Doet je eigen wifi wat nukkig of wil je gewoon weten welke andere draadloze netwerken zoal in je onmiddellijke omgeving actief zijn, dan kun je er een tool als CobraTek Wifi Manager op loslaten.

ESSID

CobraTek Wifi Manager werkt als de meeste andere wifi-detectietools. Zodra je de tool hebt opgestart krijg je meteen een oplijsting van de gedetecteerde draadloze netwerken in je buurt. Je verneemt onder meer de ESSID, gebruikte encryptie-algoritme, signaalsterkte, enz. Een opvallende ontbrekende is het gebruikte kanaal, en laat dat net toch wel een interessant gegeven zijn om mogelijke storingen (met name binnen de 2,4 GHz-band) te pinpointen.

Opvallend aan deze tool is wel de ingebouwde wachtwoordendatabase. Met een druk op de knop kun je de talrijke wachtwoorden (weliswaar voornamelijk combinaties van cijfers) op zo’n draadloos netwerk loslaten om te zien of het wachtwoord van het netwerk wel voldoende sterk is – en dus niet om op die manier te proberen het wachtwoord van je buren te achterhalen. Je kunt overigens ook eigen wachtwoorden aan deze database toevoegen.

Google Maps-kaartje

Verder bevat het programma nog een ingebouwd Google Maps-kaartje om je huidige locatie (of dat van het access point) vast te stellen, maar erg nauwkeurig bleek dat toch niet te zijn.

Kortom, CobraTek Wifi Manager is een nuttig instrument om snel de omgevende draadloze netwerken op te lijsten. Alleen jammer dat de kanaalnummers niet mee werden opgenomen.