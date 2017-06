Streaming video neem je natuurlijk het best op rechtstreeks van de bron, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd even makkelijk of goed te lukken. Dan is er gelukkig nog een alternatief: je speelt de streaming video af op je scherm en je neemt eenvoudigweg op wat op het scherm wordt getoond. Dat is precies wat Any Video Recorder voor jou kan doen.

Er bestaan verschillende gratis tools waarmee je videobeelden van je scherm kunt plukken om die vervolgens in een of ander formaat te bewaren. De meeste leggen je echter stevige beperkingen op: je video wordt ontsierd door een watermerk of je bent beperkt tot video’s van bijvoorbeeld 3 minuten. Zulke restricties ontbreken in Any Video Recorder.

De werkwijze is zeer eenvoudig. Je legt eerst alle gewenste instellingen vast, waaronder de tijdelijke werkmap, de eigenlijke uitvoermap evenals de naam van het bestand waarin die video zal terechtkomen. Verder kun je ook nog de framerate en de video bitrate instellen. Die staan standaard op respectievelijk 25 fps (met uitersten tussen 15 en 50) en 6000 Kbps (met uitersten tussen 1000 en 10000). Zodra je dan de opname start verschijnt een transparante, roodomrande rechthoek die je met de muis zo kunt schalen en verplaatsen dat die netjes over de video komt die je wilt opnemen.

Eventueel stel je nog in hoelang de video maximaal mag opnemen en met een druk op de knop wordt de afgespeelde video dan in real time opgenomen, weliswaar in eerste instantie naar de tijdelijke map. Tijdens de opname al lees je af hoeveel schijfruimte de video in beslag neemt. Zodra (je) de opname stopt wordt die netjes gecodeerd naar het mp4-formaat (audio is standaard mp4a, 44100 Hz stereo) en belandt het bestand in de door jou gekozen doelmap.