Om de zoveel tijd werkt je computer niet zoals je het wilt. Applicaties blijven hangen, je pc reageert traag, of een programma werkt niet op de manier dat je wilt. Op dergelijke momenten is het handig om na te kunnen kijken wat er misgaat. Wordt je processor of geheugen overbelast, of is het iets anders? De broncontrole van Windows geeft je antwoord op je vragen.

Stap 1 / Starten

Alle wegen leiden naar Rome, of in dit geval naar de broncontrole. Microsoft geeft je verschillende mogelijkheden om de tool te starten. Ga naar het zoekvenster van Windows, typ broncontrole en druk op enter. Je kan eveneens de Windows-knop en R indrukken om het uitvoervenster op te roepen. Typ resmon en druk op enter. Voor wie moeite heeft met namen onthouden, heeft Microsoft nog een weg naar de broncontrole gelegd. Klik met je rechtermuisknop op de taakbalk en kies voor taakbeheer. Wanneer je slechts een klein venster te zien krijgt, klik je eerst op Meer details, hierna ga je naar het tabblad Prestaties en klik je onderaan op Broncontrole openen. De broncontrole opent zich automatisch in het tabblad overzicht. Hier kan je nakijken welke applicaties je CPU, schijf, netwerk en geheugen het meest belasten.

Stap 2 / CPU-verbruik

Klik bovenaan op het tabblad Processor. Hier vind je hetzelfde venster over CPU-verbruik terug als in het overzichtsscherm en de vensters Services, Gekoppelde ingangen en Gekoppelde modules. Pas wanneer je een service of proces selecteert, zal er info verschijnen in de twee laatste menu’s. Bij de processen kan je nakijken welke programma’s het meeste van je CPU vragen. Je kan ze eventueel stopzetten door er met je rechtermuisknop op te klikken en voor Proces beëindigen te kiezen. Let wel op dat je geen cruciale processen beëindigt. Het System-proces is bijvoorbeeld cruciaal voor de werking van Windows. In het servicesmenu kan je soortgelijke dingen doen als bij de processen.

Stap 3 / Geheugen en schijf

In het tabblad geheugen kan je in de eerste plaats nakijken hoeveel harde fouten een programma maakt. Deze naam is een beetje misleidend, aangezien het niet echt om fouten gaat. Wanneer je RAM volledig is opgebruikt, zal Windows je wisselbestand gebruiken. Indien er in deze kolom andere getallen dan nullen staan, is dat een indicatie dat je pc te weinig geheugen heeft en dat je best RAM bijkoopt. Verder kan je nakijken hoeveel RAM er is toegewezen aan programma’s en hoeveel van deze RAM gedeeld kan worden met andere applicaties (deelbaar). Net als in het voorgaande tabblad kan je processen stopzetten die te veel middelen gebruiken. Verder kan je in het tabblad Schijf nakijken hoeveel opslagruimte applicaties gebruiken. Dit tabblad is voornamelijk informatief; er is weinig dat je kan en zou moeten doen met de info.

Stap 4 / Netwerk

In het laatste tabblad, Netwerk, heb je de menu’s Processen met netwerkactiviteit, Netwerkactiviteit, TCP-verbindingen en Listener-poorten. De twee laatste menu’s geven informatie voor gebruikers met geavanceerde netwerkkennis, we zullen deze niet verder overlopen. Bij Processen met netwerkactiviteit krijg je een lijst te zien met processen die verbinding maken met het internet, zoals bijvoorbeeld je browser. Indien er een naam in de lijst staat die je niet kent, kan je met je rechtermuisknop op de naam klikken en voor Online zoeken kiezen. Daarnaast kan je wederom een proces beëindigen. Door één van de processen te selecteren, worden de overige menu’s gefilterd op dat proces. Ook krijg je in de grafieken aan de rechterkant behalve het algemene netwerkgebruik de data over het geselecteerde proces te zien.