Google biedt uitgebreide mogelijkheden om naar afbeeldingen te zoeken. Je kan de zoekmachine inzetten om op basis van woorden die je invoert naar de meest revelante foto’s en afbeeldingen te speuren. Je hebt echter ook de mogelijkheid om een afbeelding als zoekobject in te geven: Google kijkt dan naar waar het het beeld nog op het internet vindt, en stelt tevens vergelijkbare alternatieven voor.

Om een dergelijke zoekopdracht uit te voeren ga je naar het onderdeel Afbeeldingen in de zoekmachine gaan en klik je daar op het camera-icoontje. Je hebt verschillende mogelijkheden om een foto in te geven: je kan de url van de afbeelding in het zoekveld plakken of het bestand uploaden vanuit lokale opslag, maar het slepen van een afbeelding werkt ook evengoed. Ongeacht je methode zal je meerdere handelingen moeten uitvoeren.

Je kan het hele proces versnellen voor afbeeldingen die je op het internet vindt, dankzij een extensie in Google Chrome. Zoek in de Chrome Web Store Search By Image op en installeer de add-on. In de rechterbovenhoek van de browser zal een camera-icoontje verschijnen. Klik hierop en ga naar Opties. Vink de optie Show [camera] when hovering over an image aan. Wanneer je nu een afbeelding tegenkomt op een webpagina zal er in de rechterhoek van het beeld een camera-icoontje verschijnen wanneer je er met je muis over zweeft. Door hier op te klikken voer je onmiddelijk een zoekopdracht uit en kan je alternatieve beelden vinden.