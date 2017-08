Creative abstract digital imaging, photography, web media and internet multimedia business communication concept: 3D render illustration of the collection of colorful pictures or photos

Ashampoo Slidehow Studio 2017

Er bestaande verschillende tools om van een fotoreeks een diashow te maken – dat kan tot op zekere hoogte zelfs rechtstreeks vanuit Windows – maar voor ‘alles-erop-en-eraan’ diashows, klop je toch beter bij een meer gespecialiseerde tool aan, zoals Ashampoo Slideshow Studio 2017.

Verplichte registratie

Bij het opstarten van het programma moet je wel eerst door een verplichte registratie via e-mail. Daarna kun je aan de slag. Je krijgt meteen de keuze tussen een eenvoudig en een ‘standaard’ project. Kies je voor het eerste dan gidst een wizard je door de verschillende stappen. Eerst kies je een thema – waarbij je online terecht kunt voor bijkomende thema’s – en daarna duid je de gewenste ‘modus’ aan. Je kunt kiezen tussen Freestyle, Aan de muziek aanpassen (waarbij de lengte van de show zich automatisch richt op de gekozen achtergrondmuziek) en Aan de tijd aanpassen (waarbij je zelf de gewenste lengte van de diashow instelt).

In een volgende stap duid je de gewenste transities evenals de overgangssnelheid aan. Je treft hier onder meer ook het bekende Ken Burns-effect aan: pan- en zoomeffecten dus. Een logische volgende stap is het aanduiden van de dia’s die je in de voorstelling wilt zien verschijnen. De foto’s verschijnen in miniatuur in het programmavenster. De volgorde laat zich eenvoudigweg aanpassen door de foto’s met de muis te verslepen.

Resultaat

Op het einde van het traject verschijnt het resultaat van de wizard in het programmavenster: bovenaan links de voorbeeldweergave, onderaan de tijdlijn met de gekozen foto’s en overgangen (die je ook individueel nog kunt bewerken) en rechtsboven de overige onderdelen van je show, zoals thema’s, logo’s, ondertitel, muziekeffecten, enz.

Je kunt je project nu bewaren zodat je er later nog verder aan kunt werken. Of je slaat het resultaat op in een van de beschikbare videoformaten: wmv of webm, telkens in diverse kwaliteiten en resoluties. De andere exportmogelijkheden, waaronder branden naar een video-dvd, blijken voorbehouden voor de betaalde producten van de makers.

Verkies je het ‘normale’ project dan duid je eerst de beeldverhouding aan (16:9 of 4:3) en voeg je alle andere ingrediënten vanuit het programmavenster ‘manueel’ toe.