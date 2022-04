Giveaway: Win de Teufel Ultima 40 Active t.w.v. 799 euro

Tot en met 18 mei 2022 kan je via Clickx kans maken op een speakerset van Teufel. We geven 1 keer de Teufel Ultima 40 Active als complete set weg. Waag je kans en wie weet staan ze binnenkort te pronken in jouw living.

De Ultima 40 Active oogt mooi en brengt een ongelofelijke audiokwaliteit naar je huiskamer. Bovendien bezitten de speakers voldoende connectiemogelijkheden en hoef je geen extra subwoofer meer aan te schaffen. Meer plaatsbesparing en meer geluid. Een win-win dus. Tot slot is het ook niet onbelangrijk dat de Ultima 40 Active in een handomdraai geïnstalleerd is en dat je geen extra technische kennis nodig hebt. Zet je neer en geniet van de muziek.

Enkele pluspunten van de Ultima 40 Active:

Aantrekkelijk design

Diepe bass, volle tonen

Veel connectiemogelijkheden

Win de Teufel Ultima 40 Active

We mogen één deelnemer gelukkig maken met deze fantastische prijs! Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan tot woensdag 18 mei 2022 om 12 uur.

Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de speakerset van Teufel in zijn of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.