Paint 3D kwam aan als een regelrechte verrassing. Zelfs Microsoft-kenners hadden geen benul dat het bedrijf werkte aan een opfrisbeurt van zijn archaïsch tekenprogramma. Maar eens je erover nadenkt, houdt het perfect steek: het is voor hen een ideaal instrument om de consument klaar te stomen voor toekomstige applicaties zoals virtual en augmented reality.

We leven immers in een driedimensionale wereld, dus we kunnen makkelijker concepten vatten wanneer ze ons in die vorm aangereikt worden. Een simpele grafiek van enkele planeten vertelt ons minder dan een driedimensionale visualisatie van onze kosmos, bijvoorbeeld. Voor de doorsnee consument is Paint 3D dan ook het startpunt van virtuele werelden en 3D-modellering.

Leuke gadgets

Bovendien zet het Amerikaanse technologieconcern hiermee zijn eigen HoloLens in de verf: een peperdure bril waarop je virtuele objecten voor je gezichtsveld kan plaatsen. Terwijl dit een knap staaltje technologie is, kan niemand voorspellen of deze nieuwigheden een schot in de roos zijn. Zo hebben 3D printers hun torenhoge verwachtingen nog niet ingelost. Weinig mensen zijn bereid om hun spaarpot open te breken voor een nicheproduct.

Welkom in de wondere wereld van 3D-modellering. In dit artikel lees je hoe je een creatie maakt in Paint 3D. Als je vingers beginnen te jeuken kan je bovendien investeren in enkele leuke gadgets. Met behulp van een tekentablet is het bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger om je hersenspinsels te digitaliseren. Of je schaft een holografische piramide aan en transformeert je kunstcreaties in sciencefictionstralen bovenop je smartphone.

3D printers

3D-printers verdienen wat extra uitleg. Met een 3D printer kan je je stoutste ontwerpfantasieën zelf in handen nemen of op je kast plaatsen. Ze komen in allerlei geuren en kleuren, afhankelijk van je behoeften en budget. Wij lijsten even de voor- en nadelen op van elk type.

De oudste toegepaste vorm van 3D-printen is stereolithografie (SLA). Materialen die reageren op licht (polymeren), zoals hars, worden solide dankzij ultraviolet licht. Met deze techniek wordt het product van je dromen laag per laag werkelijkheid. Deze methode is bijzonder accuraat maar het gebruikte materiaal is tamelijk broos. Fused deposition modeling (FDM), de goedkoopste vorm van driedimensionaal printen, is een heel stuk steviger. In deze techniek worden draden kunststof, filament genoemd, aangebracht met een spuitkop om vervolgens te verharden. Deze methode is zeer populair en vind je in de meeste goedkopere printers voor thuisgebruik. Het nadeel is wel dat er meestal een steunstructuur moet worden voorzien. Afdruktoestellen die gebruik maken van Polyjet printing zijn veelbelovend omdat ze gebruiksvriendelijker, goedkoper en gedetailleerder zijn dan hun stereolithografie-broeders. Het printen gebeurt met UV-licht op een platform dat laag per laag zakt zodat het product vorm krijgt.

Sommige toestellen gebruiken een fijn poeder dat bekendstaat als granulaat. In deze Selective Laser Sintering (SLS)-methode wordt het poeder door een laser aan elkaar gesmolten. Zo ontstaat één van de vele dwarsdoorsnedes die aan elkaar klitten. De eindproducten zijn stevig en duurzaam, maar missen precisie. Een variant van SLS zijn 3D-inkjetprinters, die het voordeel hebben dat je meteen in kleur kan afdrukken. Het belangrijkste verschil is dat deze printer het poeder niet aan elkaar smelt, maar met bindmiddel vastlijmt. Een laatste variant is Laminated Object Manufacturing (LOM), waarbij het poeder wordt vervangen door kleverige platen van laminaat. Een laser of mes snijdt dan de gewenste vorm uit het laminaat. Deze methode produceert wel heel wat restafval.

Filament

Welk grondstof kies je nu het best voor je fysieke driedimensionale creaties? Niet alle printers kunnen met elk verschillend type filament overweg, dus best kijk je eerst naar de specificaties van je toestel. Ten slotte moet je rekening houden met de printtemperatuur, die zelfs per merk kan verschillen.

De meest gebruikte materialen zijn ABS en PLA. PLA is beter geschikt voor gedetailleerde ontwerpen en is vaak sneller dan andere filamenten. Deze variant koop je best als je net begint met modelleren. ABS, aan de andere kant, is een heel stuk steviger en is dus geschikt voor gebruiksvoorwerpen zoals een koffiemok. Andere filamenten zijn niet met elke printer compatibel, maar kunnen een heel leuk effect geven. Met nylon kan je bijvoorbeeld transparante prints maken en met zandsteen kan je je creaties makkelijk nabewerken.

Met deze spoedcursus 3D printers achter de rug, kunnen we ons buigen over het leuke deel: de gadgets.