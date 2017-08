Een klassieke fotobewerker kun je natuurlijk ook wel gebruiken om een fotocollage samen te stellen, maar dan ben je toch beter af met een meer gespecialiseerde tool als Fotowall. Die heeft namelijk een aantal functies in huis specifiek gericht op het creëren van fotocollage, inclusief tekst, wordclouds en andere frivoliteiten.

Ruim aanbod

De interface van Fotowall, beschikbaar voor zowel Windows als Linux, oogt misschien wat oubollig, maar de tool is wel prima geschikt voor het snel aanmaken van gevarieerde fotocollages. De werking is in elk geval eenvoudig. Je haalt een of meer foto’s op – overigens is er ook een zoekfunctie aanwezig waarmee je foto’s op trefwoorden van Flickr kunt importeren – waarna die als een groep op het canvas verschijnen. Voor dit canvas kun je eigen afmetingen ingeven, of je houdt het bij een van de vooraf gedefinieerde exemplaren als Desktop, CD, enz.

De toegevoegde foto’s kun je als groep bewerken maar uiteraard laten foto’s zich ook selectief aanpassen. Foto’s kun je bijvoorbeeld schalen en roteren, maar je kunt ze ook in een specifieke vorm gieten, zoals een hart. Vanuit het contextmenu zijn nog andere bewerkingen mogelijk: de kleuren inverteren bijvoorbeeld, of de afbeelding omkeren of bijsnijden. Of je past een van het handvol beschikbare effecten toe, waaronder Black and White, Sepia of (een bepaalde graad van) Opacity. Je bepaalt zelf waar je elke foto precies wilt plaatsen maar je kan dat net zo goed ook aan het toeval – lees: een randomizer – overlaten.

Woordje uitleg

Naast foto’s kun je nog tekstkaders toevoegen maar ook wordclouds. Voor dit laatste hoef je maar te verwijzen naar een tekstbestand waarin je de gewenste woorden hebt opgenomen. Je bepaalt dan zelf hoeveel woorden uit dat bestand minimaal en maximaal in de woordwolk mogen worden opgenomen. Beperkte “3D-effecten” zijn ook mogelijk, met name door de achtergrond in een bepaald perspectief te plaatsen.

Het resultaat laat zich in een eigen formaat vastleggen (.fotowall), maar er zijn gelukkig ook de nodige exportfuncties. Zo kun je exporteren naar diverse afbeeldingsformaten, waaronder png, tiff, jpg en bmp, maar ook naar het Windows-bureaublad, naar de webapp Posterazor, naar svg en naar pdf. Afdrukken kan uiteraard ook.