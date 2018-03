Dure routers hebben een probleem: hun goedkope broertjes hebben zich doorheen de jaren ontpopt tot steengoede alternatieven. In de afgelopen maanden hebben we 23 routers getest. We vroegen fabrikanten om hun beste router te selecteren en die onze kant op te sturen. Hieronder schrijven we onze bevindingen van de routers die onder de prijsklasse van honderd euro blijven. Zes uiterst betaalbare toestellen strijden nek aan nek om de titel van beste budgetrouter.

Hoe we testen

Voor de test gaan we voor een heel grondige vergelijking gebaseerd op objectieve tests, uitgevoerd in een realistisch scenario. Wifi testen kan je wat vergelijken met zwarte magie: elk resultaat is verschillend omdat elk huis ander is. Net omdat we het belangrijk vinden dat alles in een huissituatie wordt getest, hebben we deze massatest ook specifiek in een nieuw, modern huis gedaan. Dat betekent automatisch problemen met geïsoleerde (betonnen) muren, dikke (gewapende) betonnen funderingen voor elke verdieping en aluminium ramen. Een absolute hel voor elke router, dus neem van ons aan dat de resultaten die je hier kan lezen in de meeste gevallen overeenstemmen met een ‘worst-case scenario’ en dat, afhankelijk van hoe oud je huis is, de resultaten op lange afstand beter kunnen zijn. We testen de router met drie andere 2,4 GHz wifi-signalen in de buurt, waardoor de router zelf het beste wifikanaal moet selecteren om het maximale eruit te halen.

De eenvoudigste manier om een wifisignaal te testen, is via Speedtest.net. Je voorziet een snelle internetverbinding, laat de test lopen op een toestel naar keuze, en klaar. Dat is prima een idee te hebben van de snelheid dichtbij een router, maar zeker op grote afstanden heb je preciezere metingen nodig om de juiste snelheid te weten. Daarom gebruiken we de benchmarksoftware IxChariot van Ixia. Hiermee speelt een computer (met de software geïnstalleerd) de rol van het internet en pompt die data via wifi naar de ontvangers. Dankzij verschillende type datapakketten kunnen we zowel bliksemsnelle als trage verbindingen goed analyseren op consistentie. Als wifi-ontvanger kiezen we geen exotische superantenne maar twee ‘dagelijkse’ toestellen: een Samsung Galaxy S7 Edge en een Lenovo Thinkpad Yoga met Intel Wireless-AC 8260-ontvanger. Elk testen we apart, maar ook tezamen om te zien hoe goed de router data tussen beide kan verdelen.

6 budgetrouters getest

Previous | Next Image 1 of 6 Asus RT-AC1200G+ Asus stopt heel wat functies die je meestal terugvindt bij duurdere routers al in dit instapmodel. Het resultaat is een aantrekkelijk geprijsde router die mooi prestaties neerzet, en tegelijk ook functies heeft zoals QoS waarmee je bepaalde toestellen in het netwerk prioriteit kan geven. Wie een externe harde schijf aansluit op de usb-aansluiting, kan die instellen als netwerkschijf of cloud-oplossing om buiten het thuisnetwerk toegang te krijgen. Dat laatste is zeldzaam binnen deze prijsklasse en heel handig voor wie twijfelt om een NAS te kopen maar de aankoopprijs te duur vindt. Verder zit er nog een VPN-server en ouderlijk toezicht in de router en kan je met de Asus router-app handig instellingen veranderen zonder dat je specifiek naar het ip-adres moet surfen. De webinterface oogt hip en modern, zonder je met teveel instellingen te overspoelen. De prestaties zijn over de hele lijn uitstekend met vooral een opvallend goed bereik van de 5 GHz-band. Diezelfde band scoort ook bijzonder hoog, terwijl de 2,4 GHz-band net boven de middelmaat komt. Vooral wanneer we naar de prestaties kijken bij twee aangesloten toestellen, schiet de Asus RT-AC1200G+ tekort. In zijn totaliteit is dit de meest complete router in deze test, ook al is het ook de duurste. Asus propt heel wat premium-functies in dit model, en koppelt dat aan prima prestaties over de hele lijn. Score: 4/5 Pro: Snelle 5GHz-band, veel extra functies, cloudopslag via usb, VPN-ondersteuning Contra: Gecombineerde 2,4 GHz-test, trage usb-poort Prijs: 89 euro

AVM FRITZ!Box 4040 AVM biedt een router die algemeen gezien een heel stabiel wifi-signaal aflevert. Het is geen prijspaard qua snelheid, maar de resultaten zijn hoog genoeg om het maximale uit zowat elk type internetverbinding op de markt te halen. Het signaal is duidelijk krachtig en raakt best ver, zelfs door dikke muren. Vergeleken met de rest scoort de 2,4 GHz-band niet zo goed op vlak van pure snelheid, maar het bereik is uitstekend met de beste resultaten van allemaal in de budgettest.Deze router was vorig jaar onze Keuze van de Redactie omwille van zijn scherpe prijs, en daar heeft AVM nu nog eens wat vanaf gedaan. 59 euro is meestal geen goed teken, maar AVM countert die gedachte met een uitstekende webinterface die tjokvol functies zit waar geen enkele andere routerfabrikant mee kan concurreren. De Engelse vertalingsproblemen van vorig jaar zijn eruit, met mogelijk binnenkort ook Nederlands. De AVM FRITZ!Box 7590, zijn grotere broer, heeft die update al gekregen. De usb-functionaliteit is opvallend uitgebreid met een snelle usb-poort om eenvoudig media over het netwerk te verdelen. Van alle budgetrouters ziet deze webinterface er het mooist uit met een degelijk overzicht en tegelijk ook heel veel instellingsmogelijkheden. Leuk detail: vorig jaar klaagden we nog dat drie van de vier poorten standaard uit de doos geen gigabit zijn. Nu is dat voortaan wel het geval met de nieuwe firmware. Al die elementen bij elkaar zorgen ervoor dat niemand rondom deze router kan met dit prijskaartje. De allerbeste uit de budgettest. Score: 4,5/5 Pro: Gebruiksvriendelijke interface, uitgebreide functies met veel monitoring-opties, uitstekend bereik Contra: 2,4 GHz-band opvallend traag Prijs: 59 euro

D-Link DIR-842 Na AVM de goedkoopste router uit de test, en dat merk je direct wanneer je de DIR-842 configureert. De duidelijke webinterface heeft een QoS-functie om bepaald verkeer prioriteit te geven, maar dan heb je het eigenlijk al gehad. Er zijn opvallend weinig functies aanwezig in deze router. Zonder de AVM FRITZ!Box4040 had dit geen probleem geweest, maar dit laatste legt de lat hoog als goedkoopste in de test. Ook op vlak van prestaties is de D-Link een grijze muis. Hier en daar is er een opvallende uitschieter, maar verder zijn de resultaten net boven of onder de middelmaat. Vooral het bereik op grote afstand valt tegen met hele lage snelheden over de hele lijn. In tegenstelling tot andere routers die soms een verbinding laten vallen, houdt de D-Link DIR-842 ze altijd wel vast. Enkel ligt de snelheid heel laag. Het is de enige router zonder usb-aansluiting, maar in de budgetklasse is de kans toch eerder klein dat iemand die actief gaat gebruiken. De D-Link DIR-842 is vlees noch vis, een speciaal geval dat uitblinkt in middelmatigheid. Degelijk, maar de concurrentie doet beter. Score: 3/5 Pro: Mooie webinterface, eenvoudige installatie Contra: Weinig extra functies, middelmatige testresultaten Prijs: 69 euro

Linksys EA6350 De mooiste en meest sobere router uit deze test, maar alleen met schoonheid koop je niets. Linksys maakt een heel slechte beurt in de budgettest met slechte testresultaten over de hele lijn. Vooral de lange afstandstesten zijn bijzonder slecht vergeleken met de concurrentie, en net dat is van levensbelang wanneer je een nieuwe router zoekt. Dichtbij is de snelheid middelmatig, net als zijn prijs. De usb-poort achteraan heeft een degelijke snelheid binnen deze budgettest, maar mist een kant-en-klare cloud-optie.Waar Linksys wel punten scoort, is het installatiegemak. Iedereen kan deze router installeren met een eenvoudig stappenplan en overzichtelijke webinterface. De Linksys Smart Wi-Fi-app is een leuke bonus die je toelaat om eenvoudig ouderlijk toezicht te regelen en toestellen te blokkeren wanneer nodig. Er zit verder nog QoS in en gastentoegang, die eveneens handig via de app configureerbaar is. Met voorsprong de meest gebruiksvriendelijke, wat het extra vervelend maakt dat het bereik zo slecht is. Deze router heeft de perfecte basis om de allerbeste te zijn op alle vlakken, maar dan moet Linksys eerst werk maken van betere prestaties op grote afstand. Score: 2,5/5 Pro: Gebruiksvriendelijk, uitstekende app, sober design Contra: Slecht bereik, ondermaatste testresultaten Prijs: 79 euro

Netgear R6400 Netgear kan op papier heel mooie resultaten voorleggen met de R6400. In optimale omstandigheden zijn de transfersnelheden zowel op het 5 GHz- als op het 2,4 GHz-netwerk de beste van alle budgetrouters uit deze test. Ook het bereik is lovenswaardig, met acceptabele snelheden zelfs in moeilijke omstandigheden. QoS presteert minder goed op de 2,4 GHz-band, waar één toestel regelmatig alles naar zich toe kan trekken. In het 5 GHz-spectrum slaagt de router er significant beter in om de beschikbare bandbreedte te verdelen tussen de verschillende verbonden toestellen. Vorig jaar merkten we regelmatig korte problemen met de consistentie van het 5 Ghz-signaal. Gelukkig is dat probleem van de baan met een firmware-update. Helaas heeft die update de webinterface niet aangepakt.Het softwaredashboard van de R6400 is spuuglelijk maar onder de jaren 90-interface schuilen enkele leuke functies. Zo kan je een gastnetwerk aanmaken en de inhoud van een externe schijf delen via usb 3.0. Om een printer aan te sluiten kan je de extra 2.0-poort achteraan gebruiken. Voor het ouderlijk toezicht word je uit de interface naar een webportaal gebracht, wat teleurstellend en omslachtig is. De R6400 had vorig jaar nog een ingebouwde tool waarmee je bestanden of torrents rechtstreeks via de router naar usb-opslag kon downloaden. Die is met de update verdwenen vreemd genoeg. De Genie-tool zorgt ervoor dat je eenvoudig je router kan installeren nieuw uit de doos. Score: 4/5 Pro: Uitstekende bandbreedteverdeling op 5 GHz, goede snelheden op beide netwerken, cloud-optie Contra: Verouderde webinterface Prijs: 87 euro

TP-Link Archer C7 De Archer C7 is een verrassend mooie router met een glanzend zwart design. In de budgetcategorie is de C7 met voorsprong het mooiste toestel samen met de Linksys EA6350. Onbelangrijk is dat niet, aangezien je een router voor een goede ontvangst idealiter niet te hard verstopt. Het strakke design houdt op waar de software begint. Vorig jaar was deze router uitstekend maar kreeg hij bakken kritiek over zich door de verschrikkelijke webinterface. Daar is aan gewerkt met een verfrissend overzichtelijke variant als gevolg.Je wordt in enkele handige stappen door het installatieproces genomen. Wie wil, kan zelfs de cloud-optie activeren om vanaf overal verbinding te maken met je router. Zonde dat de usb-aansluiting zo traag is om ook media extern te bereiken. Er zijn er wel twee aanwezig, dus je kan een printer én usb-opslag tegelijk aansluiten. De Advanced-tab toont extra opties zoals QoS of VPN-server. Ouderlijk toezicht is ook configureerbaar in de webinterface, maar de handige app van TP-Link kan dat net zo goed en is iets gebruiksvriendelijker. Tijdens de wifitest sukkelde de internetsnelheid van tijd tot tijd kort in een dal, maar over het algemeen zijn we erg te spreken over snelheid en bereik op 2,4 GHz en 5 GHz. Ook de verdeling van de beschikbare bandbreedte gebeurt goed, zeker op het 5 GHz-netwerk. Het is echter geen absolute snelheidskampioen, iets wat we dan wel verwachten als duurste router uit de test. Score: 3,5/5 Pro: Capabel draadloos netwerk, uitgebreide interface, oog voor design Contra: USB-snelheid, geen topprestatiesPrijs: 89 euro









Asus RT-AC1200G+ Asus stopt heel wat functies die je meestal terugvindt bij duurdere routers al in dit instapmodel. Het resultaat is een aantrekkelijk geprijsde router die mooi prestaties neerzet, en tegelijk ook functies heeft zoals QoS waarmee je bepaalde toestellen in het netwerk prioriteit kan geven. Wie een externe harde schijf aansluit op de usb-aansluiting, kan die instellen als netwerkschijf of cloud-oplossing om buiten het thuisnetwerk toegang te krijgen. Dat laatste is zeldzaam binnen deze prijsklasse en heel handig voor wie twijfelt om een NAS te kopen maar de aankoopprijs te duur vindt. Verder zit er nog een VPN-server en ouderlijk toezicht in de router en kan je met de Asus router-app handig instellingen veranderen zonder dat je specifiek naar het ip-adres moet surfen. De webinterface oogt hip en modern, zonder je met teveel instellingen te overspoelen. De prestaties zijn over de hele lijn uitstekend met vooral een opvallend goed bereik van de 5 GHz-band. Diezelfde band scoort ook bijzonder hoog, terwijl de 2,4 GHz-band net boven de middelmaat komt. Vooral wanneer we naar de prestaties kijken bij twee aangesloten toestellen, schiet de Asus RT-AC1200G+ tekort. In zijn totaliteit is dit de meest complete router in deze test, ook al is het ook de duurste. Asus propt heel wat premium-functies in dit model, en koppelt dat aan prima prestaties over de hele lijn. Score: 4/5 Pro: Snelle 5GHz-band, veel extra functies, cloudopslag via usb, VPN-ondersteuning Contra: Gecombineerde 2,4 GHz-test, trage usb-poortPrijs: 89 euro

Keuze van de redactie

Vorig jaar was het overduidelijk wie de winnaar was, en dat is het dit jaar eigenlijk opnieuw. AVM heeft de prijs van de FRITZ!Box 4040 verder laten zakken terwijl de prestaties gelijk zijn aan een jaar geleden. Met voorsprong onze Keuze van de Redactie. De concurrentie heeft dit jaar scherpere prijzen gekozen, maar moet toch nog de duimen leggen. De tweede plaats is voor de Asus RT-AC1200G+ die knappe prestaties levert en net als AVM ook een uitgebreide webinterface heeft. Netgear vervolledigt het podium met de R6400.

Benchmarktabel