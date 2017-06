Een gids om de band van je fiets te herstellen, het recept voor tiramisu of tips om de Leiestreek te verkennen: het internet staat vol met handige informatie om je te helpen bij problemen of om je nieuwe dingen te laten ontdekken. Je wil die kennis uiteraard ook bij de hand hebben wanneer je er op uit trekt of je aan je project zet. Een smartphone of tablet kan je hierbij helpen, maar soms is papier nog altijd de beste optie. Gelukkig is printen vanuit je browser niet moeilijk. Je hebt natuurlijk wel een printer nodig.

Stap 1 / Browser

Of je nu Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge gebruikt: de belangrijkste browser hebben alle drie een ingebouwde printfunctie. Die vind je standaard door in de rechterbovenhoek op de opties-knop te klikken, gerepresenteerd door drie puntjes of streepjes. Wanneer je een webpagina voor je hebt die je wil printen, moet je in dit menu naar de knop Afdrukken zoeken (bij Firefox is dit een icoontje).

Stap 2 / instellingen

Vooraleer je de pagina naar je printer stuurt, kan je nog enkele eigenschappen aanpassen. Die instellingen zijn erg gelijkend voor Chrome en Edge, Firefox is beperkter. De belangrijkste limiet: bij de eerste twee browsers kan je aangeven hoeveel pagina’s je van de website wil afdrukken, bij Firefox niet. Daartegenover staat dat je bij Firefox en Edge in kleur afprint, wat dan weer niet gaat in Chrome. De Google-browser verwijdert ook standaard beelden uit reclamebanners die anders inkt zouden verspillen. Eens je de instellingen naar je voorkeur hebt aangepast, klik je op Afdrukken om de website te printen.