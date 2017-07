Het belang van je browser is niet te onderschatten. Als vaste toegangspoort naar het internet geeft een browser vorm aan de manier waarop je met de digitale wereld omgaat. Dat maakt het enorm handig dat er zoiets bestaat als cloudsynchronisatie, waarmee je al je vertrouwde browserinstellingen in een ogenblik importeert op een onbekend toestel. Browserontwikkelaars weten dit natuurlijk, en hebben je het daarom zo makkelijk mogelijk gemaakt. Ik belicht de verschillende methodes bij de vier belangrijkste browsers.

Stap 1 / Google Chrome

Synchronisatie was één van de kernfunctie van Chrome vanaf dag één. Bij elk apparaat waarop je de browser installeert krijg je meteen de vraag of je wil inloggen met je account, en dat is ook alles wat je moet doen om het importeren van je instellingen in gang te zetten. Google synchroniseert automatisch je bladwijzers, extensies, opgeslagen wachtwoorden, zoekgeschiedenis, en de instellingen die je hebt aangepast. Het enige waar je moet op letten is dat de browser wel je add-ons installeert, maar geen back-up bijhoudt van hun instellingen, en het feit dat de mobiele browser het synchroniseren van je extensies niet ondersteunt. Het synchronisatieproces is aan te passen als je bepaalde onderdelen niet wil delen over verschillende toestellen. Hiervoor open je Instellingen en klik je op de knop synchronisatie onder je accountnaam. Het opent een lijst waarin je kan aangeven wat je wil meenenem.

Stap 2 / Microsoft Edge

Voorlopig is Microsoft Edge alleen nog maar beschikbaar in Windows 10 en Windows 10 Mobile, maar ook hier vind je synchronisatiemogelijkheden om je browserinterieur over te hevelen naar een andere pc. Om er gebruik van te kunnen maken moet je op Windows inloggen met een Microsoft account (dus geen lokaal profiel). Ga vervolgens naar Instellingen, Accounts en Uw instellingen synchroniseren. Schakel de optie Instellingen Synchroniseren in, onderaan kan je aangeven welke onderdelen verhuisd mogen worden. Deze synchronisatie-optie werkt trouwens ook voor Internet Explorer.

Stap 3 / Mozilla Firefox

Firefox werkt in essentie zoals Google Chrome, alleen heb je er tot nu toe waarschijnlijk nog niet aan gedacht om een account op Firefox te maken. Dat doe je door in het hamburgermenu in de rechterbovenhoek de knop Sign in to sync aan te klikken. Maak een account aan via Create account, of log je in via Sign in. Eens ingelogd kan je kiezen welke aspecten de browser mag synchroniseren, waaronder tabbladen, bladwijzes en wachtwoorden. Eens beslist hoef je enkel op Instellingen bewaren te klikken om je keuzes vast te leggen.

Stap 4 / Apple Safari

Safari is in tegenstelling tot Edge wel op andere platformen te vinden, maar beperkt de synchronisatiemogelijkheden tot de eigen Apple-producten. Dit is te verklaren door de methode die Apple gebruikt: synchronisatie verloopt via iCloud. Om dit te activeren op macOS moet je de Systeemvoorkeuren openen en ga je naar Internetaccounts. Klik op iCloud en voeg je Safarigegevens toe aan de data die Apple er mag bewaren. Dit zal je bladwijzers, leeslijst en zoekgeschiedenis overbrengen. Wachtwoorden horen daar niet bij, hiervoor moet je de Keychain-functie inschakelen.