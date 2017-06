Het instellingenmenu van Windows 10 is duidelijk en mooi, maar slechts een derde van de configuraties kan je daar vinden. Je kan er bijvoorbeeld een nieuwe achtergrond instellen of je draadloos netwerk configureren. Als je echter dieper wilt snuffelen in de stuurhut van je machine, dan moet je terug naar het Configuratiescherm. Dat ziet er precies uit zoals in voorgaande versies van het besturingssysteem: een chaotisch boeltje. We helpen je door de bomen het bos te zien.

Stap 1 / Openen van beide menu’s

Sommige instellingen vind je in beide menu’s, andere zijn exclusief op één plek te vinden. Vooraleer we een overzicht bieden, tonen we waar je beide configuratiemenu’s vindt. Het Configuratiescherm zit het best verstopt. Druk linksonder op het vergrootglas en typ Configuratiescherm. Klik op het zoekresultaat en het traditionele menu opent zich. Nu kan je het aan je taakbalk pinnen door met je rechtermuisknop onderaan op het icoontje te klikken. Selecteer Aan taakbalk vastmaken. Nu gaan we het instellingenmenu openen. Druk linksonder op Start en daarna op het tandwieltje in de linkerbalk. Nu beide schermen zijn geopend, kunnen we verder aan de slag.

Stap 2 / Kruisverwijzingen

Een aantal configuraties duiken in beide stuurcabines op. Dat is nogal stuntelig, maar maakt het gemakkelijk om een bepaalde instelling terug te vinden. Windows 10 wil het instellingenmenu beter integreren aan de hand van kruisverwijzingen. Concreet word je door middel van links doorverwezen naar de andere cockpit. Hoe omslachtig het ook is, het klaart de klus. Een voorbeeld: druk tweemaal op Gebruikersaccounts in het klassieke Configuratiescherm. Daar vind je bovenaan een knop: Wijzigingen aanbrengen in mijn account in Pc-instellingen. Als je daarop klikt, word je doorverwezen naar het instellingenmenu. Daar vind je enkele basisconfiguraties. Als je echter je accountnaam of -type wilt veranderen, dan keer je terug naar de oude stuurhut. Pas trouwens op als je de zoekbalk in het Configuratiescherm gebruikt: die toont geen zoekresultaten van het instellingenmenu. Daarvoor moet je het vergrootglas linksonder op je taakbalk gebruiken.

Stap 3 / Enkel in configratiescherm

Nu wordt het vervelend: sommige configuraties vind je niet terug in het instellingenmenu. Hoe zit de vork dan aan de steel? Er zit weinig logica achter de structuur. Zelfs een aantal nieuwere functies dagen alleen op in het Configratiescherm. In Windows 8 werd bijvoorbeeld SmartScreen geïntroduceerd. Met deze beveiligingsinstelling kan je je downloads controleren op malware. In het instellingenmenu is er geen spoor van te vinden. Om de nieuwigheid te activeren, moet je terug naar de oude kajuit. Je vindt het door rechtsboven in de zoekbalk SmartScreen in te voeren. Ook bestandenback-ups vind je alleen in het instellingenmenu terug dankzij een kleine kruisverwijzing. Dat snufje werd eveneens voor het eerst geïntroduceerd in Windows 8.

Stap 4 / Enkel in instellingenmenu

Het lijkt simpel: klaarblijkelijk kan je alles terugvinden in je Configuratiescherm. Dan hoef je nooit het instellingenmenu handmatig te openen, toch? Mis. Sommige instellingen zijn verwijderd uit de oude stuurhut. Daardoor word je verplicht om het nieuwere instellingenmenu te gebruiken. Windows Update vind je bijvoorbeeld niet meer terug in het oude Configuratiescherm. Als je op het vergrootglas in je taakbalk Naar updates zoeken invoert, opent het instellingenmenu. Gelukkig kunnen we in noodgevallen beroep doen op dokter Google. Toch is deze inconsistentie ergerlijk.