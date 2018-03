Ondanks het feit dat mesh-routers pas recent commercieel beschikbaar zijn, bestaat mesh-technologie al enige tijd. Oorspronkelijk werd de techniek onder andere gebruikt voor militaire toepassingen, in ziekenhuizen en bij natuurrampen. Ook bij smarthomeproducten kan je het type netwerk terugvinden. ZigBee-toestellen verbinden bijvoorbeeld onderling met elkaar om een mesh-netwerk te vormen. Bij voorgaande technieken wordt er echter niet noodzakelijk gebruik gemaakt van wifi. Andere frequenties, zoals LTE, worden voor de uiteenlopende producten gebruikt. De manier waarop de toestellen met elkaar verbinden is echter wel gelijk met de wifirouters die mesh ondersteunen.

Slim wisselen

Bij een mesh-netwerk zijn de producten in staat om onderling met elkaar te communiceren. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van een centrale router, zoals bij andere types netwerken vaak het geval is. In plaats daarvan kunnen alle toestellen met elkaar verbinden, waardoor als het ware een spinnenweb aan verbindingen wordt gevormd. Dit heeft als grote voordeel dat je netwerk nog steeds functioneert wanneer één toestel er de brui aangeeft. Het andere voordeel is het feit dat het wifibereik op deze manier drastisch wordt uitgebreid. Ieder toestel zal immers niet alleen het wifisignaal ontvangen, maar ook weer uitsturen. Door de routers tactisch te plaatsen, kan je een groot oppervlak creëren waar je draadloos met het internet kan verbinden.

Wat de mesh-technologie nog interessant maakt, is het feit dat het erg gebruiksvriendelijk is. Eenmaal je de initiële configuratie achter de rug hebt, kan je gebruik maken van een app om je netwerk te beheren. Wanneer je doorheen je huis loopt met je smartphone zal er bovendien automatisch met de mesh-router worden verbonden die het dichtst bij jou in de buurt is. Op deze manier behoud je te allen tijde een optimale internetverbinding en moet je nooit meer uit frustratie van wifi-punt wisselen omdat de laptop, smartphone of ander toestel te stom is om te beseffen dat er een beter signaal beschikbaar is. De router stuurt ook maar één SSID uit en beheert dynamisch welk het beste signaal is voor je toestel.

Mesh-achtig

Jammer genoeg betaal je voor een gemiddelde mesh-router een stuk meer dan voor een klassiek toestel. Het zal daarom niet voor iedereen opportuun zijn om een mesh-toestel te kopen. Waarom de hoge kostprijs? De meeste modellen hebben een tri-bandrouter nodig met twee 5 GHz-frequenties, waarbij er altijd één voor de meshverbinding zorgt en twee andere voor het wifisignaal. Sommige budgettoestellen zoals de TP-Link Deco M5 maken gebruik van dual-band, waardoor de snelheid lager ligt. Mesh kan ook via powerline, maar dan mogen we het niet meer officieel mesh noemen. D-Link maakt hiervan gebruik met de COVR-setjes met een dual-bandrouter aan boord. Omdat de communicatie dan via het stroomnetwerk loopt, blijven beide wifi-frequenties vrij om het bereik optimaal te vergroten.

Er zijn maar twee toestellen 100% mesh: Linksys Velop en TP-Link Deco M5. Het Google Wifi-systeem is dat ook, maar omdat die enkel in Nederland verkrijgbaar is en niet in België hebben we die niet te pakken gekregen. Mesh maakt gebruik van alle wifi-frequenties en wisselt waar nodig. Netgear Orbi reserveert een vaste 5 GHz-band voor alle wifi-communicatie tussen de diverse satellieten, waardoor het niet 100% mesh is.

Dat betekent daarom niet dat de technologie minder goed werkt. Mesh en bijhorende varianten staan nog allemaal in de kinderschoenen en kunnen nog heel wat extra ontwikkeling gebruiken. Bovendien worden de routers ook steeds krachtiger, waardoor het eenvoudiger wordt om een degelijk mesh-netwerk aan te maken en dynamisch aan te passen waar nodig voor het beste bereik. We testen 4 sets (telkens 3 satellieten) met verschillende technologieën.

Previous | Next Image 1 of 4 D-Link COVR-P2502 De vreemde eend in de bijt: D-Link gebruikt de powerline-techniek om de mesh-communicatie tussen satellieten door te voeren. Zo blijven beide frequenties beschikbaar voor maximale snelheid. Dat merk je ook direct in de testresultaten, met gemiddeld 250 Mb/s bij één toestel. Wanneer twee toestellen meten daalt de snelheid naar 90 en 110 Mb/s, wat uitstekende waarden zijn binnen de ‘mesh’-categorie. Drie toestellen betekent zelfs een klim naar 140, 225 en 25 Mb/s. Heel straffe cijfers die mooi met de Netgear Orbi kunnen concurreren als bliksemsnelle netwerkset. Enig nadeel: de powerlinetechnologie is sterk afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk in je huis waardoor we jou deze cijfers niet kunnen garanderen thuis. Het kan dus beter zijn, maar ook slechter. De resultaten hierboven zijn gemeten in een recent huis dat zeven jaar oud is. Helaas struikelt D-Link over het belangrijkste aspect van een mesh-netwerk: de intercommunicatie tussen de satellieten. Wanneer je doorheen het huis wandelt, wordt er bijzonder traag van toegangspunt gewisseld. Soms doet het systeem er 30 seconden over, wat genoeg is om een YouTube-stream te stoppen. Bijzonder storend, maar iets waar D-Link in de toekomst mogelijk nog softwarematig aan kan sleutelen. Dat mag het overigens ook aan de installatie-app doen, want ondanks dat het er degelijk uit ziet, moet je teveel stappen buiten de app doen om het gebruiksvriendelijk te maken. Een veelbelovend idee rond ‘mesh’, maar er is nog werk aan de winkel. Score: 3,5/5 Pro: Hoge snelheden, slimme powerline-integratie Contra: Geen geïntegreerd stopcontact, wifi-overschakeling duurt te lang, installatie kan intuïtiever Prijs: 245 euro voor een set van twee (bij Coolblue)

Google wifi Google mag misschien niet bekend staan als routerfabrikant, maar het resultaat van de eerste mesh-set is veelbelovend. Je wordt direct verwelkomd door een prettige app die alles stap voor stap met je overloopt en mooie animaties weergeeft. Je krijgt direct vertrouwen in de zaak, ook al is de interface na installatie niet zo overzichtelijk als bij TP-Link. Na 10 minuten heb je een geoptimaliseerd meshnetwerk waarbij elke satelliet gebruik maakt van een AC1300 dual-bandrouter. Dat laatste merk je in de prestaties waar de Netgear Orbi zegeviert, maar vergeleken met de gelijkaardige TP-Link Deco M5 is het resultaat gewoonweg teleurstellend. Één toestel haalt maximaal 250 Mb/s, twee toestellen lukt nog maar 40 en 30 Mb/s en bij drie toestellen klimt het vreemd genoeg naar 60, 55 en 20 Mb/s simultaan. Vergeleken met andere mesh-oplossingen scoort Google gemiddeld bij één toestel, maar bijzonder ondermaats bij meerdere connecties. Waar Google wel een pluim verdient, is het technische aspect van mesh: rondwandelen tussen de satellieten en optimale verbindingssnelheden behouden. Hij reageert sneller dan de rest door tijdig van satelliet te veranderen, met een maximale wachttijd van 8 seconden in één van onze testen. Dat betekent dat Google de technologie het best in de vingers heeft, maar de totale snelheid over verschillende toestellen heeft daarop wel een impact. Het potentieel zit erin, maar de snelheid kan beter. Score: 3,5/5 Pro: Prima mesh wifi-overgangen, prachtige app, eenvoudige installatie Contra: Slechte prestaties bij meerdere toestellen Prijs: 269 euro voor een set van twee (bij Coolblue)

Netgear Orbi De duurste van alledrie, maar wel de krachtigste omdat elke satelliet een tri-bandrouter is. Belangrijk detail: Netgear Orbi doet niet echt aan mesh maar reserveert standaard één van de twee 5 GHz-banden voor alle intercommunicatie. Hierdoor blijven de twee andere banden vrij, wat topprestaties oplevert. Bij één toestel halen we tot 380 Mb/s, twee toestellen dipt het naar 160 en 150 Mb/s en met drie toestellen halen we 80, 100 en 120 Mb/s. Mooi gebalanceerde resultaten ongeacht waar je ook maar staat in de woning. Ook wanneer je rondwandelt scoort de Netgear Orbi het best van allemaal door heel snel het signaal op te pikken met een andere satelliet. 10 seconden is het langst wat we moeten wachten op een signaalverandering. Heel af en toe kreeg een toestel weinig tot geen signaal zonder reden, maar dat was uitzonderlijk en heeft vermoedelijk met de ontvanger te maken in plaats van de Orbi-set. De installatie is heel eenvoudig omdat Netgear in de doos de toestellen al labelt als router en satelliet. Steek overal de stekkers in, scan de barcode, verbindt met het wifinetwerk en start de app op. Visueel oogt het minder flashy als bij Google of TP-Link, maar het doet zijn job. Ondanks dat Netgear niet pure meshtechnologie gebruikt, presteert het van allemaal veruit het beste. Het prijskaartje is pittig, maar in dit geval krijg je er het beste resultaat van allemaal voor terug. Score: 4/5 Pro: Prima prestaties, snelle wifi-omschakeling, brede dekking, eenvoudige installatie Contra: Dure set, negeert heel soms een wifi-toestel Prijs: 289 euro voor een set van twee (bij Coolblue)

TP-Link Deco M5 TP-Link zet zijn reputatie van prijsbreker verder in de mesh-categorie waar het als enige een set met drie satellieten kan aanbieden onder de euro. Elke satelliet is een AC1300-router, wat betekent dat het qua pure snelheid wel de duimen moet leggen tegen de Netgear Orbi. De installatie verloopt heel visueel via de app in enkele stappen: iedereen kan deze set installeren, zelfs zonder netwerkkennis. De app maakt via bluetooth automatisch verbinding met elke satelliet. Na vijf minuten is je hele meshnetwerk geoptimaliseerd. Enkele leuke functies in de app: speedtest, blacklist, ouderlijk toezicht, antivirus, QoS en geavanceerde instellingen. Het belangrijkste is natuurlijk hoe het meshnetwerk presteert. Helaas faalt TP-Link daarin. We meten pieksnelheden aan 282 Mb/s bij één satelliet, maar wanneer er twee worden gecombineerd daalt die naar 170 Mb/s en 30 Mb/s. Doen we dat met drie toestellen bij verschillende ontvangers, dan halen we de kaap van 110, 30 en 20 Mb/s. Vooral die twee laatste waarden zijn ondermaats. Wanneer we rondwandelen met één toestel doorheen het huis en een stuk daarbuiten, merken we dat het wisselen tussen satellieten niet naadloos verloopt. Regelmatig moeten we 15 tot 30 seconden wachten, en in drie van de vijf testen kunnen we zelfs niet de meting afronden omdat de connectie verloren is gegaan. Een leuk idee van TP-Link om mesh aan dit prijspunt aan te bieden, maar ze hebben de technologie nog niet genoeg in de vingers. Hopelijk kunnen ze daar met software updates in de toekomst nog iets aan veranderen. Score: 2,5/5 Pro: Knappe app, eenvoudige installatie, usb-c adapters Contra: Snelheidsverdeling bij meerdere toestellen, trage wifi-overgangen Prijs: 259 euro voor een set van drie (bij Coolblue)





D-Link COVR-P2502 De vreemde eend in de bijt: D-Link gebruikt de powerline-techniek om de mesh-communicatie tussen satellieten door te voeren. Zo blijven beide frequenties beschikbaar voor maximale snelheid. Dat merk je ook direct in de testresultaten, met gemiddeld 250 Mb/s bij één toestel. Wanneer twee toestellen meten daalt de snelheid naar 90 en 110 Mb/s, wat uitstekende waarden zijn binnen de ‘mesh’-categorie. Drie toestellen betekent zelfs een klim naar 140, 225 en 25 Mb/s. Heel straffe cijfers die mooi met de Netgear Orbi kunnen concurreren als bliksemsnelle netwerkset. Enig nadeel: de powerlinetechnologie is sterk afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk in je huis waardoor we jou deze cijfers niet kunnen garanderen thuis. Het kan dus beter zijn, maar ook slechter. De resultaten hierboven zijn gemeten in een recent huis dat zeven jaar oud is. Helaas struikelt D-Link over het belangrijkste aspect van een mesh-netwerk: de intercommunicatie tussen de satellieten. Wanneer je doorheen het huis wandelt, wordt er bijzonder traag van toegangspunt gewisseld. Soms doet het systeem er 30 seconden over, wat genoeg is om een YouTube-stream te stoppen. Bijzonder storend, maar iets waar D-Link in de toekomst mogelijk nog softwarematig aan kan sleutelen. Dat mag het overigens ook aan de installatie-app doen, want ondanks dat het er degelijk uit ziet, moet je teveel stappen buiten de app doen om het gebruiksvriendelijk te maken. Een veelbelovend idee rond ‘mesh’, maar er is nog werk aan de winkel. Score: 3,5/5 Pro: Hoge snelheden, slimme powerline-integratie Contra: Geen geïntegreerd stopcontact, wifi-overschakeling duurt te lang, installatie kan intuïtiever Prijs: 245 euro voor een set van twee (bij Coolblue)

Keuze van de redactie

Vorig jaar stond de mesh-technologie nog maar in zijn kinderschoenen; vandaag ook nog. Er zijn al evoluties doorgevoerd, maar de resultaten vallen voorlopig nog tegen. Vooral op vlak van één naadloos netwerk dat slim wisselt van node naar node is voorlopig nog een teer punt waar enkel Google goed werk levert. Het is daarom een beetje dubbel om een Keuze van de Redactie uit te roepen omdat de technologie nog moet rijpen, maar vandaag de dag is de Netgear Orbi de allerbeste. Dat betekent niet dat het mesh-landschap er binnen een paar maanden niet anders uit kan zien, want één slimme software-update kan hier een wereld van verschil maken.

Benchmarks