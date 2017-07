Wanneer je een tekstdocument scant levert dat doorgaans een tiff- of soortgelijk plaatje op. Best duidelijk, maar jammer genoeg een grafisch formaat en dus geen tekst die je zomaar in je tekstverwerker kunt inladen en bewerken. Tenzij je scanprogramma in een ORC-module voorziet. Is dat niet het geval, dan biedt VietOCR.NET een handige uitweg.

Made in Vietnam

De naam VietOCR.NET doet al meteen een aantal zaken veronderstellen: het gaat om een OCR-programma (optical character recognition), het is van Oriëntaalse (Vietnamese) origine en het vereist de installatie van MS Framework .NET. Terwijl het programma aanvankelijk alleen was bedoeld voor het ocr’en van Vietnamese tekst zijn er intussen gelukkig ook extra taalmodules bijgekomen, waaronder het Nederlands. Houd er wel rekening mee dat je de tool als administrator moet opstarten om ook zo’n module (vanuit het programma zelf) te kunnen installeren.

De interface is alvast logisch opgebouwd. Zodra je de scanknop indrukt en je de nodige scanopties hebt ingesteld (bijvoorbeeld op tekst, 300 dpi) wordt je scanner aangestuurd en verschijnt het gescande plaatje in het paneel aan de linkerkant. Met behulp van zoomknoppen pas je de grootte van deze scanweergave aan.

Spellingscorrectie

Nadat je de gewenste OCR-taal hebt ingesteld kun je dan de OCR-operatie van start laten gaan. Na enkele seconden al verschijnt het resultaat van de herkende tekst in het rechterpaneel.Om sneller de eventuele fouten op te sporen kun je hier eerst nog een spellingcontrole op loslaten. Niet herkende woorden worden dan met een rode golflijn onderstreept waarna je het woord op basis van suggesties kunt laten corrigeren of je voegt het gewoon toe aan het woordenboek. Jammer genoeg deed deze laatste optie VietOCR telkens crashen op ons testtoestel. Je kon de crash weliswaar ook gewoon laten negeren om verder te kunnen met het programma.

Uiteraard hangt het resultaat sterk samen met de kwaliteit van het gescande document maar enkele informele tests stemden ons best wel tevreden.

Tot slot kun je de (bijgestuurde) tekst als txt-bestand bewaren; andere formaten zijn niet mogelijk, maar uiteraard houdt niemand je tegen om de tekst te kopiëren en in bijvoorbeeld een leeg document in je tekstverwerker te plakken, voor verdere bewerking en vormgeving.