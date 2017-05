Microsoft laat Windows 10 Mobile stilletjes aan los. CEO Satya Nadella liet zich begin deze maand ontvallen dat het bedrijf niet meer de focus legt op de smartphone zoals die nu bestaat, maar vooruit kijkt naar de volgende stap in communicatietechnologie.In de tussentijd kijkt het vooral naar Android en iOS om gebruikers te lokken naar zijn software.

Dat Windows phone geen prioriteit meer is, was ook af te leiden uit de creators update. Die update kwam er verrassend snel voor het mobiele platform maar bevatte dan ook geen wezenlijke veranderingen. Windows 10 Mobile kreeg geen Paint 3D-app of verbeterde privacy-opties. De grootste nieuwigheden waren aanpassingen aan de lay-out van de instellingen.

Maar het besturingssysteem hangt nog niet definitief aan een infuus. Er komen nog nieuwe functies aan. Microsoft senior program manager Brandon Leblanc liet via Twitter weten dat het team achter het OS sleutelt aan nieuwigheden voor professionele gebruikers. Wat Microsoft daarbij precies in gedachten heeft, vermeldt Leblanc niet. Het nieuws maakt het duidelijk dat Microsoft het idee van Windows 10 Mobile als een breed gedragen OS achter zich heeft gelaten.