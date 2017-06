Microsoft Edge is er niet in geslaagd om de vroegere dominantie van Microsoft nieuw leven in te blazen. De gebruikers die het oude Internet Explorer verlieten om naar betere oorden te trekken, zijn niet teruggekeerd nu Microsoft een verse en verbeterde browser klaarheeft. Degene die daarvan het meeste profiteert is Google, dat met Chrome de kroon heeft overgenomen van IE.

Wat maakt dat Microsoft Edge niet in trek is bij internetsurfers? De slechte reputatie van Internet Explorer op het vlak van veiligheid lijkt nog onterecht aan de browser te kleven. Daarnaast zijn er ook enkele geldige redenen aan te wijzen. Edge is alleen maar in de desktopversie van Windows 10 beschikbaar, wat het synchroniseren tussen verschillende toestellen onmogelijk maakt en ook potentiële gebruikers op het nog veelgebruikte Windows 7 uitsluit. Het heeft behoorlijk lang geduurd vooraleer de browser extensies ondersteunde, en het huidige aanbod blijft erg beperkt. En je zit natuurlijk met Bing, al kan je daar wel snel een mouw aan passen.

Ondanks die nadelen bezit Microsoft Edge enkele aantrekkelijke troeven die je niet bij de andere populaire browsers vind. We sommen ze hieronder voor je op.