Recent schakelde ik over van Mac naar Windows. Zoals elke fiere Belg houd ik graag vast aan mijn vastgeroeste gewoontes. Uiteraard moet je durven veranderen, wat dan steeds gepaard gaat met wat gesukkel. Zo ook wanneer ik mijn vertrouwde multitaskomgeving moest inruilen voor een nieuwe. De problemen begonnen bij het aansluiten van een tweede scherm. Gelukkig wisten mijn collega’s, stuk voor stuk geharde Microsoft-fanaten, raad. Ik speel hun kennis met plezier door naar jou.

Stap 1: Tweede scherm

Als je een hele dag lang moet werken op een computer, kan je er maar beter voor zorgen dat die volledig is afgesteld op jouw noden en wensen. Je bent er immers een derde van je dag aan kwijt. Klik om te beginnen op het Actiecentrum rechtsonder in de hoek. Daar zie je Alle Instellingen staan, klik erop. Je komt nu terecht in de algemene instellingen, waar je moet klikken op Systeem. Hier vind je al je scherminstellingen terug in het eerste tabje: Beelscherm.

Stap 2: Volgorde

In dit scherm kan je je beeldschermen optimaliseren. Je kan de helderheid van je schermen op elkaar afstellen, de resolutie aanpassen en je kan kiezen of je op beide schermen hetzelfde wilt zien, of dat het ene scherm een uitbreiding moet zijn van het andere. Door bovenaan te wisselen tussen de schermen, kan je beiden afzonderlijk instellen. Als je daar eveneens de schermen versleept en wisselt van positie, zal dat ook een effect hebben op hoe het hoofdscherm wordt uitgebreid. Dat is belangrijk opdat je muis steeds op de juiste manier de overstap van het ene scherm naar het andere zou kunnen maken. Anders zou je je muis laten overspringen via de kant waar geen scherm meer staat, wat tegenintuïtief werkt.

Stap 3: Opdelen

Multitasking doe je pas echt goed wanneer er minstens tien schermen tegelijk open staan. Nu je met twee schermen tegelijk kan werken, is het tijd om te leren hoe je snel en efficiënt je ruimte opdeelt. Dat ken je door met je muis een venster naar een zijkant te slepen, maar nog makkelijker gaat dat met sneltoetsen. Als je op de Windows-toets drukt en tegelijk op het linkse of rechtse pijltje, zal het venster zich openen op de helft van het scherm, al naargelang welke kant je koos. Gebruik je de pijltjestoetsen naar boven of beneden, dan krijg je een venster dat geopend is op een kwart van je scherm. Zo kan je tot acht vensters tegelijkertijd geopend hebben.

Stap 4: Groot scherm

Wil je toch nog beter doen, of heb je een extra groot scherm dat vraagt om een speciale configuratie, dan is het mogelijk om nog meer vensters tegelijk te openen. Daarvoor heb je dan wel extra software nodig, zoals GridMove of AltDrag. Die applicaties staan je toe dat je bijvoorbeeld drie schermen zij aan zij kan zetten, zodat je scherm optimaal wordt ingezet. Aan het werk!