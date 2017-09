Er bestaan natuurlijk tig audiospelers, maar mocht je om een of andere reden nog altijd niet het geknipte programma gevonden hebben, dan weet Resonic Player je misschien wel te bekoren. De speler is in elk geval lichtvoetig, de interface is vlot aanpasbaar en de tool voorziet zowel in een frequentie analyzer als in een spectrale weergave.

Populaire muziekformaten

Nadat je via de ingebouwde bestandsbrowser de gewenste muzieknummers hebt opgehaald – Resonic Player ondersteunt zowat alle populaire muziekformaten evenals standaard midi – verschijnen die in een lijst onderaan. Het nummer dat wordt afgespeeld toont zich in de vorm van een opvallend grote ‘waveform’ bovenaan. Je kunt echter ook andere visualisaties oproepen, zoals een logaritmische of lineaire analyzer, of een muzikaal spectrum.

Wanneer je met de muis over de track sleept dan krijg je het tijdstip van de track te zien; dat is best makkelijk als je snel een bepaald fragment wil beluisteren. Ook handig: als je de spatiebalk ingedrukt houdt wordt het volume meteen afgezwakt.

Instellingenvenster

Vanuit het instellingenvenster kun je geheel zelf bepalen welke onderdelen je al dan niet in het programmavenster te zien wil krijgen en je kunt ook de talrijke sneltoetsen naar eigen wens definiëren.

Veel meer valt er niet te ontdekken in Resonic Player. Je hoeft dus geen audiospeler met veel franje te verwachten, maar misschien is net dat wet je zoekt: een snelle, lichtvoetige en ietwat uitgeklede speler die zich uitsluitend op het afspelen van muzieknummers focust.