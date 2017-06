Windows heeft weliswaar een eigen app voor systeeminformatie maar System Information Viewer (SIV) is toch wel van een iets ander kaliber. Toegegeven, een en ander wordt onoverzichtelijk of oubollig gepresenteerd, maar eens je weet waar je moet zijn, blijkt SIV heel informatief.

Toverstaf

Meteen na het opstarten van naar keuze de 32- of de 64-bits versie van het programma, duikt een venster op waarin je in één oogopslag zowat alle belangrijke informatie met name over het geheugen en de processor terugvindt. Echter, wanneer je de muiscursor – in de vorm van een waar-is-de-tijd-wizard-met-toverstaf-icoon – over een item houdt, dan krijg je duidelijker en soms ook bijkomende informatie.

De gegevens zijn zo overweldigend dat je de smalle menubalk onderaan het programmavenster haast niet opmerkt. Hier tref je nochtans een hele reeks tabbladen aan waar je nog allerlei andere en vaak heel uiteenlopende informatie kunt opdiepen. Om er maar enkele te noemen: Windows, Machine, USB Bus, Network, SPD, Volumes, Wi-Fi, PCI Bus, enz.

Al deze opties leveren je informatie op als versienummer en installatiedatum van Windows, privileges van de actuele gebruiker, alle lopende processen en open bestanden, alle geïnstalleerde programma’s en fonts, snelheid, temperatuur en overclock-instellingen van je gpu, actuele gebruik en temperatuur van cpu en ram, serienummer, vrije ruimte, temperatuur, S.M.A.R.T-waarden van je harde schijf, informatie over partities en bootsectoren, netwerkinformatie zoals private en publieke IP-adressen, dns, gateway, subnetmasker, mac-adres, enz. enz.

Kortom, System Information Viewer laat geen hoekje van je systeem in het duister. Jammer genoeg is de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd een crime. Maar wie volhoudt, wordt beloond.