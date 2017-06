Een firewall is als een elektronisch kattenluik, waarbij alleen katten met een zendertje naar binnen kunnen gaan. Dankzij de ingebouwde brandmuren in Windows en je router worden ongewenste bezoekers aan de deur gezet. Als dat niet voldoende voor je is, kan je ook ZoneAlarm Free Firewall installeren. Met dit programma kan je makkelijk instellen wie er binnen mag in je computer of netwerk en wie niet.

Overzicht

Met Windows Firewall ben je al aardig beschermd, maar software-ontwikkelaar Check Point biedt de best mogelijke bescherming aan voor consumenten tegen netwerkaanvallen. Surf naar www.zonealarm.com en selecteer bovenaan Free Firewall. Druk op de groene knop Free Download. Nadat je het bestand hebt gedownload, open je het installatieprogramma. Kies rechtsboven voor Quick Install en klik op Agree. Het installatieproces duurt normaal gezien maar enkele minuten, afhankelijk van de specificaties van je machine. Ondertussen zal het programma de standaardbescherming van Windows deactiveren. Eens de installatie voltooid is, druk je rechtsonder op Finish en zal de applicatie opstarten.

In het startscherm van ZoneAlarm Free Firewall 2017 vind je drie kaders terug: Antivirus, Firewall en Identity & data. Sinds 2012 biedt ZoneAlarm een gratis antivirussuite aan, maar die moet je afzonderlijk installeren. Rechts onder Identity & Data zitten functies om je privégegevens te beschermen. Zo kan je bijvoorbeeld een waarschuwing krijgen als er identiteitsinformatie wordt gelekt naar een ongeautoriseerde bestemming. Daarnaast heb je gratis 5 GB aan online opslagruimte. In deze secure virtuele kluis kan je jouw belangrijkste bestanden opslaan. Voor deze workshop gaan we enkel het venster Firewall gebruiken. Druk op View Details om in de cockpit van je firewall terecht te komen.

Software scannen

Je firewall is na de installatie al actief, maar je kan de beveiligingsmuur afstellen naar je eigen voorkeur. Klik op Settings naast Basic Firewall. Hier tref je twee schuifschakelaars aan waarmee je het beveiligingsniveau voor publieke en vertrouwde netwerken instelt. Met de Medium-instelling kan je bijvoorbeeld een printer delen op het netwerk, maar met High Security laat je niemand toe in het netwerk om een verbinding met je aan te gaan. Je kan de firewall ook deactiveren, maar dat raden we natuurlijk niet aan. Als je onderaan op View Zones klikt, tref je een overzicht aan van alle vertrouwde en geblokkeerde verbindingen. Als je de toegang tot een netwerk, site of IP-adres wilt verhinderen of goedkeuren, kan dat onderaan met de knop Add. Selecteer welk type verbinding je wilt configureren. In het venster kies je in het keuzeformulier Trusted of Blocked, vul je bijvoorbeeld een IP-adres in en voeg je eventueel een beschrijving toe.

Soms gebruiken hackers geïnfecteerde bestanden om je systeem binnen te dringen. Als je toch even niet oplette en zo’n digitaal kwaaltje binnenhaalt, kan de firewall redding bieden. Druk op Settings naast Application Control. Met de bovenste schuifregelaar stel je in hoe vaak een programma wordt doorgelicht. De standaardinstelling staat op Medium, want vele applicaties hoeven niet gescreend te worden. Als je toch een maximaal gevoel van veiligheid wilt, schuif je de schakelaar helemaal naar rechts. Het schuifbalkje daaronder laat je best op Auto staan. Als je ten slotte onderaan op View Programs drukt, krijg je een overzicht van alle gescande programma’s. Daarop kan je bepaalde informatie aflezen, zoals hoe betrouwbaar ze zijn.