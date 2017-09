VidCutter 4.0.0

Wil je snel dat storende begin, een paar saaie filmfragmenten of die eindeloze aftiteling op het einde van een video wegknippen, dan kun je daar natuurlijk een volbloed videobewerker voor bovenhalen (en betalen). Het kan echter ook met een gespecialiseerde tool als VidCutter die zich, zoals de naam al suggereert, slechts op één bewerking toespitst: het bijsnijden van videofilms. De tool werkt onder Linux, MacOS en Windows.

Gemakkelijk

Precies door de beperkte functieomvang laat VidCutter zich erg makkelijk bedienen. Logischerwijze haal je eerst de beoogde videofilm op – je kunt slechts één videobestand tegelijk inladen – waarna je aan het snijwerk kunt beginnen. Het programma kan trouwens met heel wat videoformaten overweg, waaronder 3gp, avi, divx, flash, mkv, mpeg, webm, vob, wmv, enz.

Met behulp van een ingebouwde videospeler markeer je vervolgens de grenspunten tussen clips die wilt behouden en clips die je er liever uit hebt. Dat doe je simpelweg door de knoppen Start Clip en End Clip in te drukken. Voor preciezere afbakeningen kun je ook de muisaanwijzer boven de tijdlijn houden; via het scrollwiel kun je vervolgens frame per frame door je video navigeren. Of je maakt gebruik van sneltoetsen om twee dan wel vijf seconden vooruit- of achteruit te spoelen (deze tijdssprongen zijn overigens instelbaar).

Begin- en eindtijd

De resulterende fragmenten worden in een paneel opgelijst en je verneemt bij elke clip de begin- en eindtijd. Verkies je een andere volgorde voor de clips, dan hoef je die maar met de muis te verslepen.

Met één druk op de knop kun je de nieuwe video dan bewaren. Afhankelijk van je instellingen bewaart VidCutter ook de afzonderlijke clips. Handig is ook dat je de opbouw in een projectbestand kunt vastleggen zodat je de video later nog kunt bijknippen.