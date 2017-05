Stel: je bent vanalles aan het opzoeken en je hebt vele tabbladen openstaan. Je hebt ze allemaal nodig voor je onderzoek, maar ze staan je gewone surfsessie nogal in de weg. Je wilt ze daarentegen ook niet toevoegen aan je bladwijzers, aangezien je de tabs niet meer nodig hebt nadat je onderzoek klaar is. Microsoft Edge reikt je de ideale middenweg aan.

Stap 1 / Isoleren

De eerste stap is een logische: open Edge en start je surfsessie. Eens je enkele tabbladen open hebt staan, kan je bovenaan links klikken op het icoontje van het venster met de uitgaande pijl in. Al je tabs die op dat moment geopend zijn, zullen weggezet worden voor een later tijdstip. Zelfs wanneer je Edge sluit, zal je ze later weer kunnen oproepen via de knop die er links naast staat – met de twee venstertjes op elkaar.

Stap 2 / Terugzetten

Als je klikt op het icoontje met de twee vensters over elkaar, open je een zijbalk. Daarin krijg je alle tabbladen te zien die je hebt opzijgezet. Handig voor wanneer je iets onderzoekt, of wanneer je bijvoorbeeld enkele websites hebt geopend met interessante artikels waar je op dat moment geen tijd voor hebt; eens je die gelezen hebt, mogen ze immers weg, waardoor ze ruimte zouden verkwanselen tussen je bladwijzers.