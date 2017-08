KVYcam 7.2.4.0

Een (fysieke) webcam laat zich in principe slechts door één programma tegelijk aansturen. Door een virtuele webcam(driver) te installeren is het mogelijk om die ene fysieke webcam ook door meerdere applicaties tegelijk te laten aanroepen. Dat is niet anders bij KVYcam, maar deze tool voegt nog een paar handige extra’s toe.

Zoals gebruikelijk bij dit soort tools word je tijdens de installatie gevraagd een paar drivers toe te laten. Dat is nodig om beeld en geluid (van je fysieke webcam) naar KVYcam te laten omleiden.

Videospeler

KVYcam kan in vijf verschillende modi opereren. In de Webcam-modus hoef je de gewenste (fysieke) webcam maar aan te duiden waarna je live videobeelden van je webcam kunt bekijken en pauzeren. Het is ook mogelijk deze beelden op te nemen en als mp4-bestand te bewaren. Wanneer je tevens de geluidsbron aangeeft zal ook de audio mee worden opgenomen.

Wellicht minder interessant is de Video clip modus, waarbij KVYcam als een (uitgeklede) videospeler opereert. Het volstaat een videobestand in te laden, waarna je de clip kunt bekijken. KVYcam kan met de meest gebruikelijke formaten overweg, waaronder mkv/webm, avi, mp4/mov, mepg-ts/ps, flv en ogg.

Derde in de rij is de Desktop modus waarbij KVYcam als een eenvoudig screenshot-programma optreedt. Je kunt zowel het ganse bureaublad als een zelf in te stellen rechthoekig gedeelte laten inblikken. Verder opereert de tool hier ongeveer op dezelfde manier als bij het opnemen van live videobeelden via je webcam.

Vervolgens is er ook nog de Image modus, waarbij KVYcam zich als een – opnieuw uitgeklede – fotoviewer gedraagt. De belangrijkste formaten worden hierbij ondersteund, op gif’jes na. Veel meer dan afbeeldingen bekijken en desgewenst roteren zit er echter niet bij.

Picture-in-picture

Tot slot is er nog de Pip modus. Pip staat voor picture-in-picture en laat je toe een tweede videovenster als overlay in een ander venster te integreren. Dat maakt dat je bijvoorbeeld jezelf in het kleine overlay-beeld ziet, terwijl het andere beeld bijvoorbeeld de kamer toont. Deze modus laat zich in de modi Webcam en Video clip activeren, eenvoudigweg door een vinkje te plaatsen bij de optie Pip mode.

Op de webpagina van de maker krijg je nog verdere feedback rond het doorsturen van de videobeelden van KVYcam naar andere programma’s, zoals videochat-tools.