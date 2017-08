LeoCAD 17.07

Dat er een ā€˜gā€™ lijkt weggevallen uit de naam van dit programma zal wellicht met copyright te maken hebben. Het programma is namelijk bedoeld om virtuele constructies met Lego-blokken te maken, maar de Deense speelgoedfabrikant heeft (officieel) verder niets met deze cad-applicatie te maken.

Openbron

LeoCAD, beschikbaar voor MacOS, Linux en Windows, is een openbrontoepassing die je toelaat virtuele modellen te bouwen met legoblokken. Je kunt daarbij putten uit een indrukwekkende bibliotheek van meer dan 10000 onderdelen. Deze bibliotheek is overzichtelijk opgedeeld in een 35-tal rubrieken als Animal, Arch, Bar, Baseplate, Brick, Door and Windows, Electric, Train, enz. Deze bibliotheek laat zich tevens snel doorzoeken met behulp van zoektermen.

De bedoeling is uiteraard dat je de blokken op gewenste positie plaatst op het 3D-canvas ā€“ dat er naar verwachting uitziet als een typisch Lego-bouwplaat.

Constructieset

Met behulp van het toetsenbord of muis kun je de blokken heel nauwkeurig positioneren. Je kunt op elk moment in- en uitzoomen op het werkveld en het laat zich tevens in alle richtingen roteren. Je kunt elk blok overigens altijd nog herpositioneren door middel van slimme handgrepen of vanuit het eigenschappenvenster.

Leuk is ook dat een tijdlijn de voortgang kan bijhouden zodat je het bouwwerk kunt aanbieden als een constructieset in een afgebakend aantal stappen.

Je hoeft overigens niet noodzakelijk zelf van nul te beginnen. Het is namelijk perfect mogelijk je modellen te exporteren en bestaande modellen in te laden. Meer zelfs, LeoCAD is geheel compatibel met de LDraw-standaard (en aanverwante tools), zodat je niet veel moeite zult hebben om leuke modellen (ldr, mpd) op het internet te vinden, die je desgewenst dan verder kunt verfijnen.