Join.me is een online dienst waarmee je eenvoudig vergaderingen plant en een groepsgesprek opstart. Je stelt op voorhand een planning op, zodat iedereen bij het begin van de vergadering verwittigd wordt. Daarna kan je praten, bestanden delen, je scherm delen en meer. We leggen je uit hoe de tool werkt.

Stap 1 / Vergaderzaal maken

Surf naar join.me. Klik rechtsboven op Aanmelden en daarna op Registreren. Vul daar je e-mailadres en wachtwoord in. Op het volgende scherm kan je je profiel personaliseren met een foto en jouw naam. Als je klaar bent, kan je een vergaderzaal aanmaken. Ga terug naar de startpagina van de website. Je hebt twee keuzes: oftewel genereer je een eenmalige code, oftewel maak je een vergaderzaal aan waarnaar je collega’s op een later tijdstip kunnen terugkeren. We kiezen voor het tweede. Nadat we een eigen naam hebben gekozen voor de digitale ruimte drukken we op Maken. In de volgende vensters vul je het formulier in, nodig je teamleden uit en plan je een toekomstige vergadering. Je kiest simpelweg een tijdstip uit, geeft een kleine beschrijving en nodigt mensen uit.

Stap 2 / Groepsgesprek

Als je klaar bent, druk je op Starten. De eerste keer download je een bestand op je computer. Open deze applicatie. Nu kunnen je collega’s de digitale vergaderzaal binnenwandelen. Je geeft hen simpelweg de URL van je vergaderzaal. Zij hoeven dus geen applicatie te downloaden of een account te maken. Als ze hun naam hebben opgegeven, kan jij beslissen of je hen toelaat in de vergadering. Nu kan je rechts aflezen wie in het gesprek zit. Daar kan je als moderator kiezen wie er aan het woord komt. Bovenaan zie je een werkbalk met enkele leuke extra’s. Zo kan je bijvoorbeeld je scherm delen of een chatgesprek starten.