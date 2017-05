De makkelijkste manier om wachtwoorden te onthouden is hetzelfde wachtwoord gebruiken voor al je apps en services. Jammer genoeg is het ook de makkelijkste manier voor hackers om je veel schade te berokkenen eens ze erin slagen dat (ene) wachtwoord te bemachtigen. Verschillende wachtwoorden zijn dus wel aangewezen en dan kun je vast wel een wachtwoordbeheerder als Buttercup gebruiken.

Buttercup, dat overigens ook beschikbaar is in de vorm van een Chrome-extensie, is een gebruiksvriendelijke en – of misschien: maar – eenvoudige wachtwoordbeheerder.

Je creëert eerst een wachtwoordarchief dat je met een master password versleutelt. Dat wachtwoord mag je dus nooit vergeten en moet je angstvallig op een veilige plaats bewaren. Vervolgens kun je in zo’n archief een of meer (account)groepen aanmaken, waarbij elke groep verschillende ID’s (accountnamen met wachtwoorden) kan bevatten.

Standaard kun je in zo’n ID een titel, gebruikers-ID en wachtwoord kwijt, maar het is perfect mogelijk eigen velden te creëren, bijvoorbeeld voor een Pincode, een token of notities. Om er zeker van te zijn dat je sterke wachtwoorden gebruikt kun je de ingebouwde wachtwoordgenerator aanspreken. Via een schuifknop geef je de lengte van het wachtwoord aan en je bepaalt ook zelf of er letters, cijfers en/of symbolen in moeten voorkomen. Opteer je hier voor ‘memorable’ dan genereert de tool een leesbaar wachtwoord, waarbij telkens een klinker en een medeklinker elkaar afwisselen.

Het is overigens ook mogelijk wachtwoorden van een paar bekende wachtwoordmanagers te importeren, met name: Keepass, LastPass en 1Password.

Tot slot voorziet de tool nog in een zoekfunctie, die je toelaat naar ID’s te zoeken op basis van trefwoorden.

Buttercup is een degelijke wachtwoordbeheerder, maar ontbeert wel enkele meer geavanceerde functies die je bij sommige concurrenten aantreft.