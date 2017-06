Misschien heb je je harde schijf of SSD tweedehands gekocht en ben je niet zeker of de vorige eigenaar al zijn bestanden er wel juist heeft afgehaald. Misschien staat je nieuwe schijf vol met bloatware, of is deze eigenlijk geoptimaliseerd voor Mac of Linux. In al deze gevallen is het een goed idee om de opslag te formatteren vooraleer je het gebruikt.

Stap 1 / Opnieuw instellen

Het formatteren van een (harde) schijf betekent dat je alle data wist en het interne bestandssysteem van de drive opnieuw instelt naar een bepaald format, zoals FAT32, NTFS e.a. Het bestandsformat van je drive bepaalt hoe individuele bits opgeslagen zullen worden. Elk format heeft zijn eigen voor -en nadelen, maar NTFS is de meeste aangewezen optie voor je pc. Het is het meest recente bestandssysteem dat Microsoft zelf gebruikt in Windows. Ook al klinkt het erg technisch, formatteren met behulp van Windows 10 is vrij gemakkelijk. Een kanttekening: de drive waarop Windows geïnstalleerd staat op je pc (meestal de C-drive) is niet te formatteren met de onderstaande methode.

Stap 2 / Schijfbeheer

Wil je een externe opslagschijf formatteren, dan koppel je deze eerst aan je computer. De volgende stap is om de ingebouwde schijfbeheer-functie in Windows te openen. De snelste manier om dat te doen is door met je rechtermuisknop op Start te klikken (of de sneltoets WIN + X te gebruiken) en in het venster de optie Schijfbeheer te selecteren. In het venster dat je hierdoor opent, krijg je de verschillende opslagpartities op je computer te zien. Gebruik je een nieuwe schijf, dan is het mogelijk dat je nog partities zal moeten aanmaken vooraleer je met het formatteren kan beginnen.

Stap 3 / Waarschuwing

Controleer de lijst van opslagvolumes in Schijfbeheer en lokaliseer je schijf (of de verschillende partities van je schijf). Om het formatteerproces in gang te zetten rechterklik je op de drive(s) en kies je Formatteren. Wees er zeker van dat je het juiste volume hebt geselecteerd, om te voorkomen dat je per vergissing de verkeerde data wist. Windows zal je ook eerst een waarschuwingsbericht laten zien om te bevestigen dat je de actie wil doorzetten. Klik op Ja.

Stap 4 / Formatteren

Nadat je hebt bevestigd dat je wel degelijk de schijf wil formatteren, krijg je het instellingenvenster te zien waar je de nieuwe eigenschappen van de opslag moet aanduiden. Geef een relevante naam aan het volume en kies het Bestandssysteem en de Cluster. Behalve als je specifieke noden hebt, mag je dit gewoon op NTFS en Standaard houden. Verwijder het vinkje bij Snelformatteren; hierdoor zal het formatteren een pak langer duren, maar veel grondiger zijn. Klik ten slotte op OK, bevestig nog een laatse keer dat je de schijf wil wissen en laat het programma zijn werk doen. Afhankelijk van de grootte van je schijf kan dit behoorlijk wat tijd innemen, reken op een uur of meer als het over 100+ GB gaat.