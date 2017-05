Score: 8/10

Prijs: €1099

PROS Goede hardware voor de prijs

Degelijke gameprestaties

Schermkwaliteit CONS Bouwkwaliteit

Net als alle andere gaminglaptops moet ook Lenovo’s Legion Y720 het stellen met een zwarte behuizing met rode accenten. Ik heb geleerd dat te accepteren. De gaminglaptop van de populaire laptopfabrikant blinkt niet uit in bouwkwaliteit. Het toestel voelt vrij goedkoop aan omwille van het nadrukkelijk aanwezige plastic en het stoer uitziende scharnier voor het scherm zorgt ervoor dat dat al eens durft wiebelen. Dramatisch is het niet, maar puur afgaande op uiterlijk breekt Lenovo geen potten.

Schijn bedriegt, want aan de binnenkant zit krachtige hardware voor een scherpe prijs. De Intel Core i7-700HQ quad-coreprocessor en 16 GB aan RAM zijn overdreven in combinatie met de eveneens capabele maar toch iets meer bescheiden grafische kaart. Asus maakt, zoals je kan lezen in de volgende review, dezelfde fout. Lenovo zet dat gebrek aan balans wel recht met een scherpe vraagprijs. 1.099 euro is weinig voor deze configuratie.

Waar het belangrijk is, kiest Lenovo wel voor de integratie van premium onderdelen. Zo kunnen we niets aanmerken op het 15,6 inch full HD IPS-paneel, dat een goede kijkhoek garandeert.

Ook op poorten bespaart Lenovo niet. Je krijgt vier usb-aansluitingen, waarvan drie met USB 3. Een extern scherm kan je slechts via HDMI aansluiten. Tot slot zijn een ethernetpoort en een kaartlezer aanwezig. Lenovo kiest voor een SSD van 128 GB, bijgestaan door een HDD van 1 TB. Die SSD zit al te snel vol, waardoor je slechts één of twee spellen op de snelle schijf kan installeren.

Al bij al is dit toestel een scherp geprijsde gaminglaptop. Jammer dat Lenovo niet voor een gebalanceerdere configuratie kiest voor een lagere vraagprijs.

Systeemeigenschappen: Intel Core i7-7700HQ, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1050, 128 GB SSD, 1 TB HDD, 15,6 inch mat scherm, Windows 10 Home