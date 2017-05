Een PDF-document is het equivalent van een digitale print. PDF’s zijn in essentie afgewerkte bestanden waaraan je niets meer hoeft te veranderen. In de prakijk is het vaak wel handig om even rechtstreeks aan een PDF-bestand te sleutelen. Misschien wil je het omzetten naar een Word-bestandje of een afbeelding? Met PDF Candy kan je snel PDF’s converteren naar andere bestandsformaten, maar ook andersom Office-bestanden en afbeeldingen omtoveren tot PDF’s. Je kan zelfs watermerken toevoegen en individuele pagina’s verwijderen. Ik doorloop de belangrijkste functies.

Omzetten

PDF Candy is een online tool. Je hoeft niets te downloaden om ervan gebruik te maken. De tool woont op https://pdfcandy.com. Op die eenvoudige website vind je een overzicht van alle functies van de tool, netjes toegankelijk via verschillende knoppen. Bovenaan schuilen drie titels: Convert from PDF, Convert To PDF en Other Tools. Onder die titels vind je dezelfde functies op de knoppen onderaan; hier staan ze netjes geordend. Helemaal rechts kan je de taal aanpassen. Nederlands is spijtig genoeg niet beschikbaar. Voor het vervolg van deze workshop kies ik de Engelse taal.

Klik op een functie naar keuze om aan de slag te gaan. Ik converteer als voorbeeld een PDF-bestand van een oude Clickx naar een Word-bestand. Je kan bestanden rechtstreeks vanuit Google Drive of Dropbox aan de tool toevoegen, of ze vanuit je bestandsverkenner naar het voorziene vak slepen. In dat laatste geval moet je het bestand nog uploaden naar het net. Dat kan bij erg zware PDF-bestanden even duren. Na het uploaden gaat de tool meteen aan de slag. Je ziet niet hoe lang de conversie zal duren, wel dat ze bezig is. Zodra het bestand is omgezet, kan je het in het door jou gewenste formaat downloaden. Al naargelang je bronbestand kan de conversie beperkt zijn. Verwacht niet noodzakelijk een bewerkbare test, eerder afbeeldingen in een Word-formaat.

Watermerk

Als tweede voorbeeld voeg ik een watermerk toe aan hetzelfde PDF-bestand. Opnieuw moet je eerst een bestand uploaden. Vervolgens kan je de tekst van je watermerk kiezen, net als de locatie ervan. Je kan ook een afbeelding uploaden om als watermerk te gebruiken. Ik wil graag een foto van een kat aan iedere pagina toevoegen en wel in het midden. Na de conversie verschijnt de kat ondersteboven aan de linkerkant van de PDF. Aangezien het om een watermerk gaat, is het beeld transparant en moeilijk zichtbaar.

Tot slot wil ik een Excel-bestand met cijfermateriaal omzetten in een PDF. De functie Excel to PDF zal me daarbij helpen. Na het inmiddels vertrouwde uploadsysteem kan de conversie meteen starten. Mijn Excel-bestand is niet zo groot, dus het omzetten duurt nauwelijks twee seconden. De conversietool is slim genoeg om te bekijken waar in de PDF data terug te vinden is, en die zo goed mogelijk te verdelen over een pagina. Zo komt mijn tabel netjes en paginavullend in een PDF-bestand terecht, zonder dat lege cellen mee verschijnen.