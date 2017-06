Daar bestaan uiteraard heel wat – ook gratis – tools voor maar Back4Sure lijkt ons met name handig voor wie snel incrementele back-ups wil maken naar externe media – die je bij voorkeur na de back-up ook weer ontkoppelt.

De hele aanpak van Back4Sure, dat eveneens in een portable versie bestaat, straalt no-nonsens uit. Het programma bestaat eigenlijk uit slechts één programmavenster, weliswaar met een aantal tabbladen. Allereerst leg je de bron- en doellocatie vast. Handig is dat je bij deze laatste niet noodzakelijk een stationsletter hoeft in te geven, maar ook met een schijflabel kunt volstaan. Dat is met name handig als je back-up naar bijvoorbeeld een externe usb-medium dat niet altijd dezelfde stationsletter krijgt toebedeeld.

Standaard worden bestanden die al op de doellocatie staan niet opnieuw gekopieerd – vandaar: incrementeel – tenzij die uiteraard gewijzigd zijn. Wel kun je desgewenst instellen dat een verschil van 2 seconden tussen de aanmaak van het bronbestand en het doelbestand mag worden genegeerd.

De tool laat je ook toe inclusie- en exclusiefilters te activeren en het is tevens mogelijk compressie te activeren. Standaard wordt de back-up dan in zip-bestanden ondergebracht, maar er is tevens ondersteuning voor 7z – via een installatie van een bijhorend dll-bestand.

Als je dat verkiest worden in de doellocatie ook alle bestanden verwijderd die niet (langer) in de bronlocatie staan. Handig is nog dat je bepaalde acties (lees: programma’s of scripts) kunt laten uitvoeren onmiddellijk voor en/of na de back-upoperatie.

Back4Sure voorziet tevens in een uitgebreid logbestand. Een ingebouwde taakplanner ontbreekt weliswaar, maar het is bijvoorbeeld wel mogelijk een snelkoppeling naar een back-uptaak op je bureaublad te zetten zodat je een eerdere taak snel nogmaals kunt laten uitvoeren.