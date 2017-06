Verticale schermruimte is ons dierbaar, want een monitor is meestal langwerpig. Standaard vind je de taakbalk onderaan op je scherm vastgekluisterd terug. Met een simpele instelling kan je die verbergen, zodat de staaf slechts verschijnt als je er met je muis over gaat.

Stap 1 / poef, weg

Om de instelling te activeren, moeten we eerst in het configuratiemenu raken van de taakbalk. Klik met je rechtermuisknop op de balk. Selecteer de optie helemaal onderaan, Taakbalkinstellingen. Daar vind je de cockpit van de boosdoener. Zet het schuifvakje naast De taakbalk automatisch verbergen in bureaubladmodus aan. Nu zal de staaf alleen verschijnen als je je muis naar de onderkant van je scherm sleept. Als je een hybridetoestel hebt, activeer je best ook het knopje naast De taakbalk automatisch verbergen in de tabletmodus. Nu kan je je toetsenbord ontkoppelen zonder aan schermruimte in te boeten.

Stap 2 / meer opties

In het instellingenmenu van je taakbalk vind je nog een aantal extra configuraties. Door het paneeltje naast Kleine taakbalkknoppen gebruiken te verschuiven worden je pictogrammen een pak kleiner en je taakbalk smaller. Je kan de balk ook loskoppelen, zodat je kan kiezen waar je hem plaatst. Vink het hokje naast De taakbalk vergrendelen uit. Door je muis te slepen kan je de staaf bovenaan, links of rechts van je scherm droppen. Je bereikt hetzelfde resultaat als je een andere optie kiest bij Locatie van taakbalk op het scherm. Zo offer je horizontale schermruimte op en wordt jouw werkgebied niet smaller. Ten slotte kan je onder Taakbalkknoppen combineren kiezen of je een naamkaartje wilt bij je software. Dat maakt je taakbalk volgens mij een stuk drukker, maar over smaken en kleuren valt niet te twisten.