Screen Dragons 2.3.0.6

Het overkomt ons niet zo vaak dat we de beschrijving van een stukje software intrigerend vinden, deels omdat het er best wel leuk en spannend uitziet, deels omdat we niet zo goed weten wat we ons er concreet moeten bij voorstellen. Dat was het geval met de productomschrijving van Screen Dragons.

RTF-bestand

Voor je met (het portable programma) Screen Dragons aan de slag gaat lees je best eerst de beknopte toelichtingen op na in het uitgepakte rtf-bestand. Het komt er ongeveer op neer dat zodra je Screen Dragons start er standaard een keurrrijke, halftransparante figuur van een draak op je scherm verschijnt. Die kun je meer of minder transparant maken (met behulp van het scrollwiel) maar ook schalen (door tegelijk met het scrollwiel ook de shift-toets ingedrukt te houden). De figuur verplaatsen doe je eenvoudigweg met de muis.

Als je dat zo aangeeft in het contextmenu van de figuur wordt er aan het snelmenu van de Verkenner de optie Release a Dragon toegevoegd. Hiermee is het mogelijk nog bijkomende afbeeldingen als verplaatsbare en schaalbare figuren op je scherm te zetten. Wanneer je een afbeeldingsbestand versleept tot boven zo’n figuur dan verdwijnt de originele figuur om plaats te maken voor het nieuwe bestand. Een druk op de Esc-toets volstaat om een figuur weer van het scherm weg te halen.

Watermerk of logo

Je weet nu ongeveer hoe het werkt, maar de vraagt blijft wellicht nog even hangen: wat kun je er eigenlijk mee doen? Zoals de makers van de tool al zelfs suggereren “gebruik je eigen verbeelding”, maar wie het momenteel net even aan wat inspiratie ontbreekt, vindt wellicht iets in een van de volgende suggesties: je kunt een watermerk of logo plaatsen op een stukje scherm dat je met Screen Dragons of met een andere tool wilt inblikken; je kunt een fotocollage op het scherm samenstellen boven een of andere achtergrond en die dan met PrtScr vastleggen; je kunt pijlen, tekstballonnen enz. toevoegen aan schermbeelden waarmee je een of andere handleiding aan het samenstellen bent, …

Geraak je niet in het minst gecharmeerd van deze suggesties, dan laat je de Screen Dragons wellicht toch maar beter aan jou voorbijvliegen.