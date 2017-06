De laatste paar jaar maakt ransomware heel wat furore en… slachtoffers! Denk maar aan de wereldwijde aanval door WannaCry. Heel wat ransomware ontsnapt aan detectie door reguliere anti-virustools omdat ze van zero-day exploits gebruik maken.

Zoals de naam al doet vermoeden richt AppCheck AntiRansomware zich specifiek op ransomware en de tool maakt zich sterk dat die probleemloos naast je al bestaande antivirustool laat installeren. AntiRansomware maakt geen gebruik van een handtekeningendatabase maar bedient zich van heuristische methodes: wanneer ransomware typisch gedrag vertoont – zoals het aanpassen van documentbestanden – grijpt de tool in. Het programma opereert geheel los van de cloud en kan dus ook zijn werk doen wanneer je offline bent.

De gratis versie voorziet in twee beveiligingslagen: Ransom shelter (die een realtime back-up van bestanden maakt) en Ransom Guard. Deze laatste blokkeert ransomware en hoort vervolgens je originele bestanden vanuit de ‘shelter’ te herstellen. We kunnen echter niet zeggen hoe goed AntiRansomware in de praktijk opereert bij gebrek aan geschikt testmateriaal (lees: we beschikten niet over ransomware).

Er is tevens een betaalde Pro-variant beschikbaar die onder meer voorziet in een ingeplande back-up van zelf aan te duiden data (met versiebeheer). Deze back-up wordt afgeschermd van mogelijke ransomware-infecties.