Paragon Hard Disk Manager 16 (preview)

De partititoneringssoftware van het Duitse Paragon bestaat al heel wat jaren. De nieuwste versie 16 is ook in een gratis ‘preview’-editie beschikbaar. Je krijgt er geen ondersteuning bij, maar als we Paragon mogen geloven blijft deze gratis versie wel functioneel.

Paragon Hard Disk Manager 16 is beschikbaar voor Windows7 en hoger, en bestaat zowel in een 32- als in een 64-bit versie. De tool vereist tevens de installatie van Visual C++ 10.0 Runtime, maar die laat je desgevallend vanuit de setup-wizard mee installeren.

Totale suite

De makers van deze tool beschouwen het als een all-round suite om je harde schijf of SSD te beschermen, te beheren en te optimaliseren. Alle bijhorende taken zijn uitgesplitst over een viertal tabbladen in het hoofdvenster van het programma: Backup & Recovery, Partition Manager, Disk Wiper en Drive Copy. Nagenoeg alle onderliggende functies en taken blijken wizard-gestuurd.

Dat geldt alvast voor het maken van back-ups waar je in diverse stappen doorheen het proces wordt geleid. Je geeft onder meer aan wat je precies wilt back-uppen – dat kan een complete schijf maar ook specifieke partities of bestanden en mappen zijn – en waar je de back-up wilt laten terechtkomen. Je kan de back-ups onder meer laten comprimeren, opsplitsen in delen van een welbepaalde grootte en met een wachtwoord beschermen. Back-ups laten zich ook netjes inplannen zodat je er in principe geen omkijken meer naar hebt. Uiteraard is ook het terugzetten van back-ups mogelijk.

Het onderdeel Partition Manager is de eigenlijke partitioneringssoftware en ook die laat zich, mede door de wizards, eenvoudig bedienen. Je kunt partities verplaatsen, uitbreiden, verkleinen, verwijderen en opsplitsen.

Extra’s

Een handige extra is de Disk Wiper waarmee je, zoals de naam al doet vermoeden, een complete harde schijf, specifieke partities of alleen vrije schijfruimte kunt laten ‘shredden’. Het komt er op neer dat je de beoogde gegevens dan met pseudo-willekeurige data laat overschrijven zodat ze op geen manier meer terug te halen zijn. Je kunt uit een 10-tal shred-algoritmes kiezen, maar op moderne schijven is in principe één overschrijving al voldoende.

Tot slot is er nog de module Drive Copy. Dat is eigenlijk vooral een migratietool waarmee je complete systemen of partities naar een andere bestemming kunt migreren.

Met behulp van de Recovery Media Builder is het tevens mogelijk een live medium van de software te creëren zodat je alsnog de belangrijkste functies (zoals herstel van back-ups) kunt uitvoeren wanneer je Windows-systeem niet langer blijkt op te starten.