Stel je voor: je hebt je juist in de zetel genesteld met je tablet om een film te kijken of een game te spelen, en plots hoor je vanuit de andere kant van de kamer het sms-geluidje van je smartphone. Je hebt twee opties, geen van beide echt leuk: de melding negeren, of jezelf uit de zetel hijsen om je smartphone te gaan pakken. MySMS maakt een derde weg mogelijk: sms’en vanop je tablet. Hetzelfde scenario is ook mogelijk als je achter je pc zit.

Voorwaarden & beperkingen

MySMS is een gratis app die te vinden is in de Google Play Store. Om het sms’en met je tablet mogelijk te maken moet je de app zowel op je smartphone installeren als op je tablet. Voor die laatste is er een aparte app, de MySMS Tablet app. Wie een iPhone heeft, valt uit de boot: je moet een Androidsmartphone bezitten om van de mogelijkheid gebruik te maken. Met MySMS kan je zowel tekstberichten bekijken als versturen. Naast Android is een bijkomende voorwaarde dat je een Google account nodig hebt. MySMS legt ook enkele beperkingen op voor gratis gebruikers: berichten ouder dan 31 dagen zijn niet meer te bekijken in de app, en elke 50 berichten zal er ook een “Via MySMS”-tekst aan je sms toegevoegd worden om de app te promoten.

Instellen

Zet als eerste stap de app op je smartphone en start de toepassing op. Wanneer je de app op je smartphone opent, krijg je een welkomstscherm te zien met de loginknop Sign in with Google. Hier kan je je met je Google account aanmelden. Dat hoeft niet per se het account te zijn dat met je smartphone verbonden is, je kan ook een ander Google-profiel selecteren. Wil je een ander account toevoegen, klik dan op Add account nadat je op de loginknop hebt gedrukt. Ben je succesvol ingelogd, dan zal je in het venster de woorden Ready to Use te zien krijgen. Je kan MySMS gebruiken om vanaf je computer te sms’en door naar http://app.mysms.com te surfen en je aan te melden.

Op je tablet installeer je de MySMS Tablet app. Log je in met hetzelfde account dat je voor de smartphone-app hebt gebruikt. De applicatie zal meteen je account synchroniseren en oudere berichten binnenhalen. MySMS heeft een eenvoudige en intuïtieve interface die niet veel verschilt van hoe je standaard berichten-app werkt. Om een nieuw bericht op te stellen klik je op het pen-icoontje onderaan, je kiest je contact(en) en kan eventueel afbeeldingen als bijlages toevoegen aan je sms. Bellen vanuit de app gaat ook. Het enige nadeel aan MySMS is het feit dat het niet instant is: er zit een kleine vertraging op het versturen van een bericht van zo’n 10 seconden. Wie de beperkingen van MySMS te groot vindt, kan zich optioneel wenden tot Facebook Messenger. Dat ondersteunt sinds een jaar ook het versturen van sms’en.

Download de app gratis in de Google Play Store. De tabletversie is hier te vinden.