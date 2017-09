Black Bird Cleaner 1.0.3.8

Hoe langer je je computer gebruikt hoe groter de kans dat de schijf zich ophoopt met allerlei overtolligheden die onnodig schijfruimte opsouperen en in het slechtste geval zelfs tot een tragere werking van je systeem kunnen leiden. Black Bird Cleaner is precies bedoeld om je van dergelijke rommel te verlossen.

Voor alle duidelijkheid: Black Bird Cleaner is de gratis variant – lees meteen: afgeslankte editie – van de Pro-versie en de makers van het programma doen weinig moeite om dat te verbergen (we voelden er overigens weinig voor om in te gaan op het aanbod om ons e-mailadres op te geven zodat we met wat ‘wedstrijd-geluk’ op die manier de betaalde Pro-versie gratis in de wacht konden slepen).

Bezem

Het programma laat zich in elk geval makkelijk bedienen. Eigenlijk hoef je nauwelijks meer te doen dat de items aan te vinken waar je de bezem wilt door halen. Het aantal items is al bij al beperkt: system cache, windows temporary files, windows and IIS logs, remove win old, windows media samples, windows search cache, icon cache, memore dumps, windows error alert, recent documents list, windows defender scans cache & history, font cache, internet cache/cookies/history en programs cache/logs.

Enige feedback over de geselecteerde opties ontbreekt en zodra je de startknop indrukt begint het programma zonder meer aan de opschoonronde. Je krijgt dus bijvoorbeeld niet eerst de gelegenheid om een systeemherstelpunt te maken en er volgt ook geen overzicht van wat de tool zoal gaat opruimen (waarna dan om je definitieve bevestiging wordt gevraagd). Zowat het enige wat je van de opschoonronde merkt is een voortganspercentage evenals de hoeveelheid bestanden (en bestandsgrootte) die de tool voor elk item heef opgeruimd.

Modules

Het programma biedt wel nog een paar andere modules aan. In de gratis versie blijft dat echter beperkt tot een zeer rudimentaire ‘service manager’ (een oplijsting van de actieve services, die je van hieruit starten en stoppen), ‘search installers’ (een oplijsting van installatieprogramma’s, zoals setup.exe, die je desgewenst afzonderlijk kunt verwijderen), en ‘pc optimization’. Deze laatste module is echter behoorlijk vaag en er zitten ook wel een paar items tussen waarvan we de effectiviteit ten zeerste betwijfelen.

Black Bird Cleaner vereist weliswaar maar een paar muisklikken, maar wat ons betreft zijn er veel te weinig opties om een ander te finetunen of bij te sturen. Misschien moeten de makers toch nog ’s beter naar een tool als CCleaner kijken.