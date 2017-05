De blauwlichtfilter is een voorbeeld van een klein aanpassing die grote gevolgen kan hebben: door je scherm een warmere kleur licht te laten uitstralen, worden je ogen minder snel moe als je in het donker naar je scherm kijkt. Daarnaast zorgt het er ook voor dat je hersenen niet in de war raken. Het normale blauwe licht dat smartphones en computers uitschijnen doet je hersenen denken dat het nog altijd dag is, waardoor je moeilijker in slaap geraakt als je nog laat met je elektronica bezig bent. De blauwlichtfilter gaat dat effect tegen.

Stap 1 / Nachtlamp

In Windows 10 heet de blauwlichtfilter officieel ‘Nachtlamp’. Je kan het zowel handmatige in- en uitschakelen als inplannen om op bepaalde tijden aan te springen. Ga naar Instellingen en open de map Systeem, selecteer het submenu Beeldscherm. Scroll in het venster naar het onderdeel Helderheid & Kleur. Hier zal je de optie vinden om de Nachtlamp meteen in te schakelen. Onder deze knop vind je nog uitgebreidere opties via Instellingen voor nachtlamp.

Stap 2 / Filter inplannen

Open de Instellingen voor nachtlamp. Hier krijg je de mogelijkheid om aan te geven hoe intens de filter moet zijn, door de schuifbalk onder Kleurtemperatuur ’s nachts aan te passen. Verder vind je onderaan de knop waarmee je de blauwlichtfilter op een specifiek tijdstip kan inplannen. Schakel Nachtlamp in en geef vervolgens de uren in waartussen de nachtlamp actief moet zijn. Wil je dit automatisch laten gebeuren wanneer de zon ondergaat, dan moet je je locatie delen met Microsoft via Locatie-instellingen.