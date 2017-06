DipiScan – dat zich door de Franstalige website wat ‘lastig’ laat downloaden – laat zich eenvoudig bedienen. Je hoeft eigenlijk alleen het ip-bereik in te vullen van het netwerk(segment) dat je wilt laten scannen. Vervolgens geef je aan welke machines je in de lijst wilt zien opduiken: alle machines, alleen de machines die (op het ping-commando) reageren, alleen machines die ook bijkomende informatie – met name het domein of de werkgroep – retourneren, of alleen machines met benaderbare netwerkshares. Het is overigens ook mogelijk naar machines te zoeken met een specifieke netBIOS- of DNS-naam.

Nu kan het gebeuren dat de Ethernet-adapter van een of meer toestellen in eerste instantie niet herkend wordt door DipiScan. In dat geval probeer je het eerst door van het programma zelf een up-to-date lijst met fabrikanten van adapters te laten ophalen. Dat zorgde er op ons eigen thuisnetwerk alvast voor dat alle toestellen werden geïdentificeerd; alleen onze Foscam ip-camera bleef een nobele onbekende. In dat geval is het echter nog altijd mogelijk de lijst met fabrikanten van Ethernet-adapters manueel bij te werken en bijvoorbeeld zelf een ingang toe te voegen.

Het scanresultaat is een lijst met machines waarvan je, als het goed is, de volgende informatie afleest: ip-dres, reply-tijd (in ms), netBIOS-naam, DNS-naam, domein/werkgroep, gebruiker, mac-adres, netwer-adapter (fabrikant), server/geen server, OS.

Vanuit een uitgebreid instellingenmenu kun je de scan nog op allerlei manier gaan bijsturen, zoals het aantal threads dat simultaan mag worden gebruikt, het maximum aantal pings voor elke analyse, welke poort moet worden getest ingeval een ping niets oplevert, welke methode je wilt hanteren om de gebruikersnaam, het share-gebruik of het mac-adres uit te vissen, enz.

Vanuit het contextmenu is het ook mogelijk meteen de webinterface van een specifieke machine te openen, een netwerkbericht te versturen, wake-on-lan op te roepen, een sessie extern bureaublad te starten, enz. Uiteraard moeten deze functies op de bedoelde machine dan wel toegelaten of beschikbaar zijn.