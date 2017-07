Het internet opgaan zonder een up-to-date antiviruspakket staat zowat gelijk met digitale zelfmoord plegen, zeker wanneer je ook wel eens de minder geëffende paden van het Net verkent. Windows heeft weliswaar een antivirusoplossing ingebouwd maar als je het absoluut gratis wil houden dan is Clearsight Antivirus Free dan toch een betere oplossing.

Real time

Clearsight Antivirus is al enkele jaren actief, maar (nog?) niet zo bekend in onze contreien. Sedert enige tijd is er nu ook een gratis variant beschikbaar. Die maakt handig gebruik van de populaire Sophos antivirusengine. Mocht je voor de betaalde Premium-versie opteren dan komt daar ook de engine van Emsisoft bij. Een downloadlink evenals een productcode voor de gratis versie wordt naar je e-mailadres opgestuurd. Je kunt pas effectief met de tool aan de slag nadat je deze code hebt ingevuld, waarna het programma allereerst de nieuwste updates zal installeren.

Clearsight Antivirus free laat uiteraard on demand virusscans toe, maar is ook real time actief op de achtergrond – in tegenstelling tot enkele andere antiviruspakketten. De systeembelasting blijft daarbij aangenaam laag, en daar zal ongetwijfeld de Sophos-engine voor iets tussen zitten. Het programma aast op virussen, ransomware, pup’s (potentially unwanted programs), rootkits en andere malware.

Eenvoud troef

Bij een on demand scan kun je het type scan ingeven: een snelle scan (belangrijkste systeembestanden en het geheugen), een volledige systeemscan (inclusief verwijderbare schijven), een scan specifiek van de verwijderbare schijven en een aangepaste scan, waarbij je zelf de mappen aanduidt die je wilt laten scannen. Wordt er malware gedetecteerd dan kun je die in quarantaine plaatsen maar uiteraard ook definitief laten verwijderen.

Je hoeft echter nauwelijks of geen extra functies of instelbare opties te verwachten: de gratis versie blijft behoorlijk basic. Sommige knoppen laten weliswaar anders vermoeden maar die blijken in de gratis variant op non-actief gezet. Een on-demand scan laten uitvoeren, updates controleren en de quarantaine checken en dat is het zowat. Het (enige) voordeel hiervan is wel dat alles erg gebruiksvriendelijk blijft en, toegegeven, met een antivirusengine als Sophos zit je toch ook niet slecht.