibereik wordt gekoppeld aan degelijke 5 GHpz-prestaties van kortbij. We hebben maar één klein nadeel kunnen vinden: heel af en toe zit er een vreemde dip in het 2,4 GHz-signaal waardoor de metingen lager liggen dan gebruikelijk. De usb-poort heeft een degelijke lees- en schrijfsnelheid, wat de deur opent voor degelijke mediaopslag. Er is zelfs een cloud-optie om vanaf overal je bestanden raad te plegen. De netwerk ‘Genie’ helpt je prima met de instellingen van de router bij het opstarten. De webinterface is helaas net als de router in de budgettest spuuglelijk; een heel belangrijk werkpunt voor Netgear in 2018. Wie echter topprestaties wil hebben maar er niet veel geld voor wil betalen, is hier een het goede adres. Hij misloopt echter net niet de titel Best Koop, ook al was het nipt. Score: 4/5 Pro: Prijs/prestatieverhouding, snelle usb-poort, degelijke prestaties Contra: Wispelturige 2,4 GHz-band, spuuglelijke webinterface Prijs: 149 euro (bij Coolblue)

Synology RT2600AC Synology, fabrikant van NAS-systemen, gebruikt zijn verworven expertise sedert twee jaar om zelf routers te maken. Op de router draait het SRM 1.1-besturingssysteem en dat zal iedereen die vertrouwd is met het DSM-OS op de NAS’en heel bekend voorkomen. Synology geeft je een heus bureaublad met snelkoppelingen, een applicatiewinkel, een configuratiescherm, handige metertjes en logfuncties… Ondanks de eerlijke prijs vind je hier zowat alle denkbare routerfuncties terug. Zo is er een geavanceerd verkeersbeheer waar je maximale en minimale bandbreedtes per toestel kan beheren, ouderlijk toezicht, een firewall en zelfs een optie om manueel beam forming in- of uit te schakelen. Je router configureren als access point of zelfs range extender is zo eenvoudig als in een menu het juiste profiel aanklikken. We missen werkelijk geen enkele functie op dit toestel. Dankzij het Package Center kan je de functionaliteit nog verder uitbreiden. Wat de VPN-app doet spreekt voor zich, maar met opslag, aangesloten via usb 3 of een SD-kaart, wordt de router een heuse NAS. Je kan de opslag beheren, een eigen opslagcloud maken met Cloudstationserver, je media van overal ter wereld consumeren met de mediaserver en meer. Kregen een goede router en een uitstekende NAS een klein maar moedig kind, dan was het deze router. Zonde dat de usb-poort zo traag is, iets wat net een gigantische troef had kunnen zijn. De tegenvallende resultaten van vorig jaar zijn verholpen in een software update, waardoor dit een uitstekende router is geworden die NAS-ambities heeft. Score: 4/5 Pro: Uitgebreide interface, NAS-capaciteiten, SD-kaartlezer, prima bereik Contra: Trage usb-poort Prijs: 250,95 euro (bij Coolblue)

TP-Link Archer C2300 Vorig jaar was TP-Link de prijsbreker binnen de high-end test met de Archer C5400. Helaas is die dit jaar niet in prijs gedaald, maar TP-Link heeft een extra troef achter de hand met de Archer C2300. Je krijgt behoorlijk wat router terug voor die prijs, maar het is vooral de hoge usb-snelheid die onmiddellijk opvalt. Hij scoort de hoogste leessnelheid van allemaal en ook de schrijfsnelheid ligt hoog genoeg. Perfect om mediaopslag aan te sluiten om met het hele thuisnetwerk te delen. Er is ook een aparte cloud-optie voor wie dat wenst. De prestaties liggen heel sterk in lijn met de Netgear R7000, die andere prijsbreker, maar scoort iets beter omdat de C2300 heel snel op de juiste snelheid zit tijdens het testen. Dit zorgt voor hoge resultaten en een stabiel signaal, want in alle metingen hebben we maar één dip gekend van een seconde waar we snelheidsverlies konden noteren. Ook de webinterface is een stuk overzichtelijker en frisser dan bij Netgear, met gelijkaardige functies bij allebei. Het verschil in testresultaten is klein, maar de usb-snelheid en bijzonder stabiele wifi-signaal op beide frequenties geeft de doorslag dat de Archer C2300 de titel Best Koop versiert. Score: 4,5/5 Pro: Prima prestaties, frisse webinterface, bliksemsnelle usb-poort, prijs Contra: Snelheid bij grote afstanden kan beter Prijs: 149 euro (bij Coolblue)

TP-Link Archer C5400 “TP-Link wordt door collega-routerfabrikanten afgeschilderd als een Chinese prijsbreker in de negatieve zin. Wanneer wij naar de benchmarkresultaten over de hele lijn kijken, dan is de Archer C5400 niet alleen een prijsbreker, maar ook een prestatiebreker”. Hiermee zijn we gestart met de test van vorig jaar, maar ondertussen is de concurrentie bij met zijn prijs en is de term prijsbreker niet meer van tel. Prestatiebreker klopt nog steeds wel. Wanneer je naar het geheel kijkt, scoort de router hier en daar de maximumscore en zit het wifibereik bijzonder goed. Prestatiegewijs komt er weinig in de buurt met een scherper prijskaartje. Waar TP-Link vroeger de prijsbreker was in het budgetsegment, vervult het die taak ook perfect in de absolute top. Prima prestaties, uitstekende dataverdeling: petje af. De webinterface ziet er fris uit en bevat alle functies die je in een toprouter wil terugvinden: VPN, QoS, usb-shares, printserver en band steering (hier Smart Connect genoemd). Het enige wat we missen, is een extra die ons kan overtuigen om blind voor dit toestel te kiezen. Netgear experimenteert met Plex (R9000) en een torrent downloader, Synology gaat nog veel verder met apps; dan mag TP-Link stilaan een tandje bijsteken om ook meer te bieden. Anderzijds blijft het een prima pakket voor een interessante prijs wanneer je absolute topprestaties wil. Zonde dat de usb-poort niet dezelfde topprestaties neerzet. Score: 4,5/5 Pro: Uitstekende prestaties, compleet pakket, laag verbruik, compact design, frisse webinterface Contra: Weinig extra functies, trage usb-poort Prijs: 269 euro (bij Coolblue)























Asus GT-AC5300 Een dominante aanwezigheid, anders kunnen we deze enorme hoekige router met z’n acht antennes niet omschrijven. De tri-band-router zendt één degelijk maar niet exceptioneel 2,4 GHz-netwerk uit, en twee extreem capabele 5 GHz-netwerken. Zeker wanneer je je toestellen verspreid over beide netwerken verbindt, kan je genieten van topsnelheden. Ieder 5 GHz-netwerk kan immers tot het uiterste gaan, ook al klimt het verbruik dan heel hoog tot 22 watt, het meeste van allemaal. Het zijn echter vooral de functies van deze router die in het oog springen. We vinden onder andere de optie om een gastnetwerk in te stellen, een tab om je verbruik te monitoren per verbonden toestel en een geavanceerd onderdeel om te sleutelen aan QoS. Zo kan je bepaalde applicaties of bepaalde types trafiek voorrang geven, of zelfs doodleuk de bandbreedte van een toestel limiteren of zelfs uitschakelen op bepaalde tijdstippen. Eén usb 2.0-poort en één usb 3.0-poort laten je toe externe opslag aan te sluiten. De firmware van de router heeft verschillende NAS-achtige functies waarmee je die opslag op je netwerk deelt als mediaserver of iTunesserver. Met de AiCloud kan je de inhoud van de usb-schijf zelfs over het internet beschikbaar maken. Verder zien we nog enkele modi die gaming ondersteunen en tekent VPN present Deze router presteert goed, maar de prijs wordt vooral gerechtvaardigd door de extreem uitgebreide softwaremogelijkheden. Score: 4/5 Pro: Uitgebreide maar gebruiksvriendelijke interface met extreem veel functies, NAS-functionaliteit, twee supersnelle 5 GHz-netwerken Contra: 2,4 GHz-netwerk doet het niet beter dan bij goedkopere routers, peperduur Prijs: 419,90 euro (bij Coolblue)

Keuze van de redactie

Vorig jaar de grootste teleurstelling en dit jaar onze Keuze van de Redactie: de wederopstanding van de Linksys EA9500 is opvallend. Vorig jaar waren de prestaties teleurstellend en de prijs decadent, maar software-updates en een prijsdoorbraak bombardeert deze router tot de interessantste router in deze test. De titel beste koop gaat naar de Asus RT-AC86U die opvallend sterk presteerde in deze test en dat combineert met prima functies. De strijd met de AVM FRITZ!Box was krap, maar Asus neemt hier de bovenhand. Wie meer verwacht van een router, moet ook zeker eens naar de Synology RT2600AC kijken die een blik op de toekomst van routers werpt qua webinterface.

Benchmarktabel