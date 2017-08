YouTube Movie Maker v17

YouTube is zonder twijfel de populairste videosharingsite en de ‘kijkcijfers’ zijn enorm: maandelijks melden zich meer dan anderhalf miljard gebruikers bij de dienst aan en dagelijks wordt er om 1 miljard uren video bekeken. Bovendien wordt er elke minuut meer dan 400 uur nieuwe videobeelden geüpload. Heb je zin om ook je eigen steentje (filmpje) bij te dragen: YouTube Movie Maker biedt min of meer een ‘integrale’ oplossing: je maakt, uploadt en beheert er al je YouTube-filmpjes mee.

Zonder watermerk

Om alle misverstanden te vermijden: de gratis versie van YouTube Movie Maker kun je, zonder storend watermerk, blijven gebruiken – voor een onbeperkt aantal YouTube films – maar een video kan maximaal vijf minuten lang zijn. Te kort voor jou? Dan biedt de betaalde variant een uitweg.

Al bij het opstarten van de tool wordt duidelijk dat de makers een totaaloplossing beogen: je hebt namelijk de keuze tussen video’s maken, uploaden of beheren.

Creativiteit

Wat het creatieve gedeelte betreft – het maken van video’s dus – zit dat wel goed – als je je tenminste niet teveel stoort aan de weinig geslaagde skins van het programma, want geen van hen zorgt voor een vlot leesbare interface. Hoe dan ook, je kunt zowat alle mogelijke media kwijt op de bijhorende tijdlijn. Video’s, foto’s, achtergronden, muziek, teksten, … YouTube Movie Maker slikt het allemaal. Ook overgangseffecten zitten er volop bij. Als alles er goed uitziet kun je het resultaat laten renderen (mp4) en meteen ook naar je YouTube-kanaal laten uploaden. Je moet dan wel even je toelating geven aan YouTube Movie Maker om je YouTube-account en video’s te beheren.

Overigens is het ook mogelijk een reeks video’s tegelijk naar YouTube te uploaden vanuit de Upload-module van het programma.

Dit programma heeft ook de installatie van Microsoft Visual C+ 2010 SP1 nodig, maar desgevallend wordt dat, na je fiat, automatisch mee op je pc gezet.