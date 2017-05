Standaard heeft Windows een geïntegreerde functie om usb-sticks te formatteren, maar wie een beetje handig is, kan alsnog de gewiste bestanden terugvinden. Tijd om je usb-stick echt helemaal leeg te maken.

Allereerst moet je naar www.eraser.heidi.ie surfen en op Download rechts bovenaan klikken. Kies de meest recente download, klik erop en wacht een vijftal seconden tot de download automatisch start. Tijdens de installatie van het 56 MB grote bestand krijg je de vraag of het ook .NET 4.0 mag installeren. Bevestig met ja indien dat nog niet het geval is en daarna op Typical en Installation om de installatie te voltooien. Vink Run Eraser aan en klik op Finish om aan de slag te gaan.

Vanaf nu wordt het heel belangrijk dat je elke stap goed volgt. Rechterklik in het lege witte vak en kies New Task. Kies links onderaan Add Data en let heel goed op bij het volgende venster. Kies bij Target type Drive/Partition, bij Erasure Method mag (default) blijven staan en kies bij Settings de juiste(!) usb-stick. Klik tweemaal op OK. Als alles goed is, staat er nu een taak gepland voor je usb-stick om volledig gewist te worden. Rechterklik op de taak, kies Run Now om aan de slag te gaan. Dat kan even duren, omdat de stick meermaals wordt overschreven met onbekende data. Zo kan je 100% zeker niets meer van je data recupereren, zodat je met een gerust hart een ‘lege’ usb-stick met iemand kan meegeven.