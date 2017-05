Als fervente Windows-gebruiker probeer ik Macs koste wat het kost te mijden. Toch zijn er momenten waarop ook ik moet toegeven dat het handig zou zijn om een computer met macOS in mijn bezit te hebben. Een website in Safari testen, of nieuwe functies uitproberen na een grote update, gaan immers moeilijk wanneer je slechts een pc hebt. Bovendien zijn er een hoop mensen die overwegen de stap naar Apple zijn besturingssysteem te maken. Op dergelijke momenten is een tussenoplossing op zijn plaats: macOS Sierra op je pc met Windows installeren en uitproberen.

Voorbereiding

Vooraleer je verder gaat, is het belangrijk om enkele voorzieningen te treffen. Zo heb je een externe harde schijf of usb-stick nodig van minstens 16GB, een Apple-computer en een machine waarop je je Mac-besturingssysteem wilt installeren. Ook voer je best een back-up uit van je toestel, zodat je zeker geen bestanden kwijtspeelt. Als dit achter de rug is, surf je naar www.tonymacx86.com en maak je daar een account aan. We gaan nadien namelijk twee programma’s downloaden op die website. Rechtsboven kan je je registreren door op het poppetje te klikken. Nadat je het formulier hebt ingevuld, krijg je een mail met een link. Druk daarop om je account te activeren. We leggen later in deze cursus uit hoe je aan die twee programma’s komt en waarom we deze software nodig hebben.

Hardwarevereisten

Om je Hackintosh aan de praat te krijgen, doe je er goed aan de hardware van een echte Mac zo dicht mogelijk te benaderen. De oudste MacBooks die compatibel zijn met macOS Sierra bevatten een Intel Core 2 Duo-processor. Daarom heb je een pc nodig met deze processor van Intel of een recenter exemplaar. De CPU’s van AMD zullen daarentegen voor compatibiliteitsproblemen zorgen. Je kan een Hackintosh met AMD-processor aan de praat krijgen, maar dan zal je onder andere de kernel moeten wijzigen. In deze cursus gaan we er daarom van uit dat je een computer met een Intel-CPU in je bezit hebt.

Verder hebben de ondersteunde MacBooks minstens 2 GB RAM, al raadt Apple toestellen met minstens 4 GB geheugen aan. Aangezien de installatie van macOS Sierra zo’n 20 GB in beslag neemt, heb je een partitie met minstens deze hoeveelheid opslagruimte nodig. Hoe meer plaats je kan vrijmaken, hoe meer ademruimte je hebt wanneer je je Hackintosh gebruikt.

Sierra downloaden

Voor de volgende stappen hebben we een Apple-computer nodig, om op een legale manier het besturingssysteem te kopiëren. Leen de Mac van een vriend en open de App Store die in je dock staat, de doorschijnende balk met pictogrammen onderaan je scherm. Als je deze virtuele winkel niet vindt, open je de Finder, druk je links op Programma’s en dubbelklik je daar op de App Store. Vul daarna in de zoekbalk rechtsboven Sierra in, en selecteer macOS Sierra uit de lijst. Linksboven onder het icoontje druk je op de knop Download. Wacht daarna zo’n uurtje, afhankelijk van je internetsnelheid, totdat je in het Finder-tabblad met Programma’s macOS Sierra ziet staan.

USB-stick voorbereiden

Nu moeten we je harde schijf of USB-stick voorbereiden om er een besturingssysteem op te plaatsen. De bestanden van je opslagapparaat worden verwijderd, dus zorg dat er zeker geen belangrijke documenten staan op de USB-schijf. Steek het apparaat via de USB-poort in je computer. Open daarna de Finder en druk links op het tabblad Programma’s. In de map Hulpprogramma’s open je Schijfhulpprogramma. Selecteer daarna links onder Extern de naam van je USB-stick of harde schijf. Klik met je rechtermuisknop erop en druk op Wis. Kies daarna bij Structuur voor Mac OS Uitgebreid (journaled) en bij Indeling voor GUID-partitie-indeling. De naam van je geformatteerde schijf mag je zelf kiezen. Druk dan op Wis en wacht enkele minuutjes totdat het proces voltooid is. In onze tests kregen we soms een foutmelding en moesten we dit proces één of twee keer herhalen.

UniBeast downloaden

Nu gaan we UniBeast downloaden, een programma dat nodig is om Apple’s besturingssysteem op onze computer te krijgen. Ga naar de website www.tonymacx86.com en log je rechtsboven in door op het poppetje te klikken en nadien je gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Eens je dat hebt gedaan ga je bovenaan naar het tabblad Downloads. Druk daarna op UniBeast 7.1.1. en druk rechtsboven op Download Now. Het programma is iets kleiner dan 10MB. Eens de download klaar is, ga je naar de Finder, druk je links op Downloads en dubbelklik je op UniBeast-7.1.1.zip. Dat is een gecomprimeerd bestand en pakt een ander bestand uit, UniBeast. Open dat programma nog niet.

Zorg dat het besturingssysteem van je Apple-toestel in het Engels staat. Indien dat niet het geval is, druk je op Systeemvoorkeuren in je Dock, kies je voor Taal en Regio en druk je daarna linksonder op het plus-teken. Selecteer dan English – Engels. Daarna verschijnt er een venster dat vraagt of je Engels als hoofdtaal wil gebruiken. Kies voor Gebruik Engels. Start daarna je Mac-machine opnieuw op.

USB-stick maken

Nu is ook onze Apple-machine klaargestoomd om de Mac-bestanden naar het opslagapparaat te verhuizen. Zorg zeker dat je een goede internetverbinding hebt. Open nu het bestand UniBeast dat we daarnet uitgepakt hebben. Als er een veiligheidswaarschuwing komt, negeer je dat bericht en selecteer je Open. Druk daarna vier keer op Continue en één keer op Agree. Selecteer dan de naam van je opslagschijf en druk op Continue. Op het volgende scherm kies je Sierra en dan Continue. Op het volgende scherm selecteer je UEFI Boot Mode en ga verder. Het volgende scherm laat je beter vrij, tenzij je weet welke grafische kaart er in je computer steekt. Kies dan voor ATI of NVIDIA, afhankelijk van de grafische kaart die je in je machine hebt. Zo niet ga je gewoon verder. Op het scherm erna druk je nog eens op Continue en vul je daarna eventueel je gebruikersnaam en wachtwoord in van je computer.

Wachten

Nu wacht je tot het proces klaar is. Maak je geen zorgen: dit kan langer dan een uur duren zonder dat er iets verandert, afhankelijk van je systeem en schijfsnelheid. Drink een koffietje en stretch de benen, maar leg je computer absoluut niet af tijdens dit proces. Ook mag je je opslagapparaat niet unpluggen uit de USB-poort. Als je dit toch per ongeluk doet, herbegin je terug vanaf stap 1. Als je desondanks toch een foutmelding krijgt, probeer je best een andere USB-stick of harde schijf uit. Als je denkt dat je systeem gecrasht is, open je even het Schijfhulpprogramma dat we eerder openden en kijk je naar het verbruikte geheugen. Sluit daarna het venster, en open het opnieuw. Als het getal hoger is dan voordien, dan is het proces nog steeds bezig.

MultiBeast

Ga terug naar de Downloads-pagina van www.tonymacx86.com en klik nu op MultiBeast – Sierra 9.0.1. Druk daarna rechtsboven op Download Now. In de Downloads-map in je Finder pak je het .zip-bestandje uit, zoals we eerder deden met UniBeast. Open de map MultiBeast – Sierra Edition en sleep daarna MultiBeast naar de USB-stick of harde schijf links onder Devices. Als je opslagapparaat er niet tussen staat, dan plug je je schijf eens opnieuw in de USB-poort. Als je de melding krijgt dat MultiBeast al in de map aanwezig is, dan vervang je dat bestand.

Bios

Nu je USB-stick klaar is, kan je de geleende MacBook weer aan je vriend overhandigen en neem je je pc erbij. Alvorens je de stick gebruikt om op te starten, verander je enkele instellingen in de bios. Je kan de bios van je pc bereiken door op de juiste knop te drukken wanneer je computer zich opstart. Veel toestellen geven weer welke knop je moet gebruiken; bij andere machines kijk je best even de productpagina van de fabrikant na. Doorgaans verschaffen ESC, F3 of F10 je toegang tot de bios.

De bios van fabrikanten zien er verschillend uit, waardoor we je geen exacte instructies kunnen geven. Zoek in de bios naar een functie die virtualisation, of VT-d heet en schakel deze uit. Ook de functie Secure Boot zet je uit. Ga tenslotte op zoek naar Change Boot Order, of een gelijkaardige functie. Zorg ervoor dat USB bovenaan de prioriteitenlijst prijkt.

Partitie maken

Aangezien we zowel Windows als macOS op onze computer willen gebruiken, hebben we minstens twee partities nodig: één voor elk besturingssysteem. Wie een computer heeft met twee harde schijven, kan deze stap eventueel overslaan. Indien je slechts één harde schijf hebt, zal je een nieuwe partitie moeten aanmaken. Start je computer op (zonder USB-stick), klik met je rechtermuisknop op het Windows-icoon en kies voor Schijfbeheer. Klik met je rechtermuisknop op je systeemschijf (meestal C:/) en selecteer Volume verkleinen. Windows kijkt na hoeveel beschikbare ruimte je harde schijf heeft om te verkleinen, waarna een nieuw venster zal verschijnen. Hier geef je op met hoeveel MB de partitie verkleind moet worden. Apple stelt dat macOS Sierra minstens 16 GB opslagruimte nodig heeft en raadt 32 GB aan. Indien je pc voldoende opslagruimte heeft, geef je minstens 32 GB op en klik je op Verkleinen.

Nadat je het schijfbeheervenster hebt ververst, zie je een niet-toegewezen schijfruimte staan. Klik hier met je rechtermuisknop op en selecteer Nieuw eenvoudig volume. Klik tweemaal op Volgende en kies een stationletter voor je nieuwe partitie. Klik nogmaals op Volgende en uiteindelijk op Voltooien om de creatie van de partitie af te ronden.

Installatie

Plug de USB-stick die je in voorgaande stappen hebt gecreëerd in en herstart je computer. Indien alles goed is gegaan, krijg je een scherm te zien met bovenaan een klavertje vier: het Clover bootscherm. Bij zowat alle bootopties zie je het Windows-icoon staan. Deze kan je gebruiken om zoals gewoonlijk Windows op te starten. Om de installatie van macOS in gang te trappen, selecteer je de optie Boot macOS from USB. Wacht enkele seconden tot je een venster te zien krijgt waarin je de taal van macOS kan kiezen. Indien je een laptop gebruikt, is de kans groot dat het klavier en touchpad niet langer werken. Dat komt doordat de juiste drivers nog niet zijn geïnstalleerd in macOS. Plug een extern toetsenbord en muis in en je kan weer verdergaan.

Scrol in het venster naar beneden, selecteer Nederlands en druk op enter. Klik op Ga door om de configuratie van macOS te starten en ga akkoord met de licentieovereenkomst. In het volgende venster krijg je de schijven te zien waarop je het besturingssysteem van Apple kan installeren. Hoogstwaarschijnlijk staat hier initieel enkel je USB-stick. Dat komt doordat de partitie die je in voorgaande stap creëerde geformatteerd moet worden. Klik bovenaan op Hulpprogramma’s en ga naar Schijfhulpprogramma. Selecteer de juiste partitie en klik op Wis. Een venster verschijnt, waarin je een naam kiest en als structuur OS X Extended Journaled selecteert. Klik nogmaals op wis, sluit het schijfhulpprogramma, kies de geformatteerde schijf en klik op Ga door. De installatie van macOS Sierra neemt zo’n tien minuten in beslag.

Configuratie

Wanneer de installatie van macOS Sierra voltooid is, herstart je computer automatisch. Je komt wederom in het Clover bootscherm terecht, waar je voortaan voor Boot macOS from [naam partitie] kan kiezen. Nadat je deze optie hebt gekozen, krijg je een welkomstscherm te zien. Kies het juiste land, klik op ga door en selecteer de Belgische toetsenbordindeling. In het venster Huidige internetaansluiting dien je aan te geven op welke manier je met het internet verbonden bent. De kans is groot dat Wifinetwerk hierbij is uitgegrijsd. Je hebt immers de juiste drivers nog niet geselecteerd. Vink Lokaal netwerk aan indien je computer verbonden is met een ethernetkabel. Anders kies je de laatste optie.

Aangezien we een verse installatie van macOS Sierra willen, selecteer je in het volgende scherm Kopieer nu geen gegevens. Schakel de locatievoorzieningen niet in om je privacy te waarborgen en maak een computeraccount aan. Eenmaal je de juiste tijdzone hebt geselecteerd, wordt macOS opgestart.

MultiBeast (deel 2)

macOS Sierra is niet gemaakt om te werken op je pc, waardoor er nog enkele aanpassingen nodig zijn om de installatie correct te laten werken. Hierbij komt MultiBeast aan de pas, die je aan het begin van deze cursus op je USB-stick hebt gezet. Open het programma en klik bovenaan op Drivers. Ga naar de productpagina van je toestel en kijk na welke hardware je computer bevat. Kies vervolgens de juiste opties voor de verschillende types drivers. Hierbij kan je zoveel mogelijkheden aanduiden als je wilt; je kan nooit te veel drivers installeren. Indien je na het installeren van de drivers merkt dat een bepaalde functie, zoals de audio, nog steeds niet werkt, kan je terugkeren naar MultiBeast om alsnog de juiste driver te selecteren. Klik vervolgens op Customize om de bijkomende instellingen te kiezen.

Eenmaal je de juiste drivers hebt geselecteerd, klik je op Save om je keuzes te bewaren. Ga vervolgens naar het tabblad Build, kijk in de lijst na of de juiste opties zijn doorgevoerd en klik onderaan op Install. Eenmaal je op Agree hebt geklikt, zal de software worden geïnstalleerd. Herstart je computer om de veranderingen door te voeren.

Indien je de instellingen van je bios niet verandert, zal je in het Clover-bootscherm terecht komen wanneer de USB-stick is ingeplugd. Van daaruit kan je tussen Windows en macOS Sierra kiezen. Steekt de USB-stick niet in je computer, dan kom je automatisch bij Windows terecht.

Installatie ongedaan maken

Ben je niet tevreden van macOS Sierra, dan kan je de installatie volledig van je computer verwijderen. Start Windows op, klik met je rechtermuisknop op het Windows-icoon en kies voor Schijfbeheer. Op je harde schijf zal je minstens twee partities zien staan, namelijk deze van Windows en eentje waarop macOS Sierra draait. Klik met je rechtermuisknop op de Mac-partitie en klik op Volume verwijderen. Negeer vervolgens de waarschuwing door op Ja te klikken.

In het Schijfbeheer zie je de partitie van Windows staan een niet-toegewezen volume. Je kan het niet-toegewezen volume weer in een partitie veranderen door er met je rechtermuisknop op te klikken en voor Nieuw eenvoudig volume te kiezen. Ook is het mogelijk om het volume te laten samensmelten met je Windows-partitie. Klik met je rechtermuisknop op je C-schijf en kies voor Volume uitbreiden. Selecteer het juiste volume en klik op Volgende en voltooien. Je harde schijf bestaat weer uit één partitie.

Hackintosh

Door deze cursus te doorlopen vorm je je computer om tot een Hackintosh. Hobbyisten gebruiken deze naam om alle niet-Apple-toestellen waarop een versie van macOS draait aan te duiden. De naam is een samentrekking van het woord ‘hack’ en Macintosh. Je hackt je computer immers, zodat je het toestel als een Macintosh kan gebruiken.

Eén van de hoofdredenen dat mensen een Hackintosh maken, is om kosten uit te sparen. De toestellen van Apple zijn verre van goedkoop en zijn de enige machines die officieel op macOS draaien. Hackintoshes zijn echter eveneens gegeerd bij mensen die graag aan toestellen prutsen. Ze aanzien het als een leuke uitdaging om besturingssystemen op andere machines te laten draaien. Eén van deze uitdagingen is het maken van een Hackintosh, maar IT’ers gaan net zo goed aan de slag met onder andere smartwatches en Windows 95.